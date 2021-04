Por el arco de AMLO

“El poder marea a los inteligentes,

pero, vuelve locos a los pendejos”

Sócrates A. Santos Lemus

El presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a pasarse la Constitución por el arco del triunfo al promover y apoyar públicamente, la prolongación por dos años más del ministro Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de la Nación, un títere que se ha prestado a aprobar los caprichos presidenciales, quien estará dispuesto a revertir los resultados de la próxima elección si Morena pierde, como se ve, y a ensayar la forma de prolongar el periodo presidencial de AMLO.Esta “marranada” como la calificaron políticos de distintas corrientes distintas a la 4T, es un nuevo atraco a la vida democrática del país y un abuso más de un presidente como AMLO que ya perdió contacto con la vida real. De inmediato el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que impugnará la aprobación de la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se permite que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, permanezca dos años más.“Lo que ocurrió en el Senado de la República es la captura del Poder Judicial por el presidente de la República. Los senadores de Morena y sus aliados, en contubernio, de manera tramposa, opaca y sin lugar al análisis y la discusión, aprobaron la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y ampliaron por dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, hasta el último día de mandato de López Obrador”, dijo visiblemente enojado el Senador veracruzano Dante Delgado Rannauro en su intervención.Y en un posicionamiento difundido minutos después de la aprobación de esa reforma en el Senado, el partido Movimiento Ciudadano adelantó que recurrirá a instancias internacionales "para denunciar la violación brutal a la división de poderes en el país, señalando la falta de proceder de un presidente de la República, que desea apabullar a los otros poderes”.Sostuvo que con dicha reforma se acaba con la independencia, autonomía e imparcialidad de jueces y magistrados, además de que se lastima la dignidad del Poder Legislativo, “que de manera sumisa sirve a intereses del Poder Ejecutivo, que no son los intereses superiores de la patria”. Asimismo, exigió al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que no acepte esta “aberración jurídica”, porque ninguna reforma –abundó-- puede ser en beneficio de persona alguna, y esto no puede permitirse. Nuevamente nos la dejaron caer doblada como diría el imbécil Paco Ignacio Taibo II.Nuevamente el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, vio amenazada su integridad física por ciudadanos inconformes por el incumplimiento de sus promesas. Ahora fueron habitantes de El Naranjal quienes se manifestaron frente a Cuitláhuac cerrándole el paso con enormes piedras ante la falta de agua en sus comunidades, amenazando con responder con machetes si así fuera necesario ante el propio mandatario estatal.Al ver lo que ocurría Cuitláhuac García tuvo que bajar de su Suburban, nuevecita de blindaje Nivel 5 (la más austera), y rodeado de guaruras se dirigió hacia los inconformes, quienes le dijeron que no levantarían el bloqueo porque estaban hartos de tantas mentiras y tanta indiferencia por parte de las autoridades estatales ante sus demandas. Los habitantes de El Naranjal bloquearon por espacio de ¡cinco! horas el acceso a la cabecera municipal para demandar que se les dote de agua potable pues tienen varias semanas sin el vital líquido.Ante este panorama el gobernante nuevamente se comprometió a dotar de pipas a los ciudadanos, así como a reparar una bomba de agua que abastece de agua a dicha localidad, pero los ciudadanos no le creyeron por que hace meses les dijo lo mismo y no sucedió nada.Cuando nos dedicamos al ejercicio periodístico, quienes lo hacemos con plena conciencia de que se trata de una profesión de servicio a la sociedad, tomamos la decisión de tratar de ser, a como de lugar, un ejemplo para los demás: respetar las reglas que rigen nuestra vida social, contar con todos nuestros documentos que son necesarios al corriente, pagar a tiempo los impuestos que el gobierno aprueba y en fin, tratar de ser lo más limpios para tener autoridad crítica, para poder cuestionar a los que no cumplen, para poder señalar con índice de fuego todo lo que está mal, para dar la cara por la sociedad a la que nos debemos.Obviamente esto lo cumplen pocos, contados, para la mayoría de los periodistas en activo violar las leyes es parte de sus prerrogativas profesionales y no.Tenemos un caso que en realidad indigna, el del veterano abogado metido a “periodista” Melitón Morales Domínguez, quien desde el 5 de octubre del 2017 está siendo demandado por el delito de despojo en perjuicio del señor Juan Alberto Muñoz Briones, en cuya propiedad, un terreno de 210 metros cuadrados que se encuentra frente a unas oficinas del abogado Melitón, el cual primero lo mandó a limpiar, luego construyó dentro un garaje para uno de sus carros y finalmente lo rodeó con alambre de púas con la intención de quedárselo, lo que se compró cuando el propietario, escritura de propiedad en mano, le reclamó al periodista su proceder y la devolución de la propiedad respondiendo “El Meli” que dicha propiedad ya era suya, que la había adquirido y que le hiciera como quisiera. Los abogados del señor Juan Alberto Muñoz se han encontrado con que Melitón goza de algunos privilegios ya que las autoridades de la Fiscalía, donde se encuentra demandado por el delito de despojo, al parecer le temen porque el expediente no camina ni un centímetro.En opinión del Arzobispado de Xalapa, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece un nuevo tipo de violencia contra la mujer y la denomina como “Violencia Simbólica”, que, según los diputados federales que la aprobaron, en su interpretación de exposición de motivos recogida en la gaceta parlamentaria, es la base de todos los tipos de violencia por lo que debe ser eliminada.En su mensaje dominical la iglesia explica:“Condenan, como generadores de este tipo de violencia, a: La Familia, Las Instituciones Educativas, La Iglesia y Los Medios de Comunicación desde donde se transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan los estereotipos de género y determinan los pensamientos, percepciones y acciones. Es evidente el abuso de poder que, al trastocar los derechos humanos de la vida, la familia, la educación y el libre ejercicio de la religión quieren inaugurar una nueva PERSECUCIÓN en México”. Por lo anterior, “hacemos un llamado a toda la sociedad a darse cuenta de estos daños que están a punto de concretarse y a defender nuestros derechos humanos. Es necesario detener esos dos proyectos perversos que inaugurarían un estado represivo y destructor de la Vida humana, la Familia y las Libertades.”Nuestro sentido pésame a los familiares del periodista Alejandro Aguirre Flores, quien falleció ayer en la ciudad de Veracruz. Alejandro colaboró en el periódico El Dictamen como reportero policíaco, para después dar el salto a deportes, donde tuvo sus años más destacados dentro del gremio periodístico, aportó su talento y trabajo en Grupo FM, donde estuvo participando por muchos años en el programa «Cancha Caliente» y «Superdeportivo». Descanse en paz un comunicador profesional.