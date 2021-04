Ahued... ¿Carta marcada?

*Foco rojo en Laguna Verde

*La Vacuna y el desarrollo

*¿Obispo como candidato?



Lo que menos se podrían esperar los xalapeños, es que sorpresivamente el prestigiado candidato de MoReNa a la Presidencia Municipal de la capital del Estado de Veracruz, Don Ricardo Ahued Bardahuil, convirtiera sus primeras declaraciones ya en los inicios de campaña electoral, en un rosario de descalificaciones hacia el también candidato (pero del PRI) a la Presidencia Municipal de Xalapa, David Velazco Chedraui, lo que en principio ante la experiencia de los observadores, induce obligadamente hacia la conclusión que al candidato de “los morenos” le preocupa el nivel de prestigio del aspirante priista Velazco Chedraui, por lo que le es urgente encontrar los senderos y las palabras apropiados para desgastar su imagen desde el inicio de la campaña.



Y mire Usted que desbarró entre “el fandango politiquero” el empresario Ahued, al tratar de desacreditar lo que, por coincidencia empresarial debería de generar criterios más apropiados, en tanto que en el sendero empresarial, tan prestigiado es uno como el otro, características que ameritan a los dos aspirantes originarios, no de la misma corriente partidista, pero sí de la misma actividad que se ubica en los espacios del sector empresarial y, los sabios del ayer, dejaron escrito que entre gitanos no se vale la “mala fortuna”.



Pero lo más significativo del hecho en referencia, es que el tono descalificador del candidato Ahued, refiere exactamente “la misma tonadita” que se escucha en los escenarios identificados como “las mañaneras” que es cotidianamente utilizada como arma punzo cortante, por el Presidente de México Don Andrés Manuel López Obrador, maestro frente al micrófono, que utiliza la descalificación como elemental “arma política” y obviamente “partidista”, por lo que cuando tales prácticas surgen en voz del ahora candidato morenista a la alcaldía jalapeña, lo primero que cualquier “aprendiz de observador” registra como reflexión inmediata, es que “la descalificación a raja tabla” es la instrucción girada desde “las mañaneras” a los ahora candidatos a cargos de elección popular, para que sea practicada de manera cotidiana por los candidatos morenistas y, dicha instrucción “ni tarde ni perezosa” se encuentra en ejecución en tierras jarochas.



El hecho, ahora sí que por boca propia de un destacado morenista, no sólo deja en claro que desde la Presidencia se maniobran escenarios electorales, sino que de la misma forma Don Ricardo Ahued, sobre quien hemos en el pasado reciente anotado buenas referencias, no sólo aprende bien la lección en el sentido de que, la “camorra electoral" es práctica vigente en el sistema gubernamental actual, al tiempo que reflejarse como “buen alumno” apegado a la práctica camorrista, le podría mostrar ante miradas superiores, como excelente aprendiz no sólo para pretender exitosamente la alcaldía, sino para que antes de terminar su gestión como edil, brincar hacia la candidatura de MoReNa, para convertirse en aspirante a sucesor del Gobernador Veracruzano Don Cuitláhuac García Jiménez.



Está claro que la prisa para desconectar a Don Ricardo de sus tareas actuales, con la finalidad de convertirlo en candidato a Presidente Municipal de la Capital del Estado, bien podría ser un paso más en busca de “vestirlo” de un ascenso hacia la Silla Mayor del entablado político veracruzano, por lo que el Señor Ahued debe, de ya: “Ser y parecer” un consumado y bien definido López-Obradorista y, por lo mismo, es elemental el practicar la descalificación como arma inicial en campaña, en tanto que tales estilos constituyen parte esencial del actual sistema federal gubernamental y, en Veracruz bailamos con destreza al ritmo que usted ordene... Vaya conclusiones... No me haga usted caso.



Lo que se lee



Hace varias décadas (realmente ya no me acuerdo ni cuantas) registré la oportunidad de ser el primer periodista que realizara un reportaje sobre la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, trabajo informativo ejecutado desde el interior de la planta (incluyendo el centro de operaciones) que fue trasmitido por televisión en tres capítulos...



La planta, específicamente calificada para entonces por algunos expertos, como el avance tecnológico más importante en la historia de la industria eléctrica mexicana, registraba entre la población una severa polémica: Unos en favor y otros radicalmente en contra, tanto así que se registraban manifestaciones en protesta por su instalación y operaciones...



Para aquel entonces, frente a las cámaras de televisión me comentaron los ingenieros especializados, sobre el asombroso avance tecnológico en el país, agregando que la planta registraba rangos de seguridad de elevado nivel, por lo que la población debería mantenerse tranquila, porque no existía riesgo de un trágico escenario que afectara a la región y, también me señalaron que llegaría el momento no del todo definido, en el que la planta nuclear tendría que ser sustituida con nuevos avances tecnológicos, no sólo de mayor capacidad productiva, sino de la misma forma de mayores rangos de seguridad.



En aquel trabajo informativo para la Televisión, quedaba claro que Laguna Verde estaba bajo control y que para aquel entonces, no debía existir inquietud entre la población sobre posibles “estados de emergencia”... Pero pasados los años y las décadas ¿Podríamos sostener lo mismo?... El prestigiado periodista xalapeño Don Rubén Pabello Acosta, siempre sostuvo lo contrario e incluso cubrimos como reporteros del Diario de Xalapa innumerables manifestación de la población en contra de sus instalaciones y el riesgo que representaban... Hoy ha vuelto a revivir la preocupación y se antoja como impostergable que el Gobierno de la República, informe con puntos y comas, así como de forma clara y expedita, los niveles de riesgo que hoy representa la Nucleoeléctrica de Laguna Verde, así como las adecuaciones que se han realizado para su apropiado funcionamiento...



Y que en ello se agregue si debe seguir operando refiriendo (insisto) con puntos y comas, la responsabilidad penal que implicaría el que se registrara un accidente de consecuencias fatales, no sólo para el numeroso equipo de trabajo, sino para la colectividad y el medio ambiente en lo general... ¿Habrá quien tome el toro por los cuernos?



Lo que se ve



Pareciera que las etapas de vacunación en el territorio veracruzano están tomando mejor ritmo, la colectividad reconoce el esfuerzo en ese sentido, pero es obvio que ha sido muy lento el proceso y que ello, incuestionablemente acrecienta los comentarios del colectivo social en contra de las autoridades.



Debemos insistir en que urgen medidas que permitan incrementar de manera notoria el número de vacunados en el territorio mexicano, en tanto que esa es la única real y efectiva vía que, por el momento, se dispone para retornar a la normalidad y, con ello, no sólo evitar angustias y fallecimientos, sino recuperar los niveles laborales y de actividad económica, mismos que se han reducido dramáticamente en el territorio nacional...



México requiere de mayor efectividad en los renglones de salud pública, ello es indudable e insoslayable.



Lo que se oye



Ojalá y alguien nos pudiera explicar (fundamentado en la realidad) cuál es la intención de postular al Obispo Emérito de Ecatepec: Onésimo Cepeda Silva, como aspirante a candidato a diputado...



El hecho indudablemente sacudirá las entrañas no sólo de los ámbitos antirreligiosos, sino incluso de muchos integrantes de la Iglesia Católica, sean ministros o simplemente creyentes...



No cabe duda... Estamos viviendo una transformación que muchos celebran y otro tanto descalifica, e incluso repudia... Ahí la dejamos por hoy.