La otra campaña

twitter: HELÍHERRERA.esMe decía un extraordinario viejo, relator excepcional de dichos populares y anécdotas generacionales, amigo de mi padre, allá, en el barrio de la nalgada de la gran Altotonga, don Cutberto Hernández Córdoba: “si quieres que te quemen vivo metete de político; ya verás como desde el anonimato te acercan la leña, la soga, el poste para amarrarte y el cerillo. Te sorprenderás de todo lo que te acusen y juzguen; serás el hombre más ruin mientras dure la campaña. Todos los días te levantarás y te encaminarás a la puerta de tu casa para ver que te echaron por la rendija en la madrugada, aprovechando la oscuridad, y apenas salgas a la calle para tu trabajo, tus vecinos te preguntarán: ¿Ya viste maestro el panfleto que pasaron a dejarnos en las casas?, y en cada esquina te preguntarán lo mismo, porque tus adversarios no dormirán para sembrar la calumnia. En cambio, si quieres realmente saber como fue tu desempeño en la vida...porque tanto en el velorio como en el panteón, tus vecinos y paisanos te calificarán con su asistencia”.Viene a colación este comentario, porque un estimado amigo me mando el viernes 23 un video en contra del candidato de Movimiento Ciudadano por el estado de Nuevo León, Samuel García, que quizás algunos de ustedes ya lo vieron también. Las personas que lo subieron a las redes sociales, desde luego con una cuenta falsa, lo intitularonDura un minuto y 24 segundos, y vomitan sin respirar una sarta de acusaciones (sin siquiera ponerle la >presunción< a cada una<), contra mi compañero de partido Samuel, en las que el chapo, Javier Duarte o el perdonado por el régimen federal Emilio Lozoya Austin se quedan chicos en la magnitud de los delitos cometidos por él. Al término del video, como pie del mismo, mi amigo me escribió: “le está lloviendo al senador a raíz de puntear en las encuestas ¿Qué hay de eso Josefina, como dijera don Rubén (Pabello Acosta)?”. Y le contesté de inmediato: En la misma pregunta está la respuesta camarada.Tomo este hecho como algo que sucede desde décadas atrás, en cada proceso electoral en este país. Antes se calumniaba a través de pasquines que se tiraban debajo de la puerta en la noche-madrugada, casa por casa, difamando al que se metía de político y más si luchaba contra el cacique municipal o distrital que imponía candidatos. No había el face, ni el wasape para crear las cadenas o el comentario hasta con fotografías al través de cuentas falsas, pero antes y hoy, desde el anonimato. En grandes ciudades se utilizaban periodicazos que cuando el aludido iba a exigirle al propietario o al encargado una rectificación o aclaración, jamás se la sacaban.que crece en la medida que ese político atente contra los intereses económicos de una persona, clan o grupo.Padecimos en la oposición, siempre, mucho de esto y aprendimos a sobrellevar esa guerra sucia, porque de lo contrario el stress terminaba, por lo menos gestándote una enfermedad nerviosa, aparte de una gastritis severa.Samuel, mientras estaba en los 8 puntos porcentuales de aceptación en la mayoría de las encuestas nadie se ocupaba de él, no había videos en las redes, ni comentarios en la radio, periódicos o televisión señalándolo de algo, pero nada mas empezó a subir en todas las encuestas (hasta en las que compran sus adversarios) y le empezó a “llover metralla”, acusándolo de casi todos los delitos que prevé el código penal de Nuevo León y de la república, inclusive, y digo de casi todos porque les falta señalarlo como “un violador en serie” (o quizás ya lo hicieron por allá y no me he enterado).Esos perversos anónimos (aunque todos sabemos quienes son), piensan que con esas calumnias y difamaciones van a lograr que la población mayor de 18 años de Nuevo León le de la espalda al joven político el 6 de junio, y sin embargo el efecto es otro: la catapultan semana a semana. No entienden los enanos que lo atacan que Samuel ya está curtido y que el pueblo Nuevoleonés ya sabe distinguir entre la verdad y la mentira, y como antes lo hicieron cuando se postuló para diputado federal, luego para el senado de la república y hoy para gobernador, que su voto es reflexivo en la casilla, su voto es inteligente y se lo han otorgado mayoritariamente, llevándolo primero a la cámara baja, luego, por segunda ocasión, como les cumplió con la palabra empeñada, para la cámara alta del Congreso de la unión, y como también les cumplió lo harán este 6 de junio para hacerlo su gobernador.Faltan 40 días para la elección y las calumnias contra Samuel García subirán en la misma proporción que subirá Samuel en la simpatía popular en su estado, y en esa misma medida cosechará los votos que lo harán triunfar el domingo 6 de junio.