Morena: viene fuego municipal

En casos como Xalapa y los puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, Morena ya tiene claramente perfilados a quienes serán sus candidatos a las alcaldías, pero en la mayoría de los 212 municipios del estado sus aspirantes y militantes están en ascuas porque sus dirigentes –al parecer por una equivocada estrategia política, de evitar que quienes no sean nominados busquen postularse de última hora por otros partidos– han decidido dar a conocer las nominaciones hasta el último día del plazo legal establecido por el Órgano Público Local Electoral (OPLE) para el registro de las candidaturas municipales.



De acuerdo con el calendario electoral, la recepción de postulaciones para alcaldías se fijó del 2 al 16 de abril y la aprobación de candidaturas entre el 22 de abril y el 3 de mayo.



Habrá que ver la reacción del morenismo en Veracruz y cómo también la dirigencia del partido gobernante logra contener el inminente descontento de su militancia en cuanto se oficialicen las designaciones de los candidatos a las presidencias municipales, ya que podría generar un voto de castigo que obviamente le complicaría al partido gobernante las otras elecciones de diputados federales y locales.



En Chiapas, por ejemplo, centenares de militantes y simpatizantes de Morena de varios municipios marcharon este domingo en Tapachula en protesta por la “imposición” de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales y federales.



“Bases seccionales estamos en resistencia contra la simulación y la corrupción”, corearon los manifestantes, quienes recorrieron las calles de esa ciudad fronteriza. Los inconformes exigieron la destitución del dirigente estatal de Morena, Ciro Sales, a quien responsabilizan de las imposiciones.



Férnel Gálvez, aspirante a diputado local por el distrito de Motozintla, recordó que en 2010 Sales fue candidato del PRI a la alcaldía de Escuintla. “Esperamos que el IEPC modifique las candidaturas y que Morena ordene hacer cambios en las planillas y los distritos”. El organismo tiene hasta el 13 de abril para dar su lista oficial de aspirantes.



Carlos Herrera, precandidato a la alcaldía de San Cristóbal, dijo que el senador Manuel Velasco Coello, exgobernador por el Partido Verde, “metió las manos en el proceso interno de Morena” e “impuso” a su primo Juan Salvador Camacho Velasco.



El sábado, militantes y dirigentes inconformes con las postulaciones conformaron en San Cristóbal la Coordinadora Democrática Estatal de Morena a fin de “dar seguimiento puntual a las impugnaciones” y para “defender los derechos políticos de las bases”.



En Baja California, mientras tanto, la senadora Alejandra León, quien aspiraba a la alcaldía de Mexicali, renunció también este domingo a Morena como militante y consejera estatal “por las mentiras y traiciones que comete contra el pueblo”.



La legisladora afirmó que apoyará las iniciativas del presidente López Obrador y de aquellos candidatos que se comprometan con la entidad, “pero no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena”.



Y, en Jalisco, el Instituto Electoral del Estado negó a Morena el registro de 21 candidaturas a diputados locales y alcaldes.



DESINFLAN A REGINA VÁZQUEZ



Por cierto, no nada más en Morena se cuecen habas por la disputa de las candidaturas a las alcaldías.



En el partido Fuerza Social por México (FSM) cuentan que la ex panista y ex priista Regina Vázquez Saut quiso chantajear a Pedro Haces Barba como solía hacerlo con los líderes y gobernantes de los partidos tricolor y blanquiazul en Veracruz. E igual como lo acaba de hacer también hace un par de meses con Morena, de donde huyó junto con el ex secretario general Gonzalo Vicencio cuando no les cedieron a ambos las candidaturas que exigían.



Según relatan, la semana antepasada viajó a la Ciudad de México para exigirle al también dirigente de la CATEM que le respetaran las nominaciones municipales que ella había reservado para sus allegados, principalmente en el sur de Veracruz. Pero ante el rechazo de Haces Barba, quien respaldó las decisiones del dirigente estatal Eduardo “Tato” Vega Yunes, entonces la ex diputada y ex alcaldesa de Acayucan insinuó que estaba por considerar la invitación que le estaban haciendo los líderes de Movimiento Ciudadano.



Dicen que el empresario y senador suplente de Campeche la mandó de regreso a Veracruz con cajas destempladas. ¡Ah, qué Reginita! ¿Ahora la veremos vestida de naranja?