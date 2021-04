Procurador no desmiente investigación

¿Y si resulta que, de nuevo, oootra vez el gober se equivoca?, pregunté el viernes en este espacio. Lo hice ante la apasionada defensa que hizo Cuitláhuac García del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, luego de que la reportera Noemí Valdez publicó en Notiver que la Procuraduría Fiscal de la Federación investiga a su colaborador por la posible comisión de los delitos de defraudación fiscal y contrabando.



Como buen reportero que es, además de buen conductor de noticieros radiofónicos y televisivos, Ramsés Yunes Zorrilla (RYZ), hizo lo que, profesionalmente, correspondía hacer: tratar de salir de la duda preguntando si era cierto o no a la voz más autorizada para decirlo, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda (CRA).



El jueves, en su noticiero radiofónico Contacto, el compañero lo entrevistó y además de preguntarle sobre otros temas, le hizo un cuestionamiento final:



RYS: El día de ayer surgió una noticia aquí en Veracruz y yo se lo quiero preguntar, usted me dirá si la Procuraduría Fiscal de la Federación está investigando al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos por la posible comisión del delito de defraudación fiscal o contrabando.



CRA: Mire, por el sigilo de las investigaciones que tenemos yo no le puedo ni decir que lo estamos investigando ni decir que no lo estamos investigando, yo lo único que le digo que a todos los que incumplen con sus obligaciones fiscales les sugiero que se regularicen.



No lo negó, y es que la fuente de Noemí Valdez es totalmente confiable. Esperemos el desenlace.



¿Hernández Villalpando, en el círculo de espera?



Ssshhhttt. Le cuento, pero no se lo diga a nadie. En la Ciudad de México empujan ya para posible relevo en la Secretaría de Gobierno (Segob) al actual diputado federal y candidato a repetir en su curul, Rafael Hernández Villalpando.



En fuentes de Morena (una cosa es Morena y otra el cuitlahuismo, me han insistido) me comentaron ayer que han retomado el que fue un proyecto original cuando ese partido ganó la gubernatura en el Estado, proyecto que daba al exrector de la Universidad Veracruzana la segunda posición.



Por la misma posibilidad que se abre ahora, esperan que del palacio de gobierno inicien una dura embestida en contra de Rafael, incluso que bloqueen su campaña lo más que puedan.



Lo que me llama la atención es que se activó un posible relevo en la Segob, precisamente cuando se ventila el caso de una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra del actual titular, Eric Cisneros.



Hernández Villalpando, también exalcalde de Xalapa, tiene oficio político, conoce a los actores políticos del Estado, es abierto al diálogo, a la negociación y al acuerdo, elementos indispensables para restablecer el tejido social, y sería un gran apoyo para el gobernador. Pero todo esto, aquí entre nos.



Inconformidad beneficia a Arias Lovillo



A nivel municipal, en Xalapa parece que las cosas no pintan de lo mejor para Morena. Luego de que se conoció la integración de la planilla que encabeza el candidato Ricardo Ahued se originó una fuerte inconformidad que, me aseguran, va a beneficiar al candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano, Raúl Arias Lovillo.



Fuentes de ese partido me comentaron que causó “mucho desconcierto” la planilla entre la verdadera militancia porque “no hay militancia, no hay trayectoria partidista, no hay identidad” con Morena; que quienes están propuestos para regidores no fueron seleccionados por medio de tómbola, como estaba previsto en la convocatoria y en los estatutos de ese partido.



Cuando pregunté qué se podría esperar, me dijeron que no descartara que algunos que se sientan desplazados vayan a reclamar en los tribunales, lo mismo para la designación de candidatos a diputados locales porque tampoco se realizó la encuesta que debía sacar a los ganadores.



Sobre el caso municipal, el comentario es que, a diferencia de la planilla de 2017, “cuando llegó la militancia, la trayectoria partidista, académicos, gente muy ligada a la transformación de Xalapa, ahora no hay ni uno solo”. Se quejan que en el caso de diputados plurinominales, a los pocos y contados morenos de la verdadera base que tomaron en cuenta los enviaron hasta las últimas posiciones, solo de relleno. “Para que pudieran llegar Morena tendría que perder y no obtener un solo voto”.



“La verdad, entre nosotros no hay entusiasmo”, me expresaron y no me dijeron que van a ir contra Morena, pero que sí se harán a un lado y no dejaron de decirme que van a apoyar a Raúl Arias Lovillo. Me dieron una razón: que porque es quien más se identifica con las causas progresistas, que son las de los verdaderos morenos.



Marchan juntos Mota, Américo, Sergio y Lillian



Si se confirman las encuestas, Adolfo Mota Hernández, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de Xalapa Rural, ganará la elección por 2 votos a 1 a la candidata de Morena, Claudia Tello, quien busca su reelección.



Merced a su experiencia, pero también a su entrega, Mota realiza una campaña que impresiona, por la participación ciudadana que está teniendo.



El viernes participó en una marcha para acompañar a su registro ante el OPLEV a la candidata a diputada local por el distrito 11 de Xalapa, de la coalición Veracruz ¡Va!, Lillian del Carmen Ceredo Beaumont.



De frente al Club Britania marchó un contingente de unas mil personas que encabezaron los candidatos priistas a diputados federales Mota y Américo Zúñiga Martínez, la candidata Lillian del Carmen y el diputado local Sergio Hernández, una unión que hasta hace poco era impensable.



Esa será también la fuerza que acompañará al candidato a la alcaldía de la capital del Estado, David Velasco Chedraui.



Cinthya, siempre sí



En Xalapa quedó el cuadro completo de pretendientes a la alcaldía con el registro de Cinthya Lobato Calderón por su partido Unidad Ciudadana. Si bien no es la única mujer que participa, sí es la más significativa.



La dos veces diputada local pasará de las iniciativas o reformas de leyes sustanciales para los ayuntamientos a ponerlas en práctica si el electorado xalapeño le da su voto de confianza el próximo 6 de junio.



Que se recuerde, desde el Congreso local Cinthya impulsó el municipalismo como base del desarrollo de Veracruz, elaboró iniciativas a favor de la transparencia en el uso de los recursos públicos, a través de las Contralorías Ciudadanas Municipales, y también de la agenda 2030 a favor del medio ambiente con la prohibición del uso de popotes y bolsas de plástico que terminan en el mar dañando especies.



Este lunes entra en materia su partido con la convocatoria a los foros ciudadanos "Construyamos un nuevo rumbo para Veracruz", que se realizarán de manera simultánea en todos los municipios para recoger propuestas de los ciudadanos y elaborar la agenda de trabajo de los candidatos de su partido.



Exsome, ya; ¿y Chiqui?



Mientras que el empresario Ricardo Exsome Zapata registró su candidatura a la alcaldía de Veracruz por Morena, en el puerto hay un mar de especulaciones sobre el registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN en alianza con el PRI y el PRD.



Lo que les extraña a los bullangueros jarochos es por qué no publicitaron el registro, como sí lo hicieron cuando ganó la candidatura en el proceso interno de su partido.



Avispados como son, comentan que no ha habido un solo comentario, una foto, un video del registro en las cuentas de las redes sociales del joven ni en las de sus familiares, ni en las de los integrantes de su corriente política, ni en las de algún panista, ni en los medios, y que cuando preguntan, nadie sabe.



Y no faltan las especulaciones. Una, que su candidatura podría estar todavía en veremos pues una vez que se registraron los aspirantes ante el OPLEV, ahora se entró en la etapa de la revisión del cumplimiento de los requisitos, y que el joven no cumpliría los de residencia.



Que no habrá, en definitiva, candidatura, hasta que el órgano electoral no la publique en su página oficial, al iniciar el mes de mayo, una vez que compruebe que los interesados han cumplido los requisitos de ley.



Según en el puerto, al joven le cuestionan su nacimiento en Xalapa, que vive en el Rincón del Conchal, municipio de Alvarado, que en la última elección votó en Boca del Río y que en los últimos tres años ha vivido en el extranjero por más de un año.



Pero, mal pensados, creen que podría haber presión del palacio de gobierno para que le pongan trabas, por lo que, por eso, mejor estarían esperando a que pase la última aduana.



Sobre Exsome, llama la atención que varios empresarios aceptaron su invitación para integrar su planilla, como Minerva Cobos Lucero, Daniel Martin Lois y Jaime Homs Quiroga, a quienes los ayudará la campaña que está realizando la candidata a diputada federal, Rosa María Hernández Espejo.



Por cierto, el candidato a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, estuvo ayer a dialogar en el puerto con Exsome.