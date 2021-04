Días de incertidumbre

“Los diputados cometieron perjurio

y han roto el orden democrático”

Porfirio Muñoz Ledo

Tal como se había advertido, al trascender los nombres de los simpatizantes y militantes de Morena, así como los de quienes estarán buscando una diputación, sobre todo local, vendría la desbandada. La tarde del pasado miércoles un grupo de delegados que habían sido nombrados como parte de la estructura morenista en Xalapa, al enterarse de los nombres de quienes conformarían la planilla de Ricardo Ahued Bardahuil, salieron en friega a buscar a un aspirante de otro partido para ofrecerle sus servicios seguros de que por la herencia tan negativa que deja Hipólito Rodríguez Herrero como Presidente Municipal morenista; por los nulos resultados que ha ofrecido el gobierno estatal; por los agravios que han hecho a los ciudadanos, la capital del estado de Veracruz está perdida para Morena.Pero además la ausencia de una estructura real de partido y las ambiciones desmedidas de quienes consideran que con haber participado como porristas, o haciendo vallas en los mítines de AMLO cuando andaba en campaña, es suficiente para autonombrarse “fundador de Morena”, con derecho de antigüedad para las candidaturas o una buena chamba y han sido excluidos por el exacerbado nepotismo que impera en la estructura burocrática gubernamental, esos aprendices de políticos se sienten traicionados y ahora encabronados hacen campaña en contra de Morena por todos los rumbos del estado, y como en ese remedo de partido no hay quien con liderazgo los retenga, difunden la pegajosa frase: “ni un voto por morena en la próxima elección”... Obvio, no es indio el que no se venga.Así las cosas, de acuerdo a opiniones de analistas, politólogos, líderes de partidos como el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, la elección del seis de junio será debut y despedida para los morenistas en Veracruz, los grandes y graves errores que han venido cometiendo durante su estancia en el poder permite advertir que así será. En Veracruz a Morena se le considera otra mortal pandemia contra la que hay que vacunarse en las urnas.Tras conocer los resultados de la encuesta donde resultó ganador, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, ingeniero Ricardo Exsome Zapata anunció su registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) para competir en el proceso electoral del próximo seis de junio. Dentro de la planilla se registró Jaime Homs Quiroga como suplente de presidente municipal, Minerva Cobos Lucero como síndica, así como Dani Martín Lois y se incluyeron a miembros de todos los grupos representativos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).Tras una larga espera de sus simpatizantes, que son muchos en la capital del Estado, la fundadora y presidenta del partido Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón, se inscribió como candidata de su partido a la alcaldía sumándose a los políticos que aspiran a suceder en el cargo al inútil profesor Hipólito Rodríguez Herrero.Lobato Calderón, quien hizo un gran papel como diputada local en el pasado Congreso, y quien militó por muchos años en el Partido Acción Nacional donde por su fuerte presencia la trataron de combatir, cumplió con su proyecto de fundar un nuevo partido y ahora se convierte en candidata a la presidencia Municipal de la capital veracruzana, cargo por el que ya compitió en tiempos pasados, y que estuvo a punto de ganar solo que las ambiciones de los líderes estatales panistas que buscaban posiciones dentro de la comuna para “su gente”, la pararon cuando se perfilaba como ganadora. Hoy no tiene quien a sus espaldas negocie su capital político y va con todo.A principios del mes de abril, la Policía Cibernética Nacional, anunció que existían más de un millón y medio de cuentas falsas en Facebook.Centenares de estos perfiles falsos, sirven a los intereses de personas sin escrúpulos, que manipulan la conversación global en las redes sociales. Para ello, utilizan perfiles sin ninguna identidad real que les respalde y aprovechan el anonimato para desinformar y manipular el tráfico en esta plataforma.Tras estas cuentas falsas, se encuentran los 'bots' (derivado de robot), programas informáticos que imitan el comportamiento humano y comparten contenidos en redes sociales. Se organizan en 'granjas', que automatizan los perfiles falsos para multiplicar las interacciones.Desde un servidor, decenas de miles de esas cuentas pueden elogiar o insultar a personas reales o desinformar a la población mediante bulos informativos. Son como un ejército digital.Si usted vive en Coatepec, tenga cuidado, porque en los grupos de Facebook aparecen entre otros, estos personajes: Joaquín Pérez, Héctor Ceballos, Alberto Tojas Gaviria, Francisco J. Javier Peña Hernández, Ariel Castillo y Jonh Dalh Tomasson, todos son perfiles falsos, infiltrados en los grupos.Quienes emplean a estos bots son tres conocidos personajes, el ex alcalde y hoy candidato, José Manuel Sánchez Martínez, el candidato a diputado Everardo Soto Matla y el pésimo alcalde actual Enrique Fernández Peredo.Hay que estar muy alertas, porque estos tipos que hoy denunciamos, con perfiles ficticios, pretenden crear tendencias equivocadas, que sólo los favorecen a ellos, pero no reflejan la realidad, quieren aumentar fraudulentamente, el número de seguidores. Por ejemplo, el algoritmo detrás de Facebook premia las interacciones de los contenidos compartidos. En esta época electoral, ellos sólo piensan en ganar, y pretender insultar la inteligencia de los coatepecanos con estas argucias que no representan el sentir social y tienen que darse a conocer.Se corre el telón de las candidaturas y comenzamos a ver desfilar como abanderados de Morena, a consumados violadores; pedófilos consuetudinarios; vulgares maniáticos que le meten el dedo por el asterisco a sus compañeras de partido, carentes de dignidad; conocidos feminicidas; homosexuales que disfrutan manoteando frente a las cámaras y todo tipo de degenerados que forman lo que hoy es la nueva clase política.