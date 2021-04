Discapacitados quienes no los comprenden

“Que tristeza, cuidarse un año

Entre tantas campañas que nos tocó cubrir o participar dentro de los equipos de políticos que buscaban un cargo, que recordemos jamás nos había tocado una reunión de un aspirante a un cargo de elección popular, con un grupo de personas con discapacidad oral y auditiva, como la que realizó la tarde del pasado lunes la jovencita Dulce Méndez de la Luz Dauzón, candidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano, quien sostuvo un emotivo encuentro con integrantes de la Asociación Civil “En Señas”.Estas personas con discapacidad oral y auditiva, son incomprendidas, marginadas y excluídas, muchas veces hasta por su propia familia.La plática de la diputada Dulce Méndez con sus invitados especiales fue al aire libre teniendo como escenario la explanada del parque Morelos, con la participación del intérprete Miguel Ángel Preciado López. Los integrantes de “En Señas” reconocieron el interés de la candidata para reunirse con ellos y juntos (candidata y personas) analizar su situación y necesidades tanto en el ámbito social, como en el laboral y el familiar.Y al agradecer, de manera muy emotiva la presencia de Dulce Méndez de la Luz, Sergio Hernández, con la representación de sus compañeros dijo: “Hoy en día tratamos de esforzarnos, de escuchar con nuestros deficientes aparatos auditivos. Falta la inclusión laboral, hay un abismo entre nosotros y las personas que sí oyen. Los sordos no somos ignorantes. Qué bueno que está usted aquí candidata, queremos que el acoso y la discriminación se eliminen, que haya inclusión laboral. Es muy difícil ser sordo; las entrevistas de trabajo resultan muy difíciles para nosotros. Queremos que nos den un trato digno, este es un tema de justicia social. Queremos decirle algo, es la primera vez que un candidato o candidata se acerca a nosotros para saber sobre nuestros problemas. Si llega usted a la diputación no se olvide de nosotros ¡No nos falle!Por su parte el interprete Migue Angel Preciado explicó que muchos de ellos no conocen su propia lengua de señas, ni tampoco el lenguaje escrito. “Las personas con discapacidad oral y auditiva enfrentan serios obstáculos; desde pequeños se deben crear lazos de amistad entre todos los niños tengan o no alguna discapacidad. En este inusual encuentro, uno de los integrantes de esta fundación le expuso a la candidata que no hay justicia social, que muchas veces los discriminan. La misma familia no los apoya. Se sienten tristes porque les es difícil comunicarse y porque no los pueden escuchar.Los sordos somos una comunidad tranquila, somos muy propositivos. El problema es que hace falta mucho apoyo, la mayor parte de la gente no conoce nada del lenguaje de señas, manifestó José García.Visiblemente conmovida, la candidata Dulce Méndez de la Luz al hacer uso de la palabra informó que desde la Cámara de Diputados ha luchado por mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de la sociedad. “Como diputada propuse y logré una reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el fin de alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos los niños y jóvenes mexicanos, independientemente de sus condiciones físicas, personales y sociales. La educación debe ser inclusiva para que todos los niños se eduquen y convivan, sin importar su condición social o física.”“Lamentablemente no conocemos el lenguaje de señas ni siquiera el inclusivo, debemos conocer por lo menos las señas básicas para poder comunicarnos con ustedes, señaló la candidata. En realidad, la discapacidad no radica en ustedes, la discapacidad está en una sociedad y autoridades que no los comprenden y que no crean las condiciones para su inclusión y desarrollo integral. Si el voto popular me favorece, seguiré impulsando leyes y programas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.” Ya para despedirse, Dulce Méndez de la Luz Dauzón felicitó a los asistentes porque son unos ciudadanos responsables.Un evento político, parte de una campaña que busca producir votos en las urnas, pero con personas a las que nadie, que se recuerde, había considerado como ciudadanos con todos sus derechos, aunque formen parte de un grupo vulnerable.A la petición que le hizo el Instituto Nacional Electoral, de suspender sus conferencias mañaneras por considerar que a través de ellas hace proselitismo a favor de los candidatos de su partido Morena, el presidente López Obrador calificó como “un exceso” del INE, el hecho de prohibir opinar y hablar al titular del Ejecutivo federal.Lo anterior, luego de que ayer integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó al presidente Obrador “no difundir logros de su gobierno u obra pública, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”, durante el periodo de campañas electorales y hasta el 6 de junio, tras una queja interpuesta por representantes del partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.En este sentido, el INE emitió una "medida cautelar en tutela preventiva” contra el presidente para que respete la veda electoral y se ordenó retirar la conferencia mañanera del pasado viernes 16 debido a que presentó un informe sobre la entrega de fertilizante gratuito en el estado de Guerrero, informó públicamente el consejero Ciro Murayama.Al respecto, López Obrador pidió imparcialidad al órgano electoral y que analice el contexto de sus opiniones en las conferencias mañaneras, argumentando que sus adversarios políticos denominados como “el Partido Conservador”, mantienen una campaña mediática en su contra.“¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos informar en las mañaneras, si no, nos rodearían, nos cercan y toda la campaña (en contra del gobierno federal), sería lo único que prevaleciera”, expresó el mandatario y remató:“Tengo derecho a informar a la gente sobre lo que estamos haciendo, pero eso no significa obligar a la gente a votar por alguien”, consideró el presidente.Luego, dijo que la ciudadanía está en su derecho de decidir regresar “al pasado”, de optar por los partidos que “están molestos” porque los pobres reciben beneficios sociales y recordó que, en la próxima revocación de mandato, la mayoría va a decidir si se va o que queda... Así se las gasta el presidente de los chairos.Las campañas para diputados federales, en la región de Xalapa solo permiten ver a José Francisco Yunes Zorrilla, quien va por Coatepec; Américo Zúñiga Martínez, quien busca la de Xalapa urbano y Adolfo Mota que va por Xalapa rural. Los tres jóvenes son priistas de toda la vida, hoy pertenecen a la alianza “Va por México” que componen los partidos PAN-PRI y PRD, y no tienen rivales al frente, salvo la candidata de MC Dulce Méndez de la Luz Dauzón, la revelación dentro de la clase política veracruzana.Escríbanos a [email protected]