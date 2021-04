Lacras políticas y de la política

Apenas van dos días de campañas electorales y ya afloró la podredumbre humana y partidista, que decepcionantemente el mismo partido oficial (cabe pensar que con el aval del gobierno mismo) propicia y promueve.



Ayer, primero en las redes sociales y luego en los espacios de los principales medios del país, se difundió un audio donde el actor y conductor comenta, sin ningún pudor, que recibirá 40 millones de pesos para que compita como candidato a diputado federal (por el distrito 14 de Tlalpan, en la Ciudad de México), de los cuales planea “chingarse” 25 millones “y esos son los negocios”.



Este sujeto está postulado como candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), una membresía que la fama pública atribuye a Elba Esther Gordillo y que presuntamente habría sido autorizado, luego de que en un principio fue bloqueado, para ser un instrumento al servicio de Morena.



Cabría pensar que el dinero se lo ofrecieron, o que ya se lo dieron, para su campaña, o bien que fue para “comprarlo” a él a efecto de que participe, gane, haga como que hace oposición, pero en realidad esté al servicio de lo que le ordenen los del partido de AMLO. Con todo el cinismo, el tipo revela el mecanismo que está utilizando Morena para tratar de asegurar mayoría en la Cámara de Diputados.



No aclara si el dinero proviene de RSP, partido que ayer mismo se deslindó, o de Morena, pero comenta (se escucha en el audio) que “los dueños de este partido (RSP) son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”. Afirma que Marcelo será el próximo presidente, “por qué crees que me fui con ellos” y que él ya sabe “toda la historia”.



Se deduce que está reclutando operadores políticos y electorales para su campaña. “¿Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores? Nos dan 40 millones de pesos, de esos 40 millones, nos chingamos 25 y esos son los negocios. ¿Por qué? (Morena) No va a llegar a la mayoría en la Cámara, entonces necesitan agarrar cabrón de RSP para que meta lo más posible; la diferencia serán 11 diputados, entonces de RSP van a sacar esos diputados para sacar esa diferencia de 256 en la Cámara”.



También revela que a cambio de esos 40 millones, la orden es que “no le tires pedo a Claudia (Sheinbaum), a López Obrador”.



Eso no es nuevo en el sistema político mexicano. Es un recurso que han utilizado lo mismo el PRI que el PAN y el PRD, que han estado en el poder, en el gobierno federal y en el de la Ciudad de México, pero se suponía que los gobiernos de Morena y su partido eran el castillo de la pureza, mil veces a la ene potencia proclamado por ellos, y que ese viejo vicio de la política mexicana se iba a terminar y que iba a reinar la decencia, la democracia en su más pura esencia.



Ahí está un testimonio vivo, no de un candidato opositor a Morena, sino de alguien que ya adelanta que será comparsa del morenismo en el Congreso federal. Por eso es una vil hipocresía el “pacto por la democracia” que, en el caso de Veracruz, recientemente firmaron Morena y sus aliados; por eso el caso de los diputados de la “oposición” que en el Congreso local votan todo los que se les ordena sin siquiera leer decretos o proyectos de iniciativa de ley y que se quedan callados ante la arbitrariedad, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos contra la población por parte del gobierno, que aplica la “ley garrote” que ellos aprobaron.



Según proclamaban, Morena iba limpiar todo ese estercolero. No ha pasado mucho tiempo para mostrar que no solo se baten en él, hasta atascarse, sino que incluso arrojan más e incrementan la inmundicia.



Hablan de austeridad, de que no hay dinero, pero tienen para comprar “opositores” en 40 millones de pesos cada uno. Esa es la triste y decepcionante realidad. En eso ha terminado “la esperanza de México”.



Se despeña Morena en Nuevo León



Significativo y llamativo lo que está pasando, electoralmente, en Nuevo León.



De acuerdo a una encuesta que publicó ayer el diario Reforma, de marzo a abril, esto es, en solo un mes, la candidata de Morena a la gubernatura, Clara Luz Flores, perdió 14 puntos porcentuales y de ir en primer lugar con 33% cayó a 19%, con lo que se fue al tercer lugar.



Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, puntea ahora, pues de 30% bajó a 29%, perdiendo solo un punto, pero ya distante de la candidata de Morena, con 10 puntos de ventaja, y la otra sorpresa es el repunte del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien de 8% en marzo subió a ¡23%! en abril, 15 puntos porcentuales más, colocándose en segundo sitio.



A propósito, ayer en la Comisión Operativa Nacional de MC me comentaban que si no ganan la gubernatura de Nuevo León, sí obtendrán la presidencia municipal de Monterrey, con su candidato Luis Donaldo Colosio Riojas. Ya gobiernan Guadalajara (y Jalisco), por lo que tendrían en su parcela dos de las más importantes zonas metropolitanas del país.



Dante Delgado, exgobernador de Veracruz, y Armando Méndez de la Luz, excandidato al gobierno del Estado, con él, avanzan.



Obispo, “harto de tanto pendejo que gobierna”



¡Zas! Y de pronto que se lanza a la liza política el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, con un argumento más que contundente:



"Ustedes se preguntarán que por qué acepto yo ser candidato. La primera porque quiero a México, y la fundamental porque estoy harto de tanto pendejo que gobierna y que se sienta en curules por todos lados. Yo creo que México merece algo mejor". Amén.



En varios lugares se quisieron agachar al grito de “paso”, pero de todos modos la ola expansiva los alcanzó, irremediablemente.



Todavía agregó: “Desgraciadamente todos son ratas y todos roban algo, yo espero no robar nada". Señor, no les haga olas que de todos modos se caen solos.



¡Ah! Y aclaró que se comunicó con el papa Francisco para comentarle su candidatura política. Así, pues, su diatriba llevaba el peso de quien bien sabe el octavo mandamiento de la segunda tabla de Moisés: no mentirás.



El suplente de Mota



Comenté ayer la dupla Américo Zúñiga Martínez (PRI)-Agustín Basilio de la Vega (PAN) como candidatos a diputados federales por Xalapa urbano.



El suplente de Adolfo Mota Hernández (PRI) es Adrián Vázquez Mendoza (PAN), exalcalde de Emiliano Zapata, quien, cosas del tiempo y de la política, hace seis años compitió para el mismo cargo con su ahora compañero de fórmula, quedando en segundo lugar.



El domingo, el empresario Marcos Salas Contreras acompañó a Adolfo a un acto, cuando que también hace seis años le disputó la diputación federal, pero como candidato de Movimiento Ciudadano. El coatepecano está sumando.



Honró a su abuelo en inicio de campaña



Lleno de simbolismo estuvo el inicio de campaña de la candidata a diputada federal por el distrito X, de Xalapa urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, de Movimiento Ciudadano, el domingo pasado.



Para iniciar su cruzada proselitista acudió al Mercado Jáuregui en donde su abuelo, Diego Méndez Caballero, tuvo su alacena de abarrotes y semillas, incluso desde el primer mercado establecido ahí, el Gonzalo Vázquez Vela.



Los sobrevivientes seguramente recuerdan que tanto el Jáuregui como el Vázquez Vela llegaron a coincidir, hasta que se incendió este último. Se reconstruyó todo, pero quedó uno solo, el actual (¿se habrá enterado alguna vez de esto Hipólito Rodríguez Herrero?).



Ahí, don Diego levantó su descendencia, nueve hijos, que lo ayudaban en ese comercio y que luego destacaron en diferentes campos, Armando, uno de ellos, padre de Dulce. Por eso la acompañó en su recorrido inicial en ese centro de abastos don Alejandro Yoval, el decano de los locatarios.