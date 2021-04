El maratón por las vacunas...

1.- Lo que hacen algunos con tal de conseguir que los vacunen contra el Covid-19. No pueden ir a USA porque cuesta cientos de dólares la vacuna. No pueden llegar a los centros de vacunación porque no tienen sesenta o más años comprobables. Pero la necesidad tiene cara de hamburguesa y acuden a los centros de vacunación y usando lo más barato: Disfrazarse de adultos mayores [con barba; sombrero, pelo cano, bastón y un chalán para que los “ayude” a caminar], para que los vacunen.



Acaba de suceder en la metrópoli del centro, en Coyoacán, y al percatarse de ello, los vacunadores llamaron a la policía y pescaron a los payasos con todo y disfraz, que tenían urgencia para vacunarse y con sus huesos fueron a dar a la cárcel.



Pero seguramente esto nos los arredrará y seguirán en ese propósito. Ya viene mayo y junio y podrán hacerlo; o que se vayan de “mojados” a USA, y con suerte no los detienen en la frontera y logren su propósito.



2.- Esto se parece al papelazo de morenos, encabezados por Mario Delgado, protestando primero frente al INE, y después ante las oficinas del Tribunal Federal Electoral, buscando “la ayuda” de los togados para que “les devuelvan” las candidaturas para gobernadores de los estados de Guerrero y Michoacán.



Y se verá “de que están hechos” los togados. O resisten y sirven a la democracia, o se agachan y entierran la credibilidad en los entes que manejan los procesos electorales.



Ya falta poco para conocer si la presión ganó o el deber constitucional triunfó.



3.- En la Sultana del Norte, en el meritito Monterrey de Nuevo León, el candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura del estado, el priista Adrián de la Garza Santos, está como puntero en las preferencias del electorado rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, con un 36% de la intención de voto, de acuerdo con los resultados al 5 de abril de la encuesta de C&E Reserch, Flash Polls 2021.



Este estudio lo vuelve a situar en primer lugar, separándolo y alejándolo de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por 7 puntos porcentuales.



El aspirante naranja de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que venía muy atrás, aparece ahora con una preferencia del 29%; el panista Fernando Larrazábal Bretón, un 14%; Clara Luz Flores Carrales, ex priista y ahora de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y que se creía “arrasaría”, registra apenas un 10%, en tanto que Emilio Jacques así como Carolina Garza, de Fuerza por México y el PES, respectivamente, 0%. El 11% de la población todavía no decide el destino de su sufragio, pero el camino se va aclarando en la punta del cerro de la Silla.



Movimiento Ciudadano ha venido repuntando en varias partes del país y se espera que su candidato a alcalde de Xalapa, Raúl Arias Lovillo, trabaje más; se baje del ladrillo, y busque votos para su partido, para que, si no logra despuntar, cuando menos cuele a uno o dos regidores.



P.D.- Las iniciales FSM se colaron a un comentario de ayer en esta columna. Juan andaba inquieto por saber si significaban F de Fernando, S de Salgado y M de Moreno. Nada de eso, para aspirar a ser candidato a gobernador de Veracruz se necesita mucho más que siglas. Falta mucho tiempo para que se renueven los poderes legislativo y ejecutivo, enrumbados al 2024. Aclarado don Juan.