Acayucan: se cuela 'pollero'

Hace ocho días, mediante un comunicado, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Veracruz se deslindó de los presuntos hechos constitutivos de delito cometidos por el líder transportista y empresario de la construcción Ramón Ortiz Cisneros, promotor del Partido Fuerza por México en el sur de la entidad y líder regional de esta central obrera, quien el pasado martes 23 de marzo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, acusado de los delitos de ultrajes a la autoridad, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.La CATEM, que dice representar a más de 120 mil agremiados en la entidad, manifestó a través de la dirigencia estatal que preside Eduardo Vega Yunes, que la organización sindical estaba dispuesta a colaborar con las autoridades ministeriales en el momento que lo requirieran.Pero el caso de Ortiz Cisneros no es la única papa caliente que ya metió en serios problemas a este partido de reciente creación aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador.Y es que entre algunos sectores de la sociedad de Acayucan no ha caído nada bien que Fuerza por México pretenda postular al ex perredista Ramiro Condado Escamilla a la alcaldía de ese municipio sureño, pues aseguran que cuenta con un negro historial. Refieren, por ejemplo, que el miércoles 10 de diciembre del año 2003 fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tráfico de indocumentados y trata de blancas.Según consignó el Diario del Istmo en su edición del día siguiente, Ramiro Condado fue aprehendido no obstante que fungía como “madrina” de la AFI. Fue detenido junto con Ramiro Pineda Pineda, de entonces 39 años de edad, un comerciante oriundo del municipio de Oluta que poseía una papelería en el centro de Acayucan.Su detención cayó como bomba, pues Ramiro Condado es hermano de Clemente Nagasaki Condado Escamilla, quien en ese entonces era agente del Ministerio Público en la ciudad de Córdoba, e hijo del ex diputado local y ex dirigente municipal del PRD, Clemente Condado Mortera.La orden de aprehensión ejecutada en contra de los dos Ramiros se habría derivado de la Causa Penal 54/002 del Juzgado Décimo de Distrito con sede en Acayucan por el delito de violación a la Ley General de Población, pues fueron acusados por Tirso Manzanares Ramos, un conocido “pollero” de Sayula de Alemán recluido meses antes en el Centro de Readaptación Social Duport Ostión, de Coatzacoalcos, quien dijo pertenecer a una banda que semanalmente pasaba a más de 300 indocumentados centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos.Ahora, en Acayucan, corren también versiones de que Ramiro Condado se habría hecho de la candidatura municipal debido a su estrecha relación con la secretaria de Organización de Fuerza por México, Alejandra Lara Gómez, y a que además habría obsequiado al nuevo instituto político... ¡una casa y una camioneta! ¿Será?“Impacto Patrimonial por Discrepancia Fiscal, Lavado de Dinero y Extinción de Dominio” es el título del nuevo libro del doctor René Mariani Ochoa, en coautoría con la doctora Tamara Morales Owseykoff y el también doctor Marcial Rodríguez Reyes.Esta nueva obra editorial será presentada este jueves 22 de abril, a las 18:00 horas, a través de Facebook Live, en la cuenta del despacho PobleteAbogados, o en el sitio de internet www.pobleteabogados.com Este libro resulta de interés general porque advierte sobre la objetiva necesidad de cuidar el patrimonio personal o familiar y preservarlo de vulnerabilidades derivadas de descuidos, desatenciones o inadvertencias de índole legal, fiscales y financieras.Los autores señalan que en muchas ocasiones, por desconocimiento o indiferencia, se suele postergar o de plano ignorar las normas que afectan de manera directa a ese patrimonio que cada quien o en familia ha ido construyendo a lo largo de su vida, por lo que los autores advierten que sería un sinsentido abandonarlo a la “buena fortuna”.Puntualizan que además de obligatorio sí es conveniente cumplir con cada una de las obligaciones tributarias, cuyos orígenes están en nuestra Carta Magna.En las tres partes que conjunta esta obra, se demuestra claramente que toda persona física, no obstante no ser especialista, debe dar la debida atención en el cuidado de su patrimonio y no exponerlo por indolencia, desidia o desconocimiento de las obligaciones a que está sujeto el mismo.“El Patrimonio Personal, arduamente cimentado, puede verse vulnerado por descuido, desatenciones o inadvertencias de naturaleza hacendaria. Entre ellas, destacan la denominada Discrepancia Fiscal, que puede equipararse con Defraudación Fiscal y/o la Delincuencia Organizada, que derivarían en la Extinción de Dominio de ese peculio, legado o herencia. Para evitar ese riesgo, al que toda persona física está expuesta, ¡vale la pena cumplir integral y oportunamente con nuestras respectivas obligaciones tributarias!”, es la principal advertencia de los autores.Los adultos mayores del municipio de Puente Nacional, que hace 65 días recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, nos piden preguntarle al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que hasta cuándo les van a aplicar la segunda inoculación.Y es que en el caso del biológico Pfizer, la segunda dosis debe aplicarse a los 21 o 42 días después de la primera; la Sinovac a los 28 días, y la Astra Zeneca entre 28 y 84 días después, o sea, de 4 hasta 12 semanas.Servidos. Ojalá el doctor tome nota.