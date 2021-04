7 de junio, doble festejo

“Antes siempre se criticaba al

gobierno y ningún pendejo lo defendía”

Andrés Manuel López Obrador

Para los compañeros comunicadores el próximo siete de junio será un día distinto, las pachangas con motivo del “día de la libertad de expresión” seguramente se multiplicarán, y no se diga para los veracruzanos, que día. Imaginen el anuncio de que Morena perdió mayoría de presidencias municipales y... lo más cañón, mayoría en el Congreso Local, o sea el poder absoluto.Unos cuantos partidarios de la 4T que sí supieron hacer política y campaña, harán acto de presencia en el Congreso, para ver qué madre les espera y a conocer a sus nuevos compañeros de aventura y responsabilidad política.Las curules, en su mayoría, serán ocupadas por panistas, priistas y perredistas miembros de la alianza “Va por México”, algunos considerados como auténticos “caballones” del arte de hacer política profesional, así como para ocupar la tribuna y lanzar candentes discursos de esos que los Morenos tardan en entender; maestros en el uso de argumentos sólidos con los que se logra convencer al compañero diputado por la vía del entendimiento civilizado, del debate de altura de ese que solo surge entre personas inteligentes y cultas, entre profesionales de la política, actores políticos brillantes que comenzaron a escasear en el bienio de Yunes y casi se extinguieron en la actual administración, en la que por cierto abundan los analfabetas funcionales.Pero bueno, ¿qué consideramos que va a pasar ese histórico 7 de junio?Lo primero la gran sorpresa, luego vendrá la decepción porque la elección no fue igual que la anterior la del 2018 que ganaron (Morena) arrolladoramente con AMLO como símbolo de la pureza y la oportunidad del cambio, después la reflexión y finalmente a pisar la tierra, a despojarse de la arrogancia y de los sueños de riqueza y permanencia eterna en el poder.Si porque el principal de los tres poderes, el Legislativo habrá sufrido un cambio de actores políticos, su conformación ya no será de puros amloistas, no, vendrá el equilibrio, la fuerza que emanará del Congreso será la ultima palabra y lo que ahí se decida estará supervisado por expertos, ya no habrá aprobación de caprichos que a la primera de cambio en una controversia se les caigan. El oficio profesional de los legisladores que arribarán marcará el rumbo de una nueva época para Veracruz.Tampoco habrá persecuciones innecesarias, ni actos de revanchismo político ni nada de eso que es típico de quienes no saben nada de administración pública, de comportamiento político civilizado, de establecer acuerdos, y mucho menos entienden que su situación ahí y en cualquier cargo es de servidores públicos temporales contratados por la sociedad.Lo que deberían de ir digiriendo es que si la elección 2018 no la ganaron porque se la deben al llamado efecto peje, hoy tendrán que ir solitos en la boleta, sin el 95 por ciento de apoyo del mesías, y si la sociedad aprendió que votando se puede lograr un cambio para qué esperar otros ochenta años para repetirle a los corruptos la misma medicina, no, el seis de junio ¡sopas!, sobre las urnas y a echar del poder a quienes no supieron aprender cómo se hace.¿Qué nos anima a hacer este comentario?, la realidad. Aquí ya no cuentan los instrumentos manipuladores como las encuestas, ni las promesas porque pese a que han hecho muy pocas, una sola no la han cumplido, tampoco los ataques a los corruptos del pasado porque eso se les ha revertido al no enjuiciar a ninguno, todo ha sido una burla.Lo más relevante, del siete de junio en adelante, es que en Veracruz se comenzará a escribir la historia del relevo gubernamental del 2024 con actores que no son precisamente de Morena. De este Congreso que viene surgirá el siguiente gobierno.REYNALDO ESCOBAR PÉREZ, casi al finalizar su administración municipal, solicitó un crédito para la ejecución de una importante obra; la de saneamiento, misma que inició y que debió tener continuidad la administración siguiente que encabezó Ricardo Ahued Bardahuil. Pero el voraz alcalde hidalguense tomó la decisión de gestionar un nuevo contrato por 476 millones,800 mil pesos con el mismo Banco Nacional de Obras, crédito sobre del cual Ahued no dice nada, y evita siempre hablar del asunto. El otorgamiento de dicho empréstito hecho a nombre de los xalapeños, lo confirma la Gaceta Legislativa 145 del martes 7 de agosto de 2007 en la que se da cuenta de la autorización que el Congreso del Estado otorgó al munícipe xalapeño para poder liquidar un crédito anterior y financiar nuevas obras de saneamiento y alcantarillado. En ese tiempo los Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, recibieron el oficio SG-DP/2do./3º/009/2007, mediante el que se remite a esta comisión el expediente con la documentación relativa a la petición formulada por el H. Ayuntamiento de Xalapa, para obtener autorización para que el organismo público descentralizado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, contrate un nuevo crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., y que sustituirá al establecido en el año 2003 por medio de un fideicomiso. ¿Dónde quedó esa millonaria cantidad, en qué la invirtió el impoluto, porque no entregó cuentas de estos casi 477 millones?... Habrá tiempo para seguir investigando, porque ya basta de alcaldes corruptos. +++++ OLIVER OLMOS CABRERA, CONOCIDO activista social como aspirante a candidato independiente a la presidencia Municipal del puerto de Veracruz, no reunió las firmas que le solicitaban, pero lo rescató movimiento ciudadano(MC), para que sea su candidato a la alcaldía de Veracruz y ahí va. Oliver Olmos es ingeniero de profesión, perteneció al PRI, partido al que renunció en el año 2016 por conflictos con la dirigencia municipal por qué le impidió ser precandidato. Olmos Cabrera se ha distinguido por confrontar los abusos de autoridad y la prestación de servicios públicos caros y deficientes como agua y CFE, es miembro fundador del Movimiento Civil Independiente que agrupa a varias asociaciones MOCI por sus siglas. +++++ ALFREDO MONTERO DIEGO, y un grupo de dirigentes sociales pertenecientes a Morena, en Sayula afirmaron en conferencia de prensa no estar dispuestos a aceptar la imposición de la priista Lorena Sánchez Vargas, como su candidata a la Presidencia Municipal y exigen a la comisión de elecciones del CEN les de una explicación acerca de que es lo que ha pasado con el proceso interno en el que se inscribieron auténticos militantes de este partido. De igual forma desmienten la versión en redes sociales que dan por un hecho la postulación de Sánchez Vargas. Los morenistas exigen a su dirigencia nacional la postulación de alguien comprometido con el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. +++++ DANIEL OROZCO CERVANTES, aspirante a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, fue privado de su libertad y amenazado por un comando armado. El precandidato del partido Morena acudió a Xalapa para denunciar que fueron hombres con capucha los que le amenazaron y lo llevaron a una obra negra localizada atrás de la iglesia católica, en la congregación La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata.“Eran hombres encapuchados; no sospecho de nadie; había tenido amenazas por Facebook pero nada más, pero esto se fue más fuerte; yo radico en Corral Falso y fue ayer a las 02:00 de la tarde; me citaron para unos trabajos con engaños me llevaron a una obra porque yo soy contratista y ahí fue donde nos amagaron, nos quitaron el efectivo, camioneta y celulares”.... La violencia electoral en Veracruz se está tornando cada vez más intensa a medida que se acerca el día de la elección. El miedo no anda en burro.No es santo de mi devoción, al contrario, pero conociéndolo y viendo el comportamiento de los actuales actores políticos: triple contra sencillo de que a Miguel Ángel Yunes Linares no le hacen nada, para eso se requieren atribuciones de las que carecen, como afirma el hijo del ex gobernador.Escríbanos a [email protected]