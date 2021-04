Los periodistas son eternos

“Las supuestas cuentas

bancarias no existen”

Eric Cisneros Burgos

Para la nueva clase política, o que pretende incursionar en esta actividad, se les hace muy difícil entender que su paso por el poder es pasajero, en ocasiones más de lo que imaginan, y que la permanencia del comunicador, a diferencia de los políticos, dura mientras el periodista viva y tenga lucidez para cumplir adecuadamente con su chamba. Claro, hablando de periodistas profesionales que hacen de su oficio un apostolado.Los nuevos políticos o funcionarios públicos, colaboradores de una administración municipal, estatal o presidencial, o quienes son electos en su primera incursión en el ámbito político (por suerte o porque les tocó morenazo), se atiborran de poder como fruta caramelizada y piensan, convencidos que así será su vida por los siglos de los siglos, que el tiempo que el señor les permita vivir lo harán en la plenitud del pinche poder, como decía el inefable Fidel Herrera Beltrán. Y cuando se dan cuenta que no, que el tiempo vuela y se les termina, que el cargo que les confirieron tiene fecha de caducidad y está por vencerse, entran en pánico, y lo primero que se les ocurre hacer es cargar con lo que pueden (dinero, bienes y hasta secres) porque ahí es cuando les cae el veinte de que el poder que les confiaron no era eterno y que posiblemente no habrá otro en quien sabe qué tiempo.Esto lo mencionamos a propósito de un comentario que le escuchamos a los periodistas Pompeyo Lobato Ortiz y Rodolfo Soler Valencia, durante un programa que hacen por Internet, en el que al parecer se referían a un titular de comunicación social del gobierno de la 4T quien con arrogancia saluda, si le viene en gana, a quienes cubren las ruedas de prensa oficiales; les ofrecen agua también a quienes ellos seleccionan y hacen del momento algo muy desagradable. ¿Dónde creen que irá a parar ese chamaco ahora que termine el gobierno?, preguntaba el maestro Pompeyo. Y desde este espacio nosotros le contestamos, quien sabe, pero si no tiene idea de lo que es el ejercicio del comunicador, si sus estudios tienen que ver con una modesta carrera de control de edecanes o algo así, su futuro es gris e incierto. Posiblemente si se carga, como lo viene haciendo, se dedique a administrar su fortuna, pero profesionalmente no tiene futuro, como no lo han tenido otros muchos más que han sido habilitados en esos cargos por amistad, por cariño, por... por lo que quieran y manden, pero no por capacidad para el cargo. Los que pasaron por ahí, que colaboraron dentro del servicio público difundiendo comunicados oficiales con mucho profesionalismo, están en los medios dando clases de cómo se redacta, de cómo se enfoca un comentario, de cómo se hace periodismo.A nivel nacional tenemos dos casos emblemáticos de comunicadores valientes, profesionales e inteligentes, que debemos tomar en cuenta, sobre todo el de uno, el del periodista yucateco Carlos Loret de Mola, quien acaba de enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste recordara el montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez. Mensaje que dirigió a través de su cuenta de Twitter diciendo que él no tiene nada que ocultar pues el montaje de Genaro García Luna fue condenado por todos y reiteró que su error fue no darse cuenta que todo era simulación."Yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea", dijo.Loret, miembro de una familia de periodistas destacados le dice a López Obrador el porqué de las críticas de su gobierno a una nota que dio a través de la televisión hace varios años, cuyos hechos sujetaron a los tiempos de la tele.“La embestida no es por Cassez-Vallarta presidente. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada. Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente". El periodista dijo que el presidente es quien realmente hace montajes para esconder la realidad.El otro comunicador es Víctor Trujillo, hombre culto que anduvo en el ambiente teatral, con una extraordinaria capacidad de crítica y abundantes conocimientos sobre política, cuyos puntos de vista en su caracterización de Brozo, caen a López Obrador en la mera punta, y a la sociedad, al pueblo para quien trabajan, lo ilustran, lo informan y son, aunque parezca raro, el único contrapeso real del gobierno dictatorial de la 4T.De tal forma que hay Loret y Brozo para mucho rato, aquí en la aldea periodistas suficientes también, ellos darán cuenta del final que tuvieron los arrogantes improvisados de hoy, quienes gracias a un golpe de suerte lograron ocupar un cargo para el que no se prepararon y por lo tanto jamás supieron qué hacer.Debido a que, en el Centro de Estudios e Investigación de la Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, la C. Xóchitl Ávila Contreras actual Subdirectora de Educación Superior, se le ha cuestionado qué título académico tiene y si posee cédula profesional y no ha podido aclarar dicho punto y sólo ha comentado que egresó de la Universidad Veracruzana, se procedió a realizar una investigación al respecto. Los resultados obtenidos son los siguientes:Vía transparencia la Universidad Veracruzana no la ha tenido registrada más que para un curso de inglés, como lo muestra un documento anexo al presente, salvo que sus estudios sean anteriores al 2000.Al buscar por nombre en la página de Profesiones no se encuentra que esta persona tenga Cédula profesional, la gran pregunta es:¿Cómo es posible entonces que una persona sin el perfil necesario se desempeñe como subdirectora de un Centro de Formación de alta especialización en Seguridad en Veracruz, sin el perfil necesario?Cabe destacar que este Centro está a un paso de convertirse en Universidad, actualmente cuenta con Licenciaturas, Maestrías y un Doctorado, pero su Subdirectora de Educación Superior NO cuenta con Cédula Profesional, como se muestra en los archivos adjuntos a este comentario. El actual senador priista por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo Quiñones pretendió cobrar 127 millones de euros a la empresa petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de la célebre Banca Privada d'Andorra (BPA), la misma que abrió cuentas y sociedades de papel para otros altos mandos del PRI, reveló hoy el periódico español El País. Galindo Quiñones es ampliamente conocido en Veracruz pues en tiempos del gobierno de Dante Delgado se desempeñó como delegado del CEN del PRI en la entidad.