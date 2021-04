Lejos de Dios y cerca del pecado

*"Súper Nómina" legislativa

*Activo Cuitláhuac García

*Toleran Impunes invasiones



Probablemente las mayores decepciones de la sociedad mexicana en relación a los sectores de la administración pública, lo sean (en el orden que Usted guste) el de las áreas de Seguridad Pública, conjuntamente con el referente al contexto del Poder Legislativo y, tales descalificaciones lo son tanto a niveles municipales, como en los ámbitos estatales y federales...



Los apuntes al respecto no se sostienen "al tanteo" o en criterios meramente "especulativos", sino que han sido repetitivamente confirmados en el contexto nítido del colectivo social, tanto así que en los espacios de procesos electorales, el que menos atracción registra entre la población es precisamente el correspondiente a la elección de legisladores locales y federales, al tiempo que el sector de la administración pública que más descalificaciones recibe, lo es el vinculado en materia de seguridad y generación de empleo.



Daño severo en su imagen ha registrado el Ejército Nacional Mexicano, que por décadas enriqueció su prestigio y elevado respeto de solidaridad al interior de la sociedad mexicana en todos sus sectores, desgaste que se registra al ser "transformada" su imagen de militar, para en una nueva modalidad y frente a un nuevo escenario de rangos civiles, asumir tareas de seguridad correspondientes de siempre a los ámbitos policiacos, todo ello con el pretexto de crear una especie de "Guardia Nacional" cuyo papel no es otro que sustituir a la "desangelada" policía federal, que pese a las calificaciones en contra, registraba mejores resultados que quienes fueron forjados para formar parte de la milicia, no como un sector tradicionalmente policiaco.



Forzar las tareas de seguridad para frenar la actividad delincuencial, no es una especialidad de los cuerpos militares cuya tarea primordial es la defensa del territorio nacional, así como la protección de la colectividad en casos de desastres naturales...



Si bien es cierto que la seguridad policiaca ha sido un desastre, ello no es por efectos de la naturaleza, sino por la descomposición sociopolítica que priva tanto en instancias gubernamentales como en los renglones de seguridad pública, para lo cual deben existir cuerpos de investigación y actuación eficientes de rangos civiles, capacitados en tales áreas delictivas, renglón que por origen y capacitación no compete a cuerpos del Ejército Nacional.



Pero el nuevo estilo presidencial dotado de "ansiedades transformadoras", no precisamente para avanzar socioeconómicamente, sino simplemente para asentar el criterio protagónico de que "son diferentes al pasado" y, con ello crear una nueva "moda gubernamental" que, por distinta, afiance posibilidades de permanencia en el poder público, que permita consolidar una etapa de poderío donde el papel protagónico lo ejercite el mismo núcleo que dio origen a "La Transformación", en la que impere una nueva tendencia doctrinaria, cuyos efectos iniciales (por sus hechos los conocerás) ya permiten pronosticar que podrían ser, si no iguales, peores a los que se registraban con anterioridad.



Antes del actual estancamiento e incluso retroceso socioeconómico que se inició con la actual tendencia transformadora, lo que México requería con urgencia estribaba en mayores y mejores fuentes de trabajo, fortalecer industrialización y actividad agrícola, así como un severo golpe a la delincuencia para restaurar la tranquilidad social, al tiempo de cimentar la confianza que permitiera impulsar procesos de inversión y desarrollo integral.



López Obrador logró la oportunidad de ser Presidente de la República precisamente por tales requerimientos que demandaba el electorado mexicano, pero tales electores que representaron "la diferencia" para que PAN y PRI perdiera el control gubernamental y legislativo, resultaron sorprendidos ante un país que como efecto de inconsistencias gubernamentales, no logró afrontar con apropiada estrategia los ámbitos pandémicos, que le sorprendieron al finalizar su primer año de ejercicio de gobierno, ante la referencia de una economía disminuida en dos puntos, resultado de programas erráticos que también se agregaban a los ámbitos de inseguridad y que, de la misma forma se hacían patentes en espacios de atención médica en lo general (como el tema de los niños con cáncer) renglón de salud pública que, de hecho, descarriló desde mucho antes de que se iniciaran los graves daños originados por la pandemia.



El panorama socioeconómico en tierras mexicanas es "tan delicado" que si para diciembre del presente año (2021) logramos cerrar "por lo menos" como nos encontrábamos al iniciar la actual administración tres años atrás, podríamos calificarnos de verdaderamente mexicanos "con suerte"... Así de grave y por lo mismo de lamentable, es la situación socioeconómica por la que transita nuestro país, en el que para colmo de males habremos de ejecutar un proceso electoral con pronósticos igualmente preocupantes... Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de nuestros pecados que nos obligan a la penitencia.



Lo que se lee



Y por qué los diputados (en especial algunos de ellos) al igual que ciertos empleados del sector legislativo, registran sueldos que ni en sueños perciben profesionistas de elevado nivel en el ámbito del sector privado, e incluso en algunos espacios de áreas gubernamentales.



La respuesta existe en los ámbitos tradicionales de alto nivel gubernamental... Tales salarios "excesivamente decorosos" existen porque con ello, los privilegiados en la nómina son quienes diseñan, maquinan y ejecutan acciones para que el voto parlamentario resulte acorde a los intereses del sistema gobernante, o sea, se legisla para favorecer lo que propone el Poder Ejecutivo, sea Federal o sea Estatal, no como una respuesta a las bondades socioeconómicas de la propuesta, sino como un acatamiento a lo dispuesto por quien detenta el poder ejecutivo, donde el poderío económico anula el apego a la verdad y al bien de la colectividad.



Los legisladores que "representan la voz de sus representados en los espacios gubernamentales" ni siquiera consultan a sus representados para ejercer su voto en pro o en contra de propuesta alguna, es más, con marcada frecuencia los ciudadanos que los eligieron no son informados sobre las acciones de sus legisladores, renglón que se mantiene en los espacios del sepulcral silencio, que con frecuencia se convierten en información ante las afectaciones que por dichas actuaciones dañan a la colectividad, hecho que origina severas críticas contra los medios comunicación, incluso en Las Mañaneras.



Vale el que preguntemos: ¿En cuántas ocasiones el diputado de su distrito, le cuestionó el si usted como ciudadano estaba de acuerdo en aprobar determinada acción gubernamental?... Si Usted tiene un solo escenario en ese sentido, puedo asegurarle que ya podría considerarse como afortunado.



Lo que se ve



Realmente (es apropiado reconocerlo) se debe apreciar por los veracruzanos las referencias de atención y preocupación, que el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez está mostrando, ante eventos y hechos que colocan en riesgo la seguridad de los diversos sectores de la población, escenarios en los que indudablemente no esconde el rostro ante estallidos de plantas petroleras, ni tampoco ante hechos de violencia que con recurrencia se están escenificando en diversas regiones veracruzanas, como es el caso de la zona central de Veracruz.



Al margen que los impactos virulentos siguen registrando panoramas de preocupación en tierras jarochas del norte, centro y sur del Estado, el Gobernador García Jiménez no oculta el rostro ante los medios de comunicación, lo que indica una "buena señal" a lo que habrá de agregarse de manera integral (no sólo con intereses electorales) que efectivamente se generen las condiciones tanta policiacas como de rangos significativos para el desarrollo integral, que favorezcan más y mejores plazas laborales, mismas que por sus propios efectos influyan en la degradación de los altos índices delictivos que mantienen contra la pared al colectivo social veracruzano, acciones gubernamentales ligadas al verdadero desarrollo integral y no a los intereses electorales.



Lo que se oye



Resulta inconcebible que en plenos "tiempos de transformación" grupos de ladrones y delincuentes en lo general, se apropien de locales comerciales que fueron abandonados por el quebranto ante la pandemia, hechos que se registran en pleno centro de la ciudad símbolo del Estado de Veracruz, como lo es el bello puerto veracruzano y, obviamente, si tal arbitrariedad se realiza en los marcos de la total impunidad en ámbitos porteños, qué otro escenario aberrante no podrá acontecer en áreas más apartadas de las muchas que existen en tierras veracruzanas.



Refieren los especialistas que en los marcos del colectivo social, el imperio de la legalidad debe de ser y parecer, sin embargo, hechos impunes que se convierten en actividades cotidianas, como la invasión de propiedades para disfrutar de sus beneficios con toda desvergüenza, definitivamente no refieren la vigencia de una entidad apegada a la legalidad y protectora de la propiedad privada, interés fundamental e imprescindible en todo núcleo social.



La intervención de las autoridades de manera inmediata para corregir lo inaceptable, debe de ser la respuesta emergente frente a los atropellos a veracruzanos, de no ser así, el tema habrá que mantenerlo notoriamente vigente.



Disfrute Usted de un excelente fin de semana y, por favor, no se descuide.