A la orilla de este río...

Miguel Basáñez Ebergenyi, doctor en sociología política por la London School of Economics, subrayó: Que [Jesús] Reyes Heroles era un intelectual y político en una simbiosis formidable y su pensamiento estuvo dominado por dos ideas centrales: el impacto del liberalismo social en México y la separación de la iglesia y el estado.



Seguimos en deuda con don Jesús Reyes Heroles, tuxpeño también.







1.- De vez en cuando y al querer dejar fluir algunos recuerdos de mi infancia, jalo un viejo libro que conservo amarrado con cintas de diurex para que no se deshoje, y permita que lea sus páginas, escrito por un veracruzano, tuxpeño por decisión y poeta por ambición, y recreo algunos pasajes para conservar en la memoria, que las palabras son parte del ser humano que tienen la virtud de mantenerlo vivo y plagado de recuerdos, aunque el tiempo pase y se empeñe por querer borrarlo todo.



Así comienzan las palabras escritas de Manuel Maples Arce: “...Yo Nací en Papantla, tierra de la vainilla, cerca de las pirámides totonacas cubiertas de silencio. No habían transcurridos cuarenta días, cuando la voz que ordena los destinos dijo: ”Llevad a este niño a la orilla del gran río que brilla más allá del Castillo de Teayo”, y así se hizo.



Este río cruza mis recuerdos. Se llama el Tuxpan, y baja de la cordillera, de los raudales del Pantepec y el Vinazco. Allí pasé mi niñez. En sus márgenes gocé las primeras visiones del mundo; bañé mi cuerpo en su corriente, y en las alturas de la Atalaya sentí el viento del mar y la esperanza...



¡Maravillosos días embanderados de sensaciones dichosas! Aspiro aún la fragancia de las tierras y oigo el galope verde del estío que se pierde en la trémula sombra de los platanares. Las aguas que lavaron las piedras arcaicas y los cielos de aquél tiempo guardan la memoria de mi infancia –fábula sempiterna- bajo la mirada de un genio fluvial...”



Yo nací en Tuxpan, a unos doscientos metros de la orilla de aquél río, y bien que asumo como propio el pensamiento de Maples Arce, aunque el tiempo también se empeñe en borrar algunas imágenes.



Viví y crecí muy cerca de aquél río; aquél río, sembrador de mil verdores como alguna vez escribí, en páginas que el viento se llevó para siempre, pero que no dejaré de recordar mientras pueda; mientras se pueda...



2.- La mediocridad en la política avanza; lo hemos visto y oído al iniciarse las campañas políticas de los que quieren ser diputados. Y alguno que otro que quiere ser gobernador, como “ya saben quién” FSM. No hay límites; hay de todo: los que cantan; los que bailan, los que hacen circo; los que se disfracen; los que anuncian robos de dinero; los que amenazan; los que, excepcionalmente, hablan de democracia y servir al pueblo. Cuestión de ver noticias o leer periódicos, Y hay que hacerlo poco a poco para no intoxicarse...



Aunque siempre hay cosas mejores que hacer.



3.- Véase si no: El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió “...que el proceso interno de Morena para la selección de candidatos puso al descubierto profundas lacras en la dirigencia que encabeza Mario Delgado.



Acusó al líder nacional de Morena de traicionar a la izquierda, conducir al partido a la ruina ideológica y programática, y poner en riesgo la mayoría morenista en la Cámara de Diputados al asumir “comportamientos de camarilla”.



En un texto publicado en redes sociales, Muñoz Ledo, quien fue marginado de la lista de legisladores que buscan su reelección, “...urgió a una sanitización y exigió sanciones drásticas para los responsables del desaseado proceso dentro del partido, que fue violatorio de derechos y principios legales y constitucionales.



Subrayó que no hay etapa que se salve en el proceso interno, desde la convocatoria hasta la selección de las candidaturas: “Las conquistas históricas de la joven democracia mexicana y los incansables esfuerzos por salvaguardar las prerrogativas ciudadanas fueron ultrajadas por algunos nuevos dirigentes del partido”, acusó.



Puede ser tóxico lo que dice, y quizá por esa razón el “dueño de Morena” lo dejó fuera del fuero...no del juego, sí del fuero...



4.- ¿Usted qué cree? Ayer en el Senado, entre reclamos de la oposición y la advertencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría separar del cargo a los 128 integrantes de la Cámara Alta “...por aprobar la Ley Federal de Regulación del Cannabis, que contiene antinomias, violaciones a derechos humanos y visos de inconstitucionalidad, a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado...”, le valió Wilson y aprobó el ordenamiento sin cambios a la minuta que envió la Cámara de Diputados, con ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.



5.- Lo del obispo Emérito de Ecatepec Onésimo Cepeda Silva: Lo dicho: No va; sólo buscó que se acordaran de él porque ahora, reposa en el olvido...