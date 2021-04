Dejan a su suerte a los candidatos a diputados de Morena

Mmmm. Me llamó mucho la atención la columna que publicó ayer en Milenio Jorge Zepeda Patterson, varias veces citado aquí.



Aparte de que es un buen periodista, pondera bien, casi siempre, al presidente Andrés Manuel López Obrador y su política.



Ya he comentado en este espacio que el 22 de abril del año pasado, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lo incluyó entre quienes “nos defienden”.



Dijo de él: “Hay un articulista inteligente, incluso no podría decir yo que de izquierda, pero sí buen analista político que se mete más a entender lo que está pasando y lo que somos, uno que escribe en El País, Jorge Zepeda Patterson”·



En su artículo de ayer, pues, comenta que el presidente se está haciendo “un flaco favor” al apoyar la extensión por dos años más del periodo como presidente de la Corte de Arturo Zaldívar”.



Dice que se trata de una “chicanada” de Morena, que contradice el discurso “contra la tranza y el agandalle” que tanto se propala, que es una “tarascada inmoral” y que con ello el presidente “se está dando un disparo al pie”.



Para mi comentario, me interesa destacar lo que dijo en la última parte de su exposición. Afirma que el desenlace del caso tendrá lugar en las próximas elecciones.



“La controvertida y desaseada decisión tomada por los senadores, y el escándalo consiguiente, dejan de lado lo que en verdad revela: las dudas que tiene López Obrador sobre las elecciones que vienen”.



Hace cuentas sobre el número de ministros de la Corte que serían favorables a Morena y de lo que podría pasar si ese partido pierde el control de la Cámara de Diputados. Lanza, entonces, una pregunta: “¿Tiene Palacio otros datos que le hacen temer el resultado de los comicios?”



Sobre la persecución que han desatado contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, comenté ayer: Para mí, el tamaño y la fuerza de la embestida en su contra refleja la preocupación oficial por la suerte de sus candidatos, que ni se ven ni se sienten... y cuando solo faltan poco más de 40 días para ir a las urnas se advierte que ya les entró la desesperación, el nerviosismo. Van a apretar con todo a los opositores para tratar de evitar una derrota.



No sé en el resto del país, pero si el resultado les llegara a ser adverso en el Estado, habrá que preguntar si les ganó la oposición o si perdieron ellos.



No les han dado un quinto para sus campañas



Porque resulta que 16 días después de que iniciaron las campañas, hasta ayer –me confirmó uno de ellos– a ningún candidato a diputado federal le habían dado siquiera la mitad de un centavo para sus actividades proselitistas.



Algunos creen que el dirigente nacional Mario Delgado los abandonó para concentrarse en el caso Salgado Macedonio y otros piensan, que para canalizar todos los recursos a los estados donde renovarán gubernaturas.



Por lo que hace al gobierno del Estado, están convencidos que lo único que le interesa al gobernador es retener la mayoría en el Congreso local, porque de eso depende que sea venturoso su futuro político, y que solo refaccionará a sus candidatos a diputados locales.



Lo que sorprende enterarse es que algunos están firmemente convencidos que no les tiran ni un suspiro del palacio de gobierno porque no son allegados o de la corriente del gobernador y que los consideran de otros grupos o tribus.



Eso explica, o al menos a mi me explica, por qué algunos andan en sus distritos solos como almas en pena y por eso ni se ven ni se sienten, a diferencia de los candidatos de la coalición Veracruz ¡Va!, quienes, la mayoría, están y andan haciendo mucho ruido.



En mi caso, había venido teniendo la idea de que estaban confiados y que pensaban que, como hace tres años, les iba a caer graciosamente el triunfo arrastrados a la alza por el nombre de López Obrador. Ahora sé que no, aunque también a falta de recursos debieran utilizar la imaginación.



Cuando ayer un candidato me comentó la situación, pensé que entonces es mayor el mérito de la candidata Rosa María Hernández Espejo, del distrito IV de Veracruz, creo que la única que realiza lo que es una verdadera campaña, con bastante éxito. ¿Cómo le hace?



Si no les fuera bien, habrá que ver el repartidero de culpas que vendrá.



Creo que el único que está haciendo bien la parte que le corresponde es el delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta, quien ha cumplido las metas que le fijaron e incluso las ha rebasado, e incluso advierto que sus cifras son las que presumen en el gobierno del Estado.



El candidato con el que hablé me dijo que eso es lo único que ellos también explotan ante el electorado, pero consideran que no es suficiente, además de que reciben reclamos y reproches por los negativos del gobierno estatal y de gobiernos municipales de su partido.



Hay que insistir en las preguntas: ¿qué cifras traen?, ¿qué dicen sus encuestas?. Con otra más: ¿tampoco darán recursos para sus campañas a los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, aparte de a los únicos allegados al palacio de gobierno?



La noche del lunes, una fuente allegada a Morena me dijo que ayer martes estaría en Xalapa la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández. Hasta anoche no pude confirmar si ocurrió la visita. Si vino, ¿a qué vino?



Todavía queda mayo y lo poco que resta de abril para las campañas. ¿En cualquier momento a los candidatos les caerá de sorpresa Eleazar Guerrero con unto de cerdo para sazonar el caldo?



¿Y que el consentido es Paco Gutiérrez de Velasco?



El pasado fin de semana estuve en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y me sorprendió escuchar a militantes morenistas quienes, ¡oh sorpresa!, dicen estar convencidos que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí está apoyando pero ¡al candidato panista! a diputado federal, Francisco Gutiérrez de Velasco.



Recuerdan que mantienen una vieja relación desde cuando fueron compañeros en la Cámara de Diputados y que el titular del Ejecutivo cree que será un aliado suyo.



Todavía rememoran que en agosto de 2018, siendo gobernador electo, asistió al informe de labores del blanquiazul y que incluso entonces no descartó la posibilidad de que Gutiérrez de Velasco se incorporara a su gobierno.



Según mis interlocutores, de todos modos ganarán los candidatos de Morena a la alcaldía, Ricardo Exsome Zapata (aseguran que lo está apoyando el sector empresarial), Fernando Arteaga Aponte, quien será candidato a diputado local, y Rosa María Hernández Espejo.



Me lo aseguraron con tanto énfasis que hasta ganas me dieron de creerlo. Pero como dice el senador Ricardo Ahued, en un proceso electoral nunca se sabe.



Sacan de la banca a calentar a David Velasco



En la última reunión de capacitación de los precandidatos del PRI, ayer, David Velasco Chedraui, precandidato tripartita a la alcaldía de Xalapa dio la bienvenida a sus compañeros, una forma de pararlo de la banca y ponerlo a calentar para que esté en forma a la hora de entrar en la cancha.