El despertar de la fiera

*Riesgos de la depredación

*México y su vacuna “Patria”

*Comedia de “Dante” Delgado



Claro reflejo del preocupante nivel de confusión que priva al interior del actual sistema de gobierno auto-identificado como “transformador”, lo es el que ya se inicien acciones para vacunar al sector magisterial, mientras que en los espacios del ámbito médico, enfermeras y galenos así como trabajadores de mantenimiento y administración del sector hospitalario, continúan desde el año pasado en espera de ser vacunados, todo ello en un marco de sectarismo gubernamental que, por sí sólo, refiere los elevados niveles de ineficacia y ausencia de apropiado razonamiento, escenarios que lamentablemente privan en las actuales prácticas y estilos de “la nueva moda” gubernamental, misma que impera en el territorio nacional mexicano.



Lo más notorio de tales referencias que ya originan comentarios negativos en numerosos espacios del extranjero (cría fama y acuéstate a dormir) es que el sector magisterial ya está siendo tratado (según opiniones que circulan entre la colectividad) no como guías educativos de quienes constituyen las nuevas generaciones de mexicanos, sino como un sector de notable número de integrantes, que junto con los integrantes de su familia suman millones de votos, que a al nuevo y ya desgastado régimen gubernamental mexicano le interesa cultivar en favor de su causa, como lo es la ya inmediata elección de legisladores, presidentes municipales y en algunos casos gobernadores, contiendas que ya se encuentran en proceso.



El programa para adelantar y acelerar el proceso de vacunación del magisterio, se advierte claramente salpicado de intereses político-partidistas, búsqueda interesada que está siendo colocada a la luz pública, precisamente “por el pecado de la excesiva difusión” que funcionarios públicos de origen morenista están realizando, insistiendo sobre el tema “casi cotidianamente, lo que por su propio contenido y lo repetitivo en su difusión, refuerza el criterio en el contexto del conglomerado social” que dichas declaraciones llevan la clara intención de sumar al magisterio para que sufrague en favor de candidatos “morenos”, más allá de la aplicación de un programa que busque brindarles autodefensas contra la el virus pandémico.



La realidad es que de siempre, uno de los intereses vigentes e invariables de todo gobierno, lo ha sido más allá de la próxima acción gubernamental, la próxima elección, porque el eternizarse en el poder es el máximo objetivo de todo partido político y sus militantes, pero no todos los gobernantes en todos los países se atreven a pisar espacios vedados por la Ley, escenarios negativos que en el México actual, hoy más que nunca, pareciera que estamos dispuestos a practicar hasta sus últimas consecuencias... La confirmación de ello se encuentra cotidianamente a la vista de la colectividad.



Dicen los expertos que todo conglomerado social representa una especie de león dormido, medio holgazán y medio indiferente, pero que cuando despierta sobre todo obligado por las circunstancias, entonces se tridimensionan las características feroces que llevan dentro, que nos reflejan a un depredador muy superior al indolente “león soñoliento”.



Podríamos decir que apenas hace unas horas, se confirmó en la República de Ecuador, un “Golpe de Estado por vía electoral” que de hecho inicia el derrumbe “también transformador” de un país que ha sufrido en últimas fechas el reflejo de la incompetencia gubernamental, ejemplos ciudadanos que no resultan extraños en la historia de los pueblos, que a más de ello son necesarios para evitar no sólo la tragedia de la economía, sino también de la esperanza para recuperar o cimentar un mejor país.



En los marcos de La Cuarta Transformación, pareciera que muchos son los mexicanos que se encuentran al límite de la resistencia, el proceso electoral pudiera ser el factor que atempere estallidos y los sustituya por sufragios, pero incluso en tales espacios, no se debe ignorar que el despertar del colectivo social no siempre ha sido por la vía del sufragio, lo que históricamente está plasmado en los escenarios del pasado, primordialmente en países como el mexicano... Ahí la dejamos.



Lo que se lee



En las últimas horas la Organización Mundial de la Salud, ha insistido hacia los gobiernos de todos los países, suspender de manera contundente la venta de animales salvajes que se practica en numerosas regiones del mundo, ello como resultado de la ya contundente información que el virus Covid-19 apareció en seres humanos, como resultado de la venta de murciélagos (portadores del virus) en uno de los tradicionales mercados asiáticos, en los que se ofertan animales considerados como salvajes, práctica que también acontecen en otras regiones del mundo.



La determinación en referencia asumida en Asia, ha sido adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organismo internacional de elevado prestigio y representatividad, que se ha sumado a la campaña de evitar la venta y consumo de especies, que no se encuentren bajo el control de autoridades sanitarias y con apego a las reglas imperantes para evitar, bajo cualquier circunstancia, el comercio de animales o productos alimenticios no autorizados ampliamente por los espacios de salud pública, tanto regionales como de dimensiones internacionales.



Lo que se ve



“Patria” es la identidad de la vacuna contra el Covid-19 que es desarrollada por la empresa farmacéutica de nacionalidad mexicana, acreditada por 70 años de prestigiada actividad en el territorio nacional y en el exterior, compañía que es identificada como “Avimex”, la cual ha contado en estos días con el apoyo y permanente colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas, tanto de México como de diversos países del mundo.



Operando en los últimos meses bajo el objetivo fundamental de salvaguardar la salud y, obviamente la vida de todos los mexicanos, “Avimex” refiere “que se encuentra muy cerca (posiblemente en este mes de abril) de iniciar la etapa de pruebas clínicas y, que de hecho se encuentran listos para iniciar la producción de vacunas a escala industrial, en cuanto se disponga de los resultados exitosos en las fases I y II de la investigación clínica en referencia.



Obviamente que los apuntes en torno al tema, nos permiten destacar que el sector productivo del país, no se ha mostrado ajeno a la emergencia por la que transitamos los mexicanos, tanto así que nos encontramos muy cerca de lograr la producción en tierras mexicanas, de una nueva vacuna para frenar la actual pandemia, que por los datos en referencia al tema, apuntan sobre la posibilidad de elevados niveles de efectividad... Los apuntes siembran lógico optimismo entre los mexicanos.



Lo que se oye



Algunos (¿o serán muchos?) se preguntan: ¿A qué juega el cordobés Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano, al proponer candidatos en numerosos municipios del país, pese al claro predominio de “morenistas y priistas, así como panistas”... La respuesta se asegura en algunos círculos, es que el cordobés propietario del Movimiento Ciudadano, juega a restarles votos al PRI, PAN y PRD, para beneficiar a los candidatos de Morena, lo que podría resultar acorde con sus intereses: ¿Será verdad o son inventos de los envidiosos?