... Quien venga de otro estado de la república y viaje por carretera hacia la ciudad de Xalapa, se encontrará en el camino con un par de anuncios espectaculares con los cuales el gobierno del estado presume la sentencia de 55 años de cárcel al feminicida Tomás “N”, con lo cual la administración estatal veracruzana asegura que, “En Veracruz no habrá impunidad”.Para cuando se decretó la sentencia de Tomás “N” por el asesinato de Diana Thaiz Carvajal Contreras dos años antes, en la entidad veracruzana ya se habían cometido 14 feminicidios en los meses de enero y febrero, por lo que perdió credibilidad esa frase de “En Veracruz no habrá impunidad”.La impunidad duele más que el delito, dijo por cierto en Veracruz, el filósofo Fernando Savater.Asegurar con una sola sentencia condenatoria que en contra de los feminicidios no habrá impunidad en Veracruz, es tanto como asegurar que una sola golondrina hace la primavera.Así como a la primavera la hacen muchas golondrinas, a la impunidad se le abate con justicia.No basta un anuncio espectacular para pregonar que “En Veracruz no habrá impunidad”.Lo que hace falta es justicia que abata la evidente impunidad que existe en Veracruz, donde al amparo de que “aquí no pasa nada”, se cometen crímenes por doquier que en la mayoría de los casos no son resueltos.Botones de muestra hay muchos en el estado de Veracruz y baste citar el del asesinato de la jovencita Montserrat Bendimes Roldan, donde los encargados de la procuración de justicia tardaron mucho para actuar, permitiendo que el presunto asesino, su novio, Marlon “N”, huyera.Por ello insistimos amables lectores, así como una golondrina no hace la primavera, no se puede hablar de justicia en Veracruz con una sola condena.... Los socios de la delegación Córdoba, Veracruz de la Confederación Patronal de la República Mexicana que encabeza Mario César Olvera Demuner, marcaron la pauta y sentaron precedente en la entidad veracruzana, al organizar el “Diálogo con los candidatos a Diputados Federales, distrito XVI”, evento que ninguna otra sede de la Coparmex ha realizado.Parte activa de esta iniciativa de la Coparmex delegación Córdoba, es el vocal de la misma, el legendario Sabás Flores Mora, quien personalmente se ha encargado de los detalles y difusión de este encuentro, que fortalece la democracia del estado de Veracruz.El sector empresarial con su participación en los procesos electorales juega un papel importante en la democratización del país, por lo que ejercicios como el que organizó Coparmex en Córdoba, deben generalizarse por parte de la iniciativa privada,... Se ha convertido la zona sur del estado, con epicentro en el municipio de Coatzacoalcos, la región en donde los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no han podido imponer el orden y darle paz a la población, por lo cual, dicho sea de paso, es muy alto el nivel de percepción de inseguridad de los habitantes de Puerto México.La constante quema de negocios y asesinatos a plena luz del día, como lo expresan los compañeros de la fuente policiaca, se han vuelto situaciones comunes en Coatzacoalcos y como botón que sirva de muestra, la semana pasada en zona céntrica, antes del mediodía, ejecutaron a un joven de 23 años de edad, a quien sus asesinos sorprendieron mientras estaba en su vehículo.Por ello, vaya reto que tiene ante sí el casi, casi, casi candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Amado Jesús Cruz Malpica, quien se apresta a relevar a su correligionario Víctor Carranza Rosaldo, quien como morenista que es también, está dejando a Coatzacoalcos en los peores lugares de los rankings de impopularidad.... [email protected] o bien @guadalupehmar