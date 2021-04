Eric Cisneros, lo que se necesitaba

“Félix Salgado llegará hasta

donde se lo permita AMLO”

Carlos Loret de Mola

No es por descalificar a nadie pero en más de cincuenta años de ejercicio periodístico ininterrumpido algo se aprende. Y no se trata de presumir de saber estructurar una buena nota exclusiva en la que en el primer párrafo se respondan las preguntas de: quién, cómo, dónde, cuando y porqué, o por saber –porque lo hicimos infinidad de veces- hacer un reportaje, una crónica, una nota de color, una entrevista o cualquiera de los géneros periodísticos, que nos permitieron conocer nuestra historia desde el gobierno de don Rafael Murillo Vidal a la fecha, no, lo aprendimos desde la gloriosa Facultad de Periodismo de la UV y lo aplicamos en la práctica en distintos medios como EL DICTAMEN, por ejemplo.El asunto es afirmar con bases que si no conoces la historia, ni te metas a vaticinar lo que no tiene sustento.Y en ese sentido podemos afirmar que cada gobernante ha tenido el Secretario que se merece, a pesar de haberlo elegido él mismo, da la impresión de que cada Gobernador ha sabido nombrar al Secretario que más le podía ayudar a controlar al estado.Rafael Murillo Vidal tuvo a un Manuel Carbonell de la Hoz, en la Subsecretaría que tenía las atribuciones invertidas con la Secretaría, quien supo manejar magistralmente la política interna del Estado, tanto que hasta la candidatura al Gobierno logró aunque haya sido por día y medio.Don Rafael Hernández Ochoa tuvo al maestro Carlos Brito Gómez, un artista para la negociación política, el mejor interlocutor que pudo tener, político por los cuatro costados quien supo manejar con maestría la política interna de Veracruz en el sexenio de don Rafael, épocas gloriosas de la vida política de los veracruzanos cuando imperaba la civilidad.Don Agustín Acosta Lagunes nombró al destacado jurista Ignacio Morales Lechuga, un político profesional de grato recuerdo en su encargo, quien mantuvo la gobernabilidad en el estado el tiempo que permaneció como responsable de la política interna, trabajo que desempeñó con gran habilidad y mano firme.Fernando Gutiérrez Barrios designó a su mejor carta, al político cordobés Dante Alfonso Delgado Rannauro, con quien hizo la mejor dupla que hemos visto al frente de un gobierno; uno, don Fernando, el político profesional, cuidadoso de las formas, obsesionado por hacer que se respetaran las instituciones, y Dante el operador pragmático que sabía con el olfato de un político de su nivel, qué se necesitaba para que el estado caminara como don Fernando quería, no en balde lo dejó cuatro años para que concluyera su mandato, lo que Dante hizo como ningún otro gobernante del que tengamos memoria.Vino “La amenaza elegante” Miguel Alemán Velasco y tuvo la ocurrencia, por snobismo, de nombrar como secretaria de Gobierno a la señora (abogada) Nohemí Quirasco y las importantes tareas que en esa dependencia se desarrollaban desaparecieron, la señora le partió la madre al cargo (literal), llegaba a sus oficinas elegantemente vestida, pero en su privado al que nadie entraba, para no perder el tiempo, se despojaba de sus zapatos, se ponía un par de chanclas y a tejer, como el peso de la responsabilidad de llevar la política interna lo acaparó, en buena hora, Jorge Uscanga Escobar, Subsecretario de Gobierno considerado también como un auténtico “animal político” pues “Doña Chanclas” ni se preocupaba.Fidel Herrera Beltrán, un político que tenía que ver con todas las dependencias, designó al abogado xalapeño, ex alcalde de Xalapa Reynaldo Escobar Pérez, como su Secretario de Gobierno, hizo Reynaldo lo que Fidel le dejó hacer, siempre que requirió de sus servicios respondió como todo un profesional de la política y jurista destacado, lo que le mereció el reconocimiento del propio Fidel Herrera.Y vino el turno para el gordo Javier Duarte, una imposición de doña Rosa Borunda, y que designan como Secretario (no se sabe si Javier, doña Rosa o Fidel) al panista Gerardo Buganza Salmerón, quien dedicó el tiempo a cuidarse del sol por un grave padecimiento facial y a acudir a misa de 18 horas en la Catedral, todos los días. Enfermo Buganza mejor renunció y arribó a esa importante dependencia Erick Lagos Hernández acompañado de su séquito de chiquitas (Reynis) que andaba jalando anotadas en las nóminas, por todos los cargos que El Tío y luego Duarte le dieron.El penúltimo Secretario que vimos en funciones fue al perredista hoy recluso Rogelio Franco Castán, a quien Miguel Angel Yunes Linares designó para tan importante cargo a cambio de una factura que debía pagar al PRD. Yunes, como era de esperarse, no dejó hacer nada a Rogelio Franco, salvo madrear a su esposa con la impunidad que le daba el cargo y el apoyo del jefe Yunes, quien se divertía con estos espectáculos.Hoy tenemos en plena acción a un ¿cuenqueño, bajacaliforniano o sepa qué? Eric Cisneros Burgos, recomendado de la señora Rocío Nahle quien sueña con ser gobernadora, el cual dedicó su primer año a adueñarse de todos los cargos, de titulares para abajo, incluyendo dos poderes, la Fiscalía y el Orfis, porque no encontró oponente al frente, y ahora viaja por todos los rumbos de la geografía veracruzana intimidando candidatos que andan en partidos distintos a Morena para que no participen en la elección, en un afán desesperado por no perder el poder que es lo mismo que dejar de ser Vicegobernador. Don Eric a lo mejor sabe mucho de béisbol porque jugó allá en Baja California pelota regional, posiblemente sepa mucho de acosos, pero de política cero, es la negación de esta noble práctica que el hombre usa para servir a sus semejantes, no para servirse de ellos... En fin que estamos viviendo la prostitución del servicio público y a lo mejor el Gober, que es consentido de AMLO, ni cuenta se ha dado como tampoco de lo que pasa en el estado que lo pusieron a gobernar, como lo demostró vergonzosamente en la más reciente “rueda de prensa”.Es preocupante y muy penoso que cargos públicos tan importantes, en los que han estado los más brillantes abogados y políticos veracruzanos, hoy se degraden, por ignorancia, a niveles tan bajos.Finalmente Eric Cisneros Burgos es lo que necesitaba como Secretario de Gobierno el titular.Una buena, que digo, extraordinaria noticia, a partir de este día 15 de abril, se iniciará con la aplicación de la segunda vacuna Pfizer en adultos mayores del municipio de Veracruz, donde debido a las altas temperaturas se reubicarán cuatro módulos.Se trata de 72 mil vacunas que serán aplicadas del 15 al 19 de abril en orden alfabético, informó el Delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien dijo solo se podrán vacunar quienes se pusieron la primera dosis.¿Y nosotros los viejitos xalapeños qué?... Ni para preguntarle al Gobernador no sabe nada de nada, menos a su voz cero oficial.Un contrasentido: Veracruz está en semáforo verde (más bien arco iris) y los hospitales carecen de capacidad para recibir enfermos de Covid, lo más cañón, los consultorios de las farmacias que han servido de gran apoyo para atender la pandemia también ya no tienen capacidad. ¿Semáforo verde?, verdes son sus esperanzas de quedarse en el gobierno punta de inútiles.Escríbanos a [email protected]