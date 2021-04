Los trucos siguen en todo...

1.- Es cierto, en el norte del estado, en la mera Huasteca, los candidatos solos y los que van en alianza, dan bandazos un día sí y otro también. Son muchos aspirantes para los que se estiman acudan a votar el día de la jornada.



En Tuxpan, por ejemplo, “los díceres” de Alberto Silva Ramos [por alguna razón le motejan el Cisne] afirmando que los del Verde “tienen el compromiso” de votar por él, como si realmente fuera una opción que atrae al electorado del municipio tuxpeño.



Las huestes de Mancha afirman que eso de la silla municipal, es cosa de ellos y de allí que son omisos ante las filtraciones albertinas; que dicen, son, jugar con el tapete del muerto.



Y así por el estilo: En Alamo, en lenguaje crítico, pocos saben quiénes y cuántos son los “candidatos a la presidencia municipal”, y ya no se diga “qué ilustres ciudadanas y ciudadanos integran las planillas. ¿O habrá alguna razón para que no se sepa quiénes integran las planillas? Que opine el PRI, el PAN, el PRD y demás contendientes...



Falta pronto para despejar la incógnita...



2.- Y no es para celebrar pero ante la amenaza de que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil [PANAUT] comience a mover la escoba, un usuario, al parecer de nombre Oscar González, promovió juicio de amparo contra esa regulación legislativa aterradora.



Por lo pronto el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra ese Padrón, “al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de delitos”.



Si bien es cierto que esa medida únicamente beneficia al quejoso, Óscar González, quien solicitó el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el PANAUT para que no les sean canceladas por falta de registro, cierto es también que se ha lanzado la primera piedra al otorgársele la suspensión provisional, publicada en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el juez Gómez Fierro reconoció que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos.



En consecuencia, el quejoso no estará obligado, por ahora, a “registrar su línea telefónica en el PANAUT y las autoridades no podrán cancelar su servicio por la falta de registro”.



El juez Gómez Fierro es el mismo que concedió el mes pasado las primeras suspensiones contra la reforma eléctrica de la actual administración, y demuestra con ello, independencia para resolver.



Recuérdese que el pasado 14 de abril el Senado de la República aprobó la minuta que crea el PANAUT, que obligará a los millones de usuarios de celulares, a darse de alta y registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos, de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.



3.- Al parecer, hoy La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordará que el pleno apruebe mañana la reforma al Poder Judicial y, “para no comprometer una postura respecto de la ampliación de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar”, Morena anticipó que este punto en particular “lo definirá el pleno”.



Pero de que, justo es decirlo, hay varios diputados de morena que NO aprobarán el mandato por “dos años más” el término del presidente de la SCJN.



Por lo pronto, muchos, muchísimos mexicanos no aprueban esta medida... y no quieren leyes con dirección a persona alguna...