Yunes, con el petate del muerto

La señal más clara que da el Gobierno de no tener intención de proceder contra el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es el delito que se presume están investigando el cual ya es cosa juzgada. Se nota a leguas que a este señor lo respetan más de la cuenta, le temen, lo conocen muy bien y saben de sus alcances por eso solo le avientan el petate del muerto.Yunes Linares, el obsesivo rey del espionaje les dice mediante un comunicado con el que responde las balandronadas oficiales y ahí lo explica todo: “En referencia al boletín FGR139/21 del día de hoy en el que se hace mención de mi persona comento lo siguiente: Es totalmente reprobable que órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas, o -peor aún- para vaciar odios. Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias.”“Aprecio la forma respetuosa de la Ley y la sobriedad con la que la FGR ha informado del procedimiento iniciado en mi contra. Contrasta con la estrategia cobarde y calumniosa que han utilizado otros órganos del Estado, los que a base de “filtraciones” burdas agreden a quienes consideran adversarios políticos del régimen, sin importarles la legalidad ni el respeto a los derechos de las personas.” (Alejandro Gertz es uno de sus tantos amigos)“Hace 11 años y dos meses (el 22 de febrero de 2010) me separé de la Dirección General del ISSSTE, después de poco más de tres años como titular. Me siento profundamente orgulloso de lo que logramos en ese lapso, en el cual:”“a) Se aprobó la reforma integral de la Ley del ISSSTE que contribuyó a mejorar las condiciones financieras del instituto y a dar también un alivio a las finanzas públicas nacionales.”“b) Constituimos reservas financieras por decenas de miles de millones de pesos para enfrentar los retos futuros del ISSSTE sobre todo en materia de pensiones, constituyéndose en ese periodo el PENSIONISSSTE.”“c) Construimos hospitales y clínicas en muchos lugares del país y adquirimos equipos nuevos, con base en la aportación de 8 mil millones de pesos que hizo el Gobierno Federal al fondo de salud como compromiso para que se aprobara la reforma citada.”“d) Logramos niveles de abasto de medicamentos superiores al 95%, iguales a los de instituciones similares de países desarrollados.”Y aquí viene lo interesante. “Toda mi gestión como Director General fue auditada tanto por los órganos internos de auditoría, como por la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados, y por la Secretaría de la Función Pública, sin que se advirtiera en la misma ninguna irregularidad. Nunca fui requerido por ninguna autoridad por temas relativos a mi gestión como Director General del ISSSTE porque siempre actué con base en la Ley. Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.”“No es casual que la denuncia de la UIF se “filtre” en plena campaña electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz. Como lo expresé a raíz de la “filtración” en el periódico oficial “La Jornada”, me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución que -estoy seguro- me solicitará información misma que entregaré de inmediato. Aquí estoy, a sus órdenes.”A un ciudadano no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito luego entonces esto es un vulgar montaje, un intento de agarrada de majes a los veracruzanos que indignados vemos, porque anhelamos que lo enjuicien por tantos abusos y arbitrariedades que ha cometido desde que era secretario de Gobierno, como le temen.El 9 de septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que seguía integrando la denuncia que se presentó contra funcionarios del gobierno de Yunes Linares y la empresa Comtelsat, por las deficiencias detectadas en el sistema de videovigilancia, que se presumió como el principal logro del bienio panista.La Auditora General, Delia González Cobos, confirmó que a la fecha les ha sido requerida información para dar seguimiento a la denuncia que presentó su antecesor, Lorenzo Antonio Portilla, quien documentó un posible daño patrimonial de hasta mil millones de pesos, que corresponde al costo del sistema.“La carpeta sigue en integración, cada vez que nos han requerido información que tiene que ver con la fiscalización nosotros la hemos presentado, y sabemos que el asunto no esta olvidado; la carpeta no está en reserva (…) y en algún momento sabremos el resultado”, insistió la auditora.De acreditarse la comisión de un delito, dijo, habrá sanciones penales contra exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares y representantes de la empresa, “nosotros hemos atendido los temas que nos dejó el anterior titular, y le hemos estado dando seguimiento”.En ese sentido, reiteró, que la denuncia es contra quien resulte responsable, por lo que muchos exfuncionarios estarían involucrados en la contratación y el pago de un servicio que no funciona de manera eficiente.Ahí lo tienen, bien agarradito y si no aplíquenle la de moda: ultrajes a la autoridad, pero hagan algo que sea creíble, que no denote debilidad, miedo, total como dice el refrán popular: pero somos muchas.El artículo 23 constitucional, que forma parte también de las garantías de seguridad jurídica, consagra el principio de non bis in ídem, en virtud del cual una persona no pude ser juzgada dos veces por el mismo delito.Este principio tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito.Esto quiere decir que el Estado está impedido constitucionalmente para juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos delictivos. Es decir, si una persona ya ha sido sentenciada, ya sea que se le haya condenado o se le haya absuelto, o bien se encuentre en proceso respecto de esos hechos delictivos, no existe la posibilidad de que en una ocasión posterior se intente llevar a cabo otro juicio. La Constitución niega la posibilidad legal de promover un nuevo juicio sobre una cuestión ya resuelta en otro anterior, o de sancionar dos veces una misma infracción.