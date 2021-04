Ahora, grave sequía amenaza a Veracruz

Ahora, como si a Veracruz le faltara una calamidad, amenaza la sequía, que ya se resiente en varios municipios, cuando no tiene ni un mes que comenzó la primavera.



A la vista tengo, cuando escribo estas líneas, una fotografía aérea que muestra el estado actual de la laguna de El Farallón, en el municipio de Actopan, de cara al Golfo de México.



Quien haya viajado alguna vez hacia el norte del Estado, no muy distante de Cardel, rumbo a Poza Rica, habrá visto la laguna desde la carretera, prácticamente al pie del campamento de los trabajadores de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.



Es difícil que alguien no muestre curiosidad por volver la vista hacia la laguna, un paisaje que hace imaginar un paraíso para quienes pueblan su orilla y que, lógicamente, transmite una sensación de frescura en épocas de intenso calor.



Pero ahora, ¡oh desgracia de la naturaleza!, lo que había venido siendo un atractivo visual está desapareciendo y ha quedado reducido ya a solo un charco grande que, de continuar la sequía, no tardará en secarse totalmente.



¿Hay alguna forma de evitarlo? No lo sé. Creo que contra la naturaleza no se puede, aunque los biólogos y especialistas en medio ambiente deben tener una buena, la mejor repuesta.



En mi caso, comento el hecho porque conozco el lugar, alguna vez lo he disfrutado cuando ha estado en plenitud, pero también porque, qué duda cabe, es fiel reflejo de la crisis que le espera a Veracruz por la falta de agua.



Hace menos de un mes, el 22 de marzo, en el Diario de Xalapa se publicó que, para entonces, apenas acabado el invierno, había ya sequía grave en 26 municipios, aunque, según decía la nota, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, hasta febrero había ya 71 municipios con algún grado de sequía, ubicados, en su mayoría, en la parte norte de la entidad.



La sequía moderada –continuaba la nota– puede registrarse por un periodo menor a los seis meses, afectando a la agricultura y a los pastos, y la que se genera en las zonas anormalmente secas, se extiende por más de seis meses, y daña la hidrología y la ecología.



La noche del lunes, pasadas las diez de la noche, en comunicación con mi compañero Pedro Díaz en el norte del Estado, me dijo que en la Huasteca estaban a 32 grados. Se quejaba.



La escasez de agua es una de las plagas de langosta de la actualidad.



Quiero creer que por la eficacia que caracteriza al gobierno cuitlahuista, por previsores que son, porque no duermen pensando en los problemas y necesidades de los veracruzanos, tienen ya previstas medidas de emergencia para auxiliar a la población que va a padecer escasez de agua, que a la primera voz de auxilio o al primer brote de protesta, como por arte de magia nos sorprenderán con flotillas de pipas para distribuir agua por toda la geografía estatal, donde haga falta.



Son cosas de la naturaleza, es cierto, pero cuando apriete el problema y derive en crisis, la gente empezará a hacer reclamos. Qué cosas, y eso le puede costar también votos al gobierno de Morena. Y a la sequía y al intenso calor no les pueden aplicar el delito de ultrajes a la autoridad, no los pueden detener.



Morena, pierde fuerza, reporta Integralia



La empresa consultora Integralia, líder en asuntos públicos, cuyo director general de Luis Carlos Ugalde, informó el lunes, en su primer reporte electoral, que cuando a finales de 2020 se vislumbraba que Morena podría arrasar en 14 de las 15 gubernaturas en disputa este año, la proyección se ha modificado dramáticamente pues los indicadores ahora le dan posibilidades de triunfo en solo siete u ocho, esto es, ha perdido fuerza.



La encuestadora está previendo lo que ya casi la mayoría en el país: que el partido de AMLO no volverá a arrasar como en 2018, y en lo que respecta a las diputaciones federales está previendo que Morena y sus aliados pierdan la mayoría calificada (las dos terceras partes) en el Congreso federal, aunque podrían lograr la mayoría absoluta (50+1).



También apunta que importará el desempeño de los gobiernos locales (alcaldes, gobernadores y congresos estatales), que para Morena será un “factor adverso”.



Ayer comenté en este espacio que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepta ya la posibilidad de que pierdan la mayoría en el Congreso, y podría ser que sus encuestas coincidan con las de las empresas como Integralia.



Una fuente con acceso a esferas del poder federal me comentó ayer que si Morena llegara a sufrir una derrota en Veracruz, el presidente responsabilizará totalmente al gobierno del Estado y los dejará solos para que enfrenten una revocación de mandato al inicio del próximo año.



Así que es posible que continúen las detenciones de candidatos opositores con fuerza electoral, por “ultrajes a la autoridad”.



Que se han vendido muchas cámaras de videovigilancia



En los mentideros políticos es comentario que todo aquel candidato que puede está comprando cámaras de video vigilancia e instalándolas en sus centros de actividades políticas, en sus oficinas o negocios y en sus domicilios, luego de la experiencia que se vivió con la detención del perredista Gregorio Gómez Martínez, en Tihuatlán.



El comentario general es que si no hubiera quedado grabado un video de su detención, en el que se registró el testimonio de que sus aprehensores fueron policías, hasta es posible que lo hubieran desaparecido o que lo hubieran hallado muerto con un arma a su lado culpando a la delincuencia organizada. Todos piensan que el video le salvó la vida y por eso, aunque seis horas después de que estuvo desaparecido, finalmente la Fiscalía General del Estado aceptó que lo tenía detenido y lo presentó vivo, aunque golpeado.



Así, pues, las empresas y las personas que se dedican a vender cámaras de video vigilancia han incrementado notablemente sus ventas. Y cómo no.



Pepe da la batalla casa por casa



¡Vaya! Como el político principiante, que sabe que tiene que hacer todos los méritos para alcanzar el éxito, poner todo su esfuerzo y su máxima aplicación, así se está comportando Pepe Yunes Zorrilla como candidato a diputado federal de la alianza Veracruz ¡Va! por el distrito de Coatepec.



A diferencia de otros políticos de su partido que han llegado a ocupar cargos relevantes y por eso mismo se creen merecedores de cuántas candidaturas plurinominales puedan lograr, sin hacer el mayor esfuerzo, el político de Perote anda de casa en casa por su distrito, sabedor, muy bien, que la batalla política se tiene que disputar palmo a palmo y a ras de tierra.



Yunes Zorrilla ya fue presidente municipal de Perote, diputado local y federal, senador y aspirante a la gubernatura, presidió su partido, el PRI, y en la Cámara de Senadores presidió la relevante Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero no por eso se duerme en sus laureles. Sus recorridos están cargados de mucha intensidad por los municipios de su distrito, con base en su experiencia, y es de quien la alianza espera un triunfo seguro. La humildad política lo define.