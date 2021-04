Legisladores

... La ampliación por dos años más del periodo de gestión de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​ como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobado en el Senado de la República, no ha generado tanta inconformidad, ni alcanzará los niveles de desaprobación que la reforma a las leyes General de Población y la General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que rechaza total y absolutamente la iglesia católica, que ayer dedicó su comunicado dominical a ese tema.En ese comunicado, difundido profusamente en el caso del estado de Veracruz por la Arquidiócesis de Xalapa, la iglesia como se le llama a esa entelequia, fija su negativa rotunda a la aprobación legislativa relacionada con ambas leyes.Ambos proyectos de ley, advierte el comunicado dominical, fueron aprobados recientemente por todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados y se trata de un verdadero atentado contra la vida humana, la familia y las libertades de este país, fijando su postura: “A través de este comunicado queremos manifestar nuestro total y absoluto rechazo a estas iniciativas de ley que de forma sospechosa han llegado a este nivel. Lobos vestidos de ovejas, usando un lenguaje aparentemente inofensivo, quieren llevar a cabo una reingeniería social destruyendo con un solo golpe, la vida, las instituciones familiares y las libertades. ¿por qué destruir las instituciones y los valores que sostienen a este país?Decimos que lo del presidente de la SCJN no tendrá tanta repercusión en el espacio público, aunque se trate de una acción inconstitucional como aseguran los académico y especialistas del Derecho, a diferencia de la protesta que encabeza la Iglesia católica, que a través de sus feligreses difunde diversos mensajes en redes sociales, sobre todo en el Whatsaap, donde publica mensajes cuestionando el quehacer gubernamental y sus programas sociales, evidenciando el clientelismo político que se genera con becas y apoyos económicos con recursos que provienen de quienes pagamos impuestos.La feligresía es numerosa en este país, no solo en Veracruz, por lo que se avizora un gran movimiento ciudadano, silente, reflexivo, justo cuando está por tomar decisiones importantes para este país. Aguas.... Desde que Alejandro Bonilla Bonilla asumió la titularidad del Organismo Público Local Electoral en Veracruz (OPLEVER), el sospechosismo como decía el maestro “Pepe” Miranda, ha distinguido a este órgano desconcentrado, sobre todo por los contratos de servicios que ha firmado con empresas de dudosa legalidad.En el año 2016, por citar un botón de muestra, el OPLEVER firmó contrato que se encargaría de la captura y procesamiento de la información electoral, la cual se creó de exprofeso para este fin, sin antecedentes, según dieron cuenta legisladores del pasado Congreso estatal.Así como ese caso, han surgido otros más que al amparo de la Ley de Transparencia los esconden en el apartado de información reservada por cinco años para que al paso del tiempo puedan decir, nada por aquí, nada por allá.La última de Bonilla Bonilla, es el caso que recién se ventiló sobre la solicitud de información de un ciudadano, para conocer el nombre de la empresa que el OPLEVER contrató para la vigilancia de los Consejos Distritales en el estado de Veracruz.Argumentando que dar esa información pondría en riesgo la integridad del personal que labora en esas oficinas, el Comité de Trasparencia del OPLEVER determinó resguardar los datos por cinco años, dando pie al sospechosismo, sobre todo por los casos que se han dado desde que Alejandro Bonilla Bonilla asumió la titularidad del organismo.Decía la abuela Nila, no hagas cosas buenas que parezcan malas y dice también el refrán popular, la esposa del marqués no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.... Nuestro sentido pésame a la familia del joven periodista especializado en deportes, Alejandro Aguirre, quien falleció la madrugada de ayer.Alex Aguirre, como se le llamaba afectuosamente, estaba al frente del programa “Gaceta Deportiva” de Radio Fórmula y se distinguió siempre por su gran sentido de la amistad. Descanse en paz.... [email protected] o bien @guadalupehmar