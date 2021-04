Próximo domingo 4: ¡Aaaaarrancan!

“¡Sí al dedazo!, opina Rocío Moreno

¿Con qué promesas nos tratarán de ganar el domingo cuatro de mayo, al arrancar las campañas de los candidatos a las presidencias municipales, para ganar la simpatía ciudadana y en consecuencia el voto que los lleve a conducir los destinos de sus paisanos en el próximo periodo constitucional?... ni idea, han sido tantas las propuestas y tantas las decepciones que esta difícil atinar qué tipo de argumentos usarán porque ahora sí; ya no queda nada nuevo bajo el sol.En Xalapa, por ejemplo, quien no le pegue al Hipólito tendrá que olvidarse de la contienda ya que automáticamente se convertirá en cómplice de la serie de barbaridades, desatinos, atracos a las arcas públicas, corruptelas, obras sin sentido, omisiones, abandono de las más elementales responsabilidades, impunidad para la delincuencia y más. Tendremos como platillo de segundo tiempo (el primero las condenas a Polo y sus secuaces), proyectos que estén encaminados a la creación de empleos que tanta falta nos hacen a miles de habitantes de Xalapa, posiblemente nos presenten algunos para conseguir más agilidad en la movilidad urbana mediante algún novedoso medio de transporte, también actividades culturales para detonar el turismo en las distintas ramas de las artes y por ahí...También escucharemos proyectos que tengan que ver con garantizar el suministro de agua potable para esta metrópoli; uno para mejorar el sistema de limpia pública; otro que incluya la creación de cuadrillas de mantenimiento permanente a los parques públicos, camellones y en general donde crezca la yerba y así quitarle preocupaciones al secretario de Gobierno, y posiblemente alguno que permita limpiar el ambiente de tantos y tantos espectaculares, anuncios y telarañas de cables que solo ensucian.Al arrancadero acudirán al parecer diez personas de distintas alianzas y partidos, políticos que se anotaron para buscar el cargo, con la idea de que Xalapa desgobernado por un morenista tan torpe e inútil como Hipólito Rodríguez Herrero, será fácil de ganar, pero en el grupo vienen políticos que ya pasaron por la presidencia, y otros con capacidades suficientes para convertir a Xalapa en una capital digna, no un basurero como está hoy.De los que más se mencionan con posibilidades están dos ex presidentes municipales y empresarios; Ricardo Ahued Bardahuil y David Velasco Chedraui, el primero traído desde el altiplano solo para ganar la contienda, quien cuenta con todo el apoyo del morenismo en el poder y la confianza de que ganará la capital del Estado para el proyecto político de la 4T. De hecho Ricardo Ahued ocupa el primer lugar en encuestas que se han difundido con algunos puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, David Velasco Chedraui.Velasco Chedraui, quien también va por la segunda oportunidad como alcalde de Xalapa, cuenta con el apoyo de la alianza PRI-PAN-PRD y un grupo de políticos de la vieja guardia, dotados de mucha experiencia en asuntos electorales, quienes pretenden, con David al frente, desbancar a Morena de la capital de uno de los estados más importantes del país.También hay que considerar al ex Rector de la Universidad Veracruzana, en dos ocasiones, Raúl Arias Lovillo, quien participa con las siglas del partido de Dante Delgado Rannauro Movimiento Ciudadano (MC), y lo apoya un grupo de académicos de lo más destacado, que han formado un equipo de trabajo en el que se incluyen especialistas en cada una de las áreas de la administración pública. Ellos, el equipo de Arias Lovillo, traen un novedoso proyecto que incluye la solución de los más graves problemas de la capital así como la puesta en marcha de otros que le darían a Xalapa una imagen diferente y a sus habitantes una calidad de vida a la altura de la mejor ciudad de México.Y el que no se queda atrás por sus amplios conocimientos sobre los problemas que agobian a Xalapa, hombre de amplia cultura y experiencia dentro de la administración pública estatal, el maestro Uriel Flores Aguayo, quien participa con el nuevo partido político PODEMOS, el cual no se descarta que pueda dar el campanazo.De estos cuatro políticos saldrá el próximo alcalde, el que levante el tiradero que le deja Hipólito Rodríguez, con unas finanzas echas pedazos... Los xalapeños tendrán la palabra en las urnas el seis de junio.El periodista Ramsés Yunes Zorrilla, en su programa de radio entrevistó al doctor Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, y le preguntó, obviamente, sobre el caso del secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a quien el diario porteño Notiver le publicó una nota bien documentada, investigada por la periodista Mimí Alemán, en la que se afirma (con documentos oficiales) sobre una investigación que realiza la PFF en torno a manejos turbios en cuentas bancarias de parte del funcionario morenista, quien por cierto con su estilo primitivo salió a ofender al diario Notiver, a negar que esté siendo investigado y a amenazar con demandar por daño moral a la mencionada publicación.Pues resulta que a la pregunta del compañero Ramsés Yunes sobre este asunto, el Procurador Romero Aranda contestó: “por el sigilo de las investigaciones no le puedo decir si lo estamos investigando o si no lo estamos haciendo”... ¡Mocos!. El asunto se pone, para la administración del gobernador Cuitláhuac García, color de hormiga.Y ante las fuertes amenazas que lanzó Cisneros Burgos contra Notiver y la periodista Mimí Alemán, ésta publicó en redes sociales el siguiente texto:“Notiver somos todos: Nuestros lectores, fuentes, fotógrafos, columnistas, directores y reporteros. Notiver es mi casa desde hace 10 años y desde entonces he documentado miles de irregularidades e injusticias de todos los gobiernos ... y hoy no es la excepción. Hemos investigado "al primo"... Con las actas de nacimiento; el Grito de Independencia del 2019 y su millonario derroche con sus respectivas facturas; la compra de medicinas a empresas vetadas por el Presidente, las irregularidades en los contratos de las patrullas, las despensas del DIF que se las dieron a políticos para sus campañas, los préstamos y endeudamiento etc.”“Las amenazas contra nuestro trabajo que hace un funcionario, se suman a las que ha vertido contra alcaldes, Magistrados, El Dictamen etc.”“Ante este embate del poder, nuestro trabajo es seguir, porque aunque suene trillado, LOS PERIODISTAS HACEMOS FALTA... porque contamos la historia del mundo todos los días. Porque dejamos constancia de lo que otros quieren tapar. Porque somos el antídoto de las redes sociales con su inmediatez y su potenciación de la rabia. Tuit del diputado Héctor Yunes Landa: "Salgado Macedonio (de Morena) es acusado de violación, David Monreal (Morena) manosea en público a una candidata de su propio partido; el diputado federal Saúl Huerta (Morena) es detenido por abusar de un menor de edad. ¡Además de pésimos para gobernar, depravados!".