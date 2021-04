Sigue mandando la delincuencia

“AMLO es un agitador

social, no un estadista”

Roberto Madrazo Pintado

Las graves irregularidades que se han presentado en la investigación del crimen de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa ejecutada el 11 de noviembre del 2020, son puestas al descubierto en un amplio reportaje que publica el informativo digital Al Calor Político, trabajo periodístico elaborado por el reportero Romeo Ahuja, en el que se pone en duda la veracidad de los hecho que la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer como resultado de sus indagatorias, ya que al parecer los dos detenidos, señalados como presuntos autores materiales del crimen, son solo “chivos expiatorios”.Tiempo antes la doctora Jessica Vicuña Santiago, una de las peritos médicos que realizó la necropsia al cuerpo de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, habría sido presionada para alterar el dictamen pericial por el caso ante negligencia de personal de la Fiscalía de Veracruz.Así lo revela la denuncia que la misma trabajadora hiciera llegar el pasado 12 de febrero a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns y al director general de los Servicios Periciales, Héctor Ronzón García, entre otras autoridades.En el documento, explica que los días 10 y 11 de febrero de 2021, fue acosada laboralmente por el delegado de Servicios Periciales en la ciudad de Veracruz, Abel Roa Franco, con la intención de obligarla a modificar el dictamen pericial de necropsia que rindió con motivo del feminicidio de la exalcaldesa, así como alterar el etiquetado de las muestras biológicas recabadas durante el estudio.Ahora que iniciaron las campañas de los candidatos a diputados federales, la principal queja ciudadana que se expone a los aspirantes de partidos distintos a Morena, es el grave nivel de violencia que se vive por todos los rincones del estado. A lo anterior, la violencia, los potenciales votantes ponen como segundo problema grave el asunto de la pandemia del coronavirus que ha cobrado miles de vidas, luego la pobreza que se respira por todas partes, el desempleo y la espiral inflacionaria que ha disparado los precios de los productos de la canasta básica, los de los combustibles y el de la energía eléctrica.Otro ejemplo fresquecito de la violencia que se vive en la entidad son las cinco personas se encuentran reportadas como desaparecidas, entre ellas tres integrantes de una familia de Ixhuatlán del Café, un joven hombre de Ciudad Mendoza y un taxista de la ciudad de Córdoba.El primero en desaparecer fue el joven Ricardo Saucedo Coyohua, de 18 años de edad, 1.72 metros de estatura, ojos color café oscuros, piel blanca, cabello teñido de rojo, rizado y corto, quien perdió total comunicación con su familia desde el pasado martes 23 de marzo cuando se encontraba en Ciudad de Mendoza.Más tarde se informó de la desaparición de tres integrantes de una familia originaria de Ixhuatlán del Café, los cuales perdieron total contacto con sus familiares desde el primero de abril. Los desaparecidos son: Cecilia Cervantes Narciso de 50 años de edad, de ocupación ama de casa; Gonzalo Hilario Pino Flores de 53 años de edad, de ocupación campesino y con el mismo domicilio y Máximo Pino Flores de 43 años de edad y de ocupación campesino, todos con domicilio en la localidad de Ixcapantla de Ixhuatlán del Café. Su familia ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz para que se integren sus fichas y se inicie con su búsqueda de manera inmediata.La noche de este lunes cinco de abril, fue reportada la desaparición del conductor del taxi CO-1850 de la Ciudad de Córdoba identificado por el apellido: «Sandoval», quien realizó una corrida de Villa Unión Fortín a Zapoapita Ixtaczoquitlán.Y para cerrar la lista de actos de violencia hay que consignar en esta relatoría que la vivienda del presidente municipal de Chinameca, José Antonio Carmona Trollefue baleada la mañana del martes seis de abril (ayer). Afortunadamente hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas.La violencia se ensaña con los veracruzanos.El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el lugar perfecto para los políticos caídos en desgracia que pretenden competir y ganar-perdiendo sin necesidad de ser militantes, beneficio que obviamente no será gratuito y de alguna manera lo tendrán que pagar una vez que asuman el cargo.Para comprobar lo anterior basta con revisar las y los candidatos del PVEM a diputados plurinominales o de lista de circunscripción, porque figuran personajes que jamás han pertenecido a dicha fuerza política, y mucho menos tienen trayectoria como “ambientalistas”. Además de registrar en esas listas a la clavadista olímpica Paola Espinosa, también aparecen Javier López Casarín, a quien se identifica como operador del canciller Marcelo Ebrard; Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera; y Luis Arturo González Cruz, alcalde con licencia de Tijuana.“A mi no me consta si Calderón era alcohólico o no, no me consta si robó o no, no me consta si tiene 3000 guaruras, lo que si me consta es que cuando fue presidente crecimos entre el 3 y el 5.5%, la inflación no paso el 2.9%, nuestras reservas crecían un aproximado de 800 millones de dólares por semana, se alcanzo la cobertura en salud total con el programa "Seguro Popular", se dieron más créditos Infonavit que en ningún otro sexenio y varias cosas más, estos son hechos, no chismes de lavadero inventados por una periodista parcial vendida al mayor demagogo que ha visto la historia de este país, AMLO.”Tiene razón Ricardo Ahued, ser empresario no es garantía de ser también un buen servidor público. Es exactamente su caso, es bueno para acumular fortuna pero pésimo funcionario. Una sola obra que haga que los xalapeños lo recuerden en su paso por la alcaldía no hay. Tapó baches, hizo dos colectores, pintó algunas guarniciones, pero nada más, una obra importante que lo distinga no hay.Escríbanos a [email protected]