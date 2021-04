El IPE único en revisar supervivencia

“Vamos ganar muchas capitales

importantes como la de Veracruz”

Dante Delgado Rannauro

El Instituto de Pensiones del Estado bajo la dirección de Daniela Griego Ceballos, lleva a cabo el primer periodo del programa de supervivencia 2021 mediante el uso de herramientas de nueva tecnología como es la videollamada de WhatsApp, así como de manera presencial, en un módulo que se encuentra en las instalaciones centrales de ese instituto, con lo que han logrado acreditar a 18 mil 475 pensionistas y beneficiarios, lo que representa un significativo avance del total del padrón quienes sin tener que realizar viajes de lugares muy lejanos a las oficinas centrales del IPE han podido acreditar su vigencia.Se trata de un novedoso sistema, al parecer el único que hay en el país en una institución de estas, que se pone en práctica con resultados exitosos.El IPE a través de la Subdirección de Prestaciones Institucionales y de la jefatura del Departamento de Vigencia de Derechos, hicieron la invitación a todos los pensionistas para que realizaran su pase de revista a través de los novedosos módulos virtuales en un horario de lunes a viernes de ocho a veinte horas, además con un módulo presencial en las instalaciones del propio instituto donde en cuestión de minutos se realiza el trámite.Hasta el momento han recibido noventa oficios de sindicatos y organizaciones de jubilados y pensionados, cinco mil 791 citas agendadas por sindicatos y organizaciones; siete mil 691 citas agendadas para hacer videollamadas lo que suma un total de 18 mil 475 pensionados acreditados en esta modalidad presencial y virtual.El gran éxito de este mecanismo es que el IPE se pone al corriente con sus beneficiarios lo que evita que personas que fallecen no sean dadas de baja, o que esta situación se preste a malos manejos. Por cierto, el periodo para hacer este trámite vence el quince de mayo.Cabe destacar que para la implementación de este nuevo mecanismo no fue necesario ampliar la nómina de trabajadores del IPE, la cual permanece tal como la recibieron desde que arrancó el nuevo gobierno. Esto quiere decir que cuando hay vocación de servicio y sentido de responsabilidad las cosas se pueden hacer bien, con mucha eficiencia y de manera honesta. De tal forma que la actual administración del IPE en estos dos años y meses que lleva no ha presentado un solo problema, como en anteriores sexenios cuando cada quincena era de paros y tomas de oficinas por el incumplimiento en los pagos y otras anomalías.De que se puede, se puede.El gandalla cuando no puede, arrebata. Los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD de los municipios de Cerro Azul, Soteapan, Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y Cosautlán de Carvajal recibieron amenazas para retirarse de la contienda. Algunos renunciaron y otros más presentaron denuncias.El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, lamentó que la autoridad estatal no garantice la seguridad de todos los participantes en la contienda electoral local.Y aunque, por razones de seguridad, se reservan la identidad de los abanderados partidistas que han sido amenazados, Marlon confirmó que se han dado amenazas directas para obligarlos a no participar en la contienda, y descartó que el partido pueda pagar escoltas o seguridad privada. “La realidad es que es muy complejo que nosotros sustituyamos las funciones del Estado, el Estado es el que tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos la seguridad, sería prácticamente acompañar la evidencia de un estado fallido”,El priista pidió que se exponga un atlas de riesgo para la elección, con la intención de que los abanderados tomen medidas de seguridad. “Yo hago un llamado a la mesa de la construcción por la paz, en donde se tiene la oportunidad de poder hacer esto realidad, que asuman su responsabilidad”.El Senador de la República Dante Delgado Rannauro, fundador del partido Movimiento Ciudadano, comentó ayer que siempre es un orgullo saber que en Movimiento Ciudadano tenemos a los mejores perfiles y candidatos para un cargo de elección popular. Lo sabemos porque siempre ponemos en el centro de la discusión a las y los mexicanos, velando por sus intereses y necesidades. Este 2021 nuestro país tiene una tercera alternativa, una que trabajará por hacer de México un mejor lugar. A este Movimiento ya nada lo detiene.Con relación a nuestros APUNTES de ayer, don Ricardo Hernández Bello nos comenta:“Muy interesante su clase de historia, pero, ¿por qué omitió el período de Patricio Chirinos Calero?, o más bien quiso omitir hablar del que fue su secretario de gobernación.”Y si debo confesarlo, omití a propósito ese sexenio que fue de 1992 a 1998 por considerarlo una vergüenza. Miguel Ángel Yunes Linares, un político muy inteligente sin duda, abusó todo lo que quiso de la buena fe de don Patricio Chirinos Calero, de tal forma que mientras se desempeñó como Secretario de ese Gobierno los periodistas fuimos víctimas de infinidad de actos de represión y persecución. El sexenio lo concluyó en la Secretaría el caballeroso político jarocho Salvador Mikel Rivera (QEPD) porque Yunes quiso irse a dirigir el PRI para construir su candidatura y solo hundió a ese instituto político. Perdón por la omisión.A nombre de decenas de amigos de la misma rodada que nosotros, hacemos extensiva nuestra exigencia a las autoridades correspondientes, al parecer al Superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que cuando menos nos informe a partir de qué día nos aplican la segunda dosis de la vacuna que nos toca. Muchos comentan que no les alcanzan porque las están vendiendo, otros que solo se las aplican a quienes se comprometen a votar por los candidatos de Morena y los menos mal pensados dicen que es que a Marcelo ya no le quieren regalar más, que ya fueron demasiadas. Estamos jodidos con estos mentirosos de la Cuarta Tragedia.Escríbanos a [email protected]