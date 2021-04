Candidatos en la mira de Bola

“13 Obispos veracruzanos

piden al pueblo que voten”

Yo

A menos de 24 horas de la agresión a la vivienda del alcalde de Chinameca, ahora se registró otro ataque a la propiedad del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López. El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que el candidato además recibió mensajes en los que se le exige retirarse de la contienda por la alcaldía de ese municipio.Marlon contestó de inmediato: “Le hago un exhorto al Gobierno de Veracruz, el día de hoy por la mañana recibí una llamada de nuestro candidato a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández, de que fue agredido en su propiedad, lamentablemente hay mensajes en donde le piden que se retire de la contienda”.El dirigente priista aseguró que el clima de inseguridad en el estado de Veracruz es preocupante por los casos de agresiones y asesinatos en contra de candidatos, precandidatos, funcionarios públicos y en general en contra de la sociedad. “Eso nos preocupa por el clima de inseguridad que se está respirando en el estado de Veracruz, particularmente con la gente que se está vinculando a la actividad política”.Frente a este clima de violencia, Ramírez Marín hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para que refuercen la seguridad en todo el estado ya que el proceso electoral inició de manera violenta, además de exigir que saque las manos del proceso electoral. “Le pido que pongan los ojos en Carlos A. Carrillo y saquen las manos del proceso, que no tienen que hacer otra cosa más que garantizar la seguridad”.Hace unos días el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, denunció el ataque a balazos contra la fachada de su vivienda, en la zona centro de ese municipio. Por lo anterior, el dirigente estatal del PRI afirmó que el clima de inseguridad en el estado es preocupante y un tema del cual se debe ocupar el gobierno morenista, sobre todo en este momento del proceso electoral y contra quienes buscan un puesto de elección popular. "Eso nos preocupa porque el clima de inseguridad que se viene respirando en el estado de Veracruz y particularmente, con la gente que se está vinculando a la actividad política es de ocuparnos".Como saben que no podrán en las urnas, los morenistas de Cuitláhuac recurren a la intimidación, a las amenazas y al invento de comisión de delitos con tal de retirar a sus adversarios del terreno electoral.La Secretaría de Educación de Veracruz, que encabeza el licenciado Zenyazen Escobar García, continúa realizando programas de impulso al desarrollo de las escuelas normales, a través de publicaciones, para consolidar los avances en el estudio y el conocimiento de prestigiados maestros y destacados estudiantes.Ante lo cual, la doctora Beatriz Rocas Rocas, apreciada docente de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Doctor Manuel Suárez Trujillo”, que dirige el maestro Francisco Javier Pérez Montiel, realizará la presentación virtual del libro La práctica escolar normalista: Un abanico de experiencias, a través de la plataforma digital meet.google.com/iny-ubew-pfp, a partir de las 5 de la tarde de hoy.El libro, publicado en la serie Ediciones Normalismo Extraordinario, es una compilación de trabajos escritos por docentes y estudiantes de dicha escuela normal.Se contará con la participación de los doctores María Cristina Miranda Álvarez, Román Castro Miranda y Hercy Báez Cruz; y moderará el evento la maestra Itzel Mendoza Reyna.Con esta nueva obra, la doctora Beatriz Rocas Rocas coordina de forma magistral los análisis de alumnos y maestros normalistas y continúa consolidando su trabajo como docente de alto nivel.De acuerdo a opiniones de analistas políticos, ante la inminente derrota que sufrirán en las urnas el próximo seis de junio, tanto en gubernaturas como en congresos locales y federales, los improvisados políticos del movimiento social Morena o la 4T, que no tienen voluntad propia y no mueven un dedo hasta que AMLO da instrucciones, se ponen nerviosos y toman el camino más corto: el uso de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, para desempolvar viejos expedientes, para inventar delitos que no se han cometido o para chingar a los adversarios que los tienen contra la pared de la derrota y el despido de la política que tantos beneficios les han dado en estos más de dos años en términos económicos y de placeres mundanos.El problema para el gobierno de Morena en Veracruz, es que a la fecha no han entendido la responsabilidad que tienen frente a la sociedad. No entienden que llegaron gracias al gran movimiento ciudadano que se formó en torno a Andrés Manuel López Obrador, un político cuyo único trabajo en la vida ha sido recorrer el país enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la urgencia de echar del poder a los priistas y panistas a los que denominó “la mafia del poder”, bandera que todos los mexicanos apoyaron con gusto porque el saqueo y los abusos que se venían cometiendo en contra del país eran intolerables, los elevados niveles de violencia provocaron un baño de sangre dejando a su paso miles de muertos, ciudadanos asesinados cobardemente en desapariciones, secuestros, ejecuciones callejeras, pago de piso a todos los comerciantes, robo de autos y a casas habitación, lo que hizo posible que los mexicanos depositaran su confianza en López Obrador, en el único hombre que se atrevió a desafiar a los mafiosos.En la cresta de esa corriente se treparon candidatos a diputados locales, alcaldes y al gobierno del estado, los que hoy permanecen ahí, sin admitir que además el PRI trataba de impedir a toda costa que Miguel Ángel Yunes Linares heredara el cargo a su hijo, por lo cual decidieron sacrificar a sus candidatos y arrimarle al de Morena Cuitláhuac García, los votos suficientes a fin de evitar que Yunes se saliera con la suya.Pero se revirtió la maniobra. Como los morenos no tenían cuadros para ocupar las posiciones, ni siquiera para estructurar un equipo de gobierno medianamente eficiente, se fueron con lo que encontraron: familiares, analfabetas funcionales, amiguitas, y en casos amiguitos íntimos, priistas y panistas odiados en sus partidos por rateros corrientes y todo tipo de personajes nefastos que encontraron la oportunidad de convertirse en lo que tanto odiaron: corruptos, vividores, personas con poder sin saber como usarlo en bien de la sociedad y echaron por la borda en dos años y unos meses todas las esperanzas de cambio que había entre los veracruzanos.Hoy están a punto, el domingo seis de junio en las urnas, de que el pueblo desencantado les quite el poder y tengan que regresar a los muladares de donde salieron, a la mediocridad de donde vienen, y a continuar su vida en medio de una tremenda ignorancia seguramente despojados de la arrogancia que adquirieron al sentirse poderosos y perder el piso."No es con diatribas, difamaciones o insultos a la familia como se alcanzan los votos", comenta el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el distrito de Coatepec, tras ser víctima de agresiones y perversidades de la que está siendo objeto el caballeroso político de Perote.Escríbanos a [email protected]