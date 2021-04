... Luego de que la agencia gubernamental de Noticias Notimex, dirigida por la comunicadora Sanjuana Martínez Montemayor, arremetiera en contra de Témoris Grecko Berumen Alegre, luego de que este publicara hace unos días en The Washington Post el artículo titulado: “AMLO insiste en evadir el caso Notimex, como lo hizo Peña Nieto con Pegasus” ( https://wapo.st/3aucU4i ), la Mesa Coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión en Contra de la Violencia a Comunicadores, emitió un pronunciamiento de protesta, que a la vez se trata de un llamado de atención, desaprobando los ataques en contra del periodista chihuahuense.La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores reúne a académicas/os de múltiples universidades, periodistas, comunicadores/as, así como organismos defensores de periodistas, libertad de expresión y derecho a la información. Se institucionalizó a partir de un acuerdo inter universidades firmado por los rectores de: la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.En el documento que emitió la Red, ayer martes y difundió entre sus integrantes: https://www.redcontraviolenciacomunicadores.net/ , advierten que “desafortunadamente (...) desde hace años, México se encuentra inmerso en un contexto de violencia multifacética contra periodistas y comunicadores, aunado a un alto nivel de impunidad. Las y los periodistas sufren de violencia física, digital, actos de intimidación, hostigamiento y amenazas, que en varios casos los ha obligado a desplazarse o autocensurarse.En este contexto no se puede permitir seguir acosando a periodistas que con grandes dificultades realizan un trabajo excepcional para mantener informada a la sociedad de lo que sucede en México”.La organización manifiesta su apoyo al periodista Témoris Grecko por los ataques que ha recibido de la Agencia Notimex y puntualiza: “En la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores seguimos preocupadas y preocupados de que se realice una investigación independiente de la Agencia Notimex sobre el posible uso de recursos públicos por parte de esta institución, para acosar a ex trabajadoras/es y periodistas, a través de las redes sociodigitales, como ya lo señalamos en un pronunciamiento el 1º de junio de 2020. ( https://bit.ly/3xc7t3N Ahora los ataques han sido dirigidos contra nuestro compañero Témoris Grecko integrante de esta Red, al que se le cuestiona su profesionalidad y prestigio. Para las y los miembros de esta Red, Témoris Grecko ha probado ser un periodista ético que ha documentado casos muy importantes de violaciones a derechos humanos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como las múltiples y exacerbadas violencias en contra de periodistas y comunicadores. Entre sus trabajos de investigación se encuentran:Los libros, "Ayotzinapa. Mentira histórica: Estado de impunidad, impunidad de Estado", “No se Mata la verdad. El peligro de ser periodista en México”. Así como los documentales "Mirar Morir: El Ejército en la noche de Iguala" y “No se Mata la Verdad”, entre otros.Dichos documentales y publicaciones muestran su compromiso por dar a conocer a la sociedad información de interés público durante toda su trayectoria profesional como periodista.Por tales motivos no se puede dudar de su trabajo ético y en favor del derecho a la información tanto en México como en otras partes del mundo”.De esta manera la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, de la que forma parte la Universidad Veracruzana, fija su postura respecto a los ataques en contra del periodista Témoris Grecko Berumen Alegre, quien, como muchos periodistas en este país, demandan se investigue sobre el presunto uso de recursos públicos en Notimex para atacar periodistas, promovidos por la directora de esa agencia, Sanjuana Martínez Monemayor.... Integrantes de diversas asociaciones defensoras de los derechos de la mujer y la familia, se han sumado para demandar a la Fiscalía General del Estado (FGE) encuentre, detenga y ponga a disposición de un juez a “Marlon”, novio de la jovencita “Monse” quien presuntamente fue agredida por este, dejándola muy grave.Uno de los grupos feministas de Veracruz realizó un plantón de protesta en el bulevar “Manuel Ávila Camacho” en lo que ellas llaman la “antimonumenta”, demandando así que la autoridad se aplique en este caso que ha provocado severo malestar y preocupación.... [email protected] o bien @guadalupehmar