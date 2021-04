... No cabe duda que México está viviendo tiempos inéditos, acrecentados desde julio de 2018 en que gracias al voto de la mayoría el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, se convirtió en la primera e indiscutible primera fuerza electoral de este país e inició un convulsionado periodo de aparente transformación, que no ha pasado más allá de las palabras, arengas y cacayacas.La arenga y las cacayacas, palabras al fin, han sido una de las características distintivas de quienes, desde julio de 2018, recibieron el poder que emana de la mayoría del pueblo mexicano.Pan y circo también han prodigado generosamente en estrategias que han funcionado y les permitirá ratificar su primer lugar como fuerza política en México. Así es la democracia según ellos.Por ello amables lectores, no sorprende la actitud que ha asumido el precandidato del partido Morena al gobierno del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien inconforme porque el Instituto Nacional Electoral (INE) le invalidó su precandidatura al no ajustarse a los lineamientos generales establecidos en la Ley Electoral, amenazó tajante que, si no era reconocido como candidato, entonces no habría elección en ese estado el próximo domingo seis de junio.Con el fuero de ser compadre del primer morenista de este país, Salgado Macedonio ya amenazó con desaparecer al INE y correr a sus integrantes, porque al igual que lo dice su compadrito, forman parte del pasado neoliberal de México.Salgado Macedonio, quien se jacta de haber sido uno de los promotores de la creación de lo que antes fue el Instituto Federal Electoral (IFE), reclama su candidatura al gobierno del estado de Guerrero y si no se la dan, pues no habrá elección, con lo cual pone en aprietos a su compadre Andrés Manuel López Obrador, a quien el INE le reconoció su triunfo el pasado domingo uno de julio del 2018.¿Qué sucederá amables lectores?, eso dependerá única y exclusivamente de que se sostenga el INE y de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien se debe al pueblo de México por igual, guarde y respete a las instituciones que integran el Estado mexicano, entre ellos el INE, pues debe recordar el mandatario que juró ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guardar y hacer guardar sus preceptos y respetar las instituciones.... En los últimos días, a raíz de los comentarios que hemos hecho en este espacio sobre la demanda de los médicos del sector privado a recibir la vacuna anti COVID, lectoras que son madres, hermanas y hasta esposas y esposos de médicos residentes de hospitales del sector Salud del gobierno federal, nos han contactado para dar a conocer, o denunciar que a este sector también se le ha olvidado en el programa nacional de vacunación.Desde que inició la pandemia, nos dicen familiares de los residentes, estos jóvenes galenos tuvieron que comprar sus propios equipos de protección, desde guantes, caretas, batas y gogles, ya que en los hospitales en los que se encuentran asignados no les dotaron de esos insumos.Hoy, pese a que están en la primera línea de combate al Coronavirus, se les niega la vacuna, poniendo en riesgo sus vidas.... Vecinos del fraccionamiento Real Mandinga, ubicado en la llamada Riviera Veracruzana, del municipio de Alvarado, se han organizado para en principio formar un frente común y exigirle al gobierno municipal de La Generosa que cumpla con su responsabilidad para mantener la urbanización de esa zona residencial, así como para exigir los servicios básicos de agua, drenaje y alumbrado público.Desde el año 2013 en que fue municipalizado este fraccionamiento, los residentes de Real Mandinga han demandado al ayuntamiento que cumpla con sus responsabilidades como parte de las contraprestaciones a las que está obligado al cobrar los impuestos correspondientes.... [email protected] o bien @guadalupehmar