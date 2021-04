Los soñadores de la UV

“Covi-Light, la vacuna de la 4T sin

efectos secundarios, gracias AMLO”

Hugo López Gatell

Existen infinidad de sueños que las personas tratan de ir cumpliendo a lo largo de la vida como tener un auto, un terrenito, una casa, una familia. Pueden aparecer otros sueños que nos provoca la ambición, como tener dinero, propiedades y fortunas, a costa de lo que se atraviese por el camino.Hay también sueños por cumplir en el aspecto de la buena salud, el deporte y las disciplinas artísticas, entre otros. Y, más aún, existe el gran sueño de alcanzar los más altos niveles en las líneas laboral y profesional: el abogado quiere ser ministro de la Corte; el doctor aspira a ser secretario de Salud y el político quiere ser presidente de la República, por señalar unos ejemplos.Para el caso de nuestra entidad, ya han empezado a develarse las ensoñaciones de destacados profesionistas por relevar en el cargo a la antropóloga Sara Deifilia Ladrón de Guevara González en la Rectoría de la Universidad Veracruzana, para el primero de septiembre del presente año, tan sólo en unos meses.El sueño de algunos estudiosos es hartamente conocido, unos apenas iniciarán su aparición y otros más aguardan discretamente sin asomar un pelo.Por el momento y de manera firme ya han empezado a mover sus piezas para alcanzar tan importante cargo letrados como el distinguido oaxaqueño Jorge Manzo Denes; el acelerado secretario de Administración y Finanzas de la UV, Salvador Francisco Tapia Spinoso; el lópezobradorista consejero del Instituto Nacional Electoral; José Roberto Ruiz Saldaña; y el apreciado jurisconsulto José Luis Cuevas Gayosso.Andan también haciendo palpitar apresuradamente su corazoncito y se conducen con sigilo, los conocidos profesionistas Rosío Córdova Plaza, Héctor Francisco Coronel Brizio, Octavio Agustín Ochoa Contreras, Liliana Ivonne Betancourt Trevedhant y Manlio Fabio Casarín León; por el momento.Pero dentro de los visionarios aún puede surgir, de manera inesperada, alguien que logre modificar el rumbo y que cuente con presencia académica, administrativa y política.Ante el próximo cambio en el más relevante cargo universitario estatal, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, integrada por nueve personajes internos y externos, deberá consolidar su autonomía y no permitir que Cuitláhuac García Jiménez, mediante el cuasi gobernador Eric Cisneros Burgos, quiera imponer a algún improvisado morenista o a alguna media hermana que falte de colocar en un cargo público relevante. ¿La autonomía de la UV?, los morenos ya vimos que no respetan nada.Sin lugar a dudas bien reza en el ambiente popular el dicho;” dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Otro más de la sabiduría popular.Esto lo traemos a colación porque en el Municipio, en el Estado y la Nación, se presume de respetar a las mujeres y de la cacaraqueada igualdad de género, de hecho las Directoras de los Institutos de las Mujeres se desgarran las vestiduras en entrevistas radiofónicas y a través de la televisión, con su línea violeta por ejemplo, además de otras acciones populistas y de protagonismo que protagonizan.Un ejemplo son los pendones que colocaron en Palacio de Gobierno, presumiendo de las flamantes funcionarias actuales que tienen en puestos importantes, precisamente el día de la manifestación de mujeres del Estado exigiendo sus derechos y respeto. Bueno pues todo esto en la vida real es sólo una farsa, ya que cuando sucede una agresión laboral contra mujeres al interior de una instancia de gobierno Estatal y Municipal, las compañeras de la agredida (por cierto muy de Izquierda), hacen todo lo contrario de lo que pregonan si no que le pregunten a la magistrada Expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, por quien ninguna “compañera saca la cara”.Bueno pues sucede al interior del ayuntamiento, donde también cuando se violentan los derechos laborales de alguna mujer, sus compañeras permanecen calladas y no mueven nada en contra del hombre que comete este tipo de acciones, que no es otra cosa que misoginia pura.Un caso es el del Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Xalapa, Sergio Téllez Galván, quien puede tener como funcionario al abogado que lo defiende de un juicio por abuso de confianza o desfalco el cual cometió a unos ex amigos españoles a los que engañó con el montaje de un restaurante y al final de cuentas se quedó con su dinero, abogado a que por cierto se paga con recursos municipales, otorgándole cargo de funcionario sin tener el perfil o que intercambia favores con una directora para tener como aviador a su pareja, a cambio de que su hijo sea aviador también en la dependencia de la que es directora.Y el alcalde Hipólito Rodríguez bien gracias, el Contralor Municipal, los regidores de la Comisión que corresponde, la encargada del Instituto Municipal de la Mujer, ni una palabra de protesta ante las arbitrariedades y abusos que comete Sergio Téllez en contra de sus compañeras. ¿Acaso esto no es corrupción y violencia contra las mujeres?REFLEXIÓNLos xalapeños ya estamos exigiendo la segunda dosis de la vacuna de Pfizer que nos toca, luego de más de 22 días que han transcurrido tras la primera dosis, con eso de que los de la 4T son medio mentirosos ya comenzamos a ponernos nerviosos.Escríbanos a [email protected]