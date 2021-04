Trabajo de inteligencia sin sesos

“Que forma tan vulgar de manipular

Las fichas que se filtraron a los medios de comunicación, de mujeres pertenecientes a grupos de feministas que han organizado marchas por el centro de Xalapa, son el fiel reflejo de una actividad que gobiernos como el actual realizan a través de sus áreas de “inteligencia”, pero en este caso carente de sesos. Quienes se han encargado de elaborar estas burdas tarjetas son espías corrientes a quienes el gobierno de la 4T contrató para vigilar a los ciudadanos que no están de acuerdo con las torpezas del gobierno; fotografiarlos, encontrar sus domicilios particulares, e incluir en tarjetitas sus nombres completos para que de esta forma pasen a formar parte de los archivos del área de espionaje del gobierno.La frase de “nosotros somos diferentes” se nos quedó grabada en la memoria, cuando uno de los hoy funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, nos explicaba muy entusiasmado sobre los proyectos que según él traían para aplicar en la entidad: él –nuestro amigo- que fue uno de los referentes más distinguidos de la corrupción en tiempos del priismo, nos afirmaba que la práctica de robar el dinero público o la de hacer negocios mediante el poder que les da dirigir una dependencia quedaba atrás para siempre, en adelante las cosas serán distintas. No habrá más impunidad, quien cometa un delito, de la naturaleza que sea, será sometido al imperio de la ley, llegó la hora de los veracruzanos, llegaron los tiempos de la honestidad. La inseguridad será cosa del pasado y en fin, nosotros seremos distintos.Esos compromisos dichos por una de las personas más cercanas al Gobernador, compadre de su primo hermano, despertaban credibilidad, confianza. Lo menos que pensamos es: ahora si les llegó su hora a los corruptos del pasado que robaron tanto, que se hicieron millonarios, que adquirieron mansiones en los fraccionamientos más exclusivos de Xalapa y en el extranjero, que mantuvieron en las nóminas a sus parientes y sobre todo queridas, succionando la ubre presupuestal con jugosos salarios a cambio de favores sexuales con los titulares de las dependencias, o como en el caso del fracasado diputado local Sergio Hernández, a cambio de droga, alcohol y sexo.Lo menos que merecen estos pillos, que no hicieron nada por Veracruz salvo acumular enormes fortunas, es que les integren denuncias, que los atrapen y que los obliguen a devolver lo robado que es dinero de los veracruzanos.El primer frentazo que nos dimos fue ver como se incorporaban a importantes dependencias de los tres poderes del estado, familias completitas, y eran corridos de sus centros de trabajo, sin ninguna justificación, personas con muchos años de antigüedad que votaron por AMLO y así les pagaban. Pero además a los puestos públicos llegaron improvisados, personas sin un nivel adecuado con estudios acordes a la responsabilidad que les dieron, y así se cubrió el enorme pastel burocrático con amloístas deshonestos y corruptos que si hubieran tenido un poco de sentido de la moral no hubieran aceptado los regalos pidiendo que les dieran una intendencia donde pudieran desquitar el producto de su trabajo.Qué podíamos esperar de un escenario así, donde para los que serían distintos, que nos lo cumplieron porque demostraron serlo, lo que les interesó fue colarse y comenzar a cobrar, a hacer todo tipo de tranzas, a usar el poder para servirse con la cuchara grande, tal vez con la esperanza de convertirse en multimillonarios como los anteriores que solo se quedaron en millonarios, es decir, corromperse más para ser mejores en ese rubro y lo han venido logrando.Lo que más se les critica es que las banderas que enarbolaron para llegar al poder, de combate a la corrupción y castigo a los ladrones, las perdieron apenas se encaramaron en un cargo, ni siquiera se ocuparon de cumplir encarcelando a los ladrones del pasado, de esos que ya no se acuerdan, porque además mucho se comenta que hasta negociaron con ellos impunidad.Sí, maestros de la 4T, ustedes son diferentes a todos los anteriores, lástima que no en el sentido de dar resultados positivos en beneficio de quienes dependen de ustedes en calidad de gobernados no, son diferentes porque usan la fuerza pública para reprimir, usan su poder para la maldad y hoy al verse superados deciden incendiar el estado para tener un argumento para tratar de justificar la derrota electoral que se avecina.¿Trabajo de inteligencia política?, por favor, eso es otra cosa muy distinta a espiar.El resultado de un análisis que hacen científicos en Ginebra, y que la agencia APRO incluye como una de sus principales notas, reprueban la gestión de la pandemia en México, según reportan expertos en un informe del Instituto Global de Ciencias de la Salud (USCF, en inglés) de la Universidad de California. Lo más trágico es que se afirma que por errores en la estrategia de combate al Coronavirus, en México se pudieron evitar hasta 190 mil muertes. Entre otros errores menciona que el Consejo General de Salud quedó relegado, falta de liderazgo, que no hubo comunicación eficiente hacia el público y no se rectificaron errores. “Estimamos que si México hubiera tenido un desempeño promedio en la pandemia alrededor de 190 000 muertes por todas las causas se habrían evitado’’, dicen los expertos.Observa que México ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad después de Perú, Ecuador y Bolivia, con un 43% de muertes mayor en 2020 de lo que se registró en 2018 y 2019. Por otra parte, acusa que “las deficiencias en el modelo de gestión de emergencias llevaron a una falta de precaución al tratar con un virus desconocido, fallas en la incorporación de evidencia científica relevante y una incapacidad para reconocer errores y corregir la política ya que las suposiciones iniciales demostraron ser inválidas”.Responsabiliza el estudio a las autoridades nacionales no cumplieron con sus funciones de rectoría durante la emergencia y no asumieron la responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional coherente y unificada. “La falta de una comunicación clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y cómo actuar al contraer la enfermedad ha contribuido al impacto devastador de la pandemia en México. Los líderes no han enviado un mensaje correcto y coherente ni han reforzado las pautas de salud pública a través de su propio comportamiento”, sostiene el documento. Además, las consideraciones financieras ejercieron una influencia desproporcionada sobre las estrategias para manejar la pandemia, a expensas de las necesarias medidas de salud pública y el apoyo a los grupos sociales vulnerables más afectados por la pandemia.El informe es un caso de estudio (case study) de 63 páginas encargado por el Panel de Expertos Independientes establecido por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta al Covid-19 en distintas latitudes. Los expertos observan que las autoridades en México no reaccionaron a tiempo ante la situación que se presentaba en Asia y en Europa y desestimaron desde un inicio la gravedad de la enfermedad.En cuanto a los recursos, subraya que las políticas de austeridad limitaron las medidas para enfrentar la pandemia: “México careció de una vigorosa acción gubernamental y un apoyo fiscal efectivo”.“México se destaca como uno de los países que menos ha gastado en fondos públicos para apoyar la respuesta de salud pública y permitir que la comunidad cumpla con las directivas de salud’’, lanza el documento.¡Es un horror estar con Obrador!Sorprende gratamente la presentación del primer cuadro del centro histórico de Xalapa peatonal, con la calle Enríquez subterránea. Un proyecto de tesis titulado “Peatonalización del centro urbano de Xalapa”, realizado por la arquitecta Karem Miranda, egresada de la Universidad Anahuac. 