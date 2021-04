Oposición ingenua

Hace casi seis meses, el 10 de noviembre de 2020, por convocatoria del movimiento “Sí por México” que lidera el empresario Claudio X. González Guajardo, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que trabajarían juntos hacia la elección de este año, especialmente para alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que le hiciera contrapeso al poder avasallante del presidente López Obrador.



Al mes siguiente, el 23 de diciembre, las dirigencias de los tres partidos acordaron postular conjuntamente candidatos a diputados en 171 de los 300 distritos electorales federales del país.



En esa ocasión, concretamente Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, afirmó que no se postularían personas que fueran “impresentables”.



Y es que al conocerse que Morena pretendía postular a personajes como el senador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero –quien ha sido acusado de violar sexualmente al menos a tres mujeres–, los promotores de la alianza “Va por México” consideraron indispensable, desde el punto de vista estratégico, que la coalición tripartidista cumpliera cabalmente con su compromiso de no postular candidatos sin buena reputación pública ni solvencia moral.



Sin embargo, sus representantes en Veracruz cometieron el error de nominar para las alcaldías y diputaciones locales a varios aspirantes que por sus cuestionables antecedentes no solamente suscitaron dudas ante la opinión pública sino que los pusieron en la mira de la Fiscalía General del Estado (FGE) que la actual administración estatal de Morena obviamente está usando para amedrentar y debilitar a la oposición.



Ahora, tras la detención de Nicolás Ruiz Roset, candidato a la presidencia municipal de Minatitlán, los líderes estatales y municipales del PAN, PRI y PRD se rasgan las vestiduras y amagan con acudir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protestar por esto que consideran un abuso de poder.



Pero al empresario panista, acusado de los presuntos delitos de coacción, amenazas, tentativa de privación física de la libertad, secuestro y daños cometidos en agravio de una mujer de identidad resguardada, con iniciales R. P. G. A., la Fiscalía le había iniciado desde el 14 de septiembre de 2020 la carpeta de investigación UAT/D-XXI/F5/1175/2020, en la que también aparece implicado otro sujeto de nombre Luis Artemio “N”.



Ruiz Roset es el tercer candidato de la oposición que es detenido por la FGE. Primero fue encarcelado exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien figura en la lista de candidatos del PRD a la diputación local por la vía plurinominal, y posteriormente el exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, también militante del partido del sol azteca que acababa de registrarse para contender nuevamente por esa alcaldía del norte del estado.



La aplicación de “la ley a secas” a sus enemigos está amedrentando a otros candidatos postulados por partidos no afines a Morena. En Las Choapas, por ejemplo, renunció Renato Tronco a la candidatura municipal de Todos por Veracruz, y, en Tuxpan, el panista Pepe Mancha Alarcón se habría amparado.



IMPUGNAN A CANDIDATO

VIOLADOR DE CHICONTEPEC



Como si no fueran suficientes los escándalos del impugnado aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y del pedófilo Saúl Huerta, diputado federal de Puebla, en las filas de Morena en Veracruz están surgiendo casos de candidatos acusados también de violación y abuso sexual.



Nos dicen que, por ejemplo, cuatro precandidatos de Morena a la alcaldía de Chicontepec están impugnando la nominación de Obed Escudero Zubirie, pues afirman que el abanderado oficial no es legalmente elegible ya que cuenta con antecedentes penales por violación equiparada, delito ocurrido hace 22 años, en contra de la entonces menor de edad Piedad “R”, de acuerdo con la Causa Penal número 41/1999 radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de esa cabecera municipal.



Por este caso se inició la Averiguación Previa número 103/ 1999-05 y se derivó la Consignación Penal 034/1999 en contra de Escudero Zubirie, el cual fue sentenciado el 4 de mayo del 2000 a 6 años 3 meses de prisión.



Nos refieren que aunque obtuvo el beneficio de la preliberación, jamás fue absuelto, motivo por el que no sería elegible como candidato a Presidente Municipal de Chicontepec, dado que cuenta con antecedentes penales por delitos graves contra la mujer, e incurriendo en la violencia de género actualmente sancionada por el Instituto Nacional Electoral.



Los precandidatos que han interpuesto el recurso de impugnación, solicitando la reposición del proceso de elección interna para que se defina entre los cuatro quién habrá de asumir la candidatura municipal de Morena, son el exalcalde Gilberto Osorio Barrales, Guadalupe Godínez Hernández, Ezequiel de la Cruz López y Blanca Cruz de la Cruz, quienes además exigen hacer valer el eslogan morenista de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.



RICARDO EXSOME, LA DIFERENCIA



Finalmente, en el puerto de Veracruz, no hubo sorpresa: el diputado federal con licencia Ricardo Exsome Zapata fue el aspirante a la alcaldía porteña mejor posicionado en la encuesta interna de Morena, por lo que el popular constructor jarocho anunció el registro de su candidatura ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



En la planilla de Exsome destacan personajes como el empresario Jaime Homs Quiroga, socio activo de la Canaco-Veracruz, quien aceptó ser el candidato a presidente municipal suplente.



Para la sindicatura fue registrada la abogada Minerva Cobos Lucero, Notaria Pública, ex vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial y ex presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer.



Otro empresario, Daniel Martín Lois, quien fue presidente de la Canirac-Veracruz y se ha distinguido por su actividad en diversas cámaras empresariales, fue colocado en la Regiduría primera.



En las demás regidurías fueron incluidos miembros representativos de los diferentes grupos porteños de Morena.



Posterior a su registro, Exsome Zapata y los integrantes de su planilla empezaron a recibir las adhesiones de otros aspirantes que con anterioridad se habían comprometido a que de no resultar favorecidos se unirían al equipo del precandidato ganador.



A diferencia de otros municipios donde las candidaturas a las alcaldías han dividido y enfrentado a las facciones internas de Morena, en el puerto de Veracruz la candidatura de Exsome se ha fortalecido con la unión de todos los grupos. Y a ello habría que sumar también el activismo de las candidatas y el candidato a las diputaciones federal y locales: Rosa María Hernández Espejo, ex subdelegada de la Secretaría de Bienestar; Diana Santiago Huesca, ex delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, y Fernando Arteaga Aponte, un popular ex priista porteño que ya contendió por este mismo cargo de elección popular abanderado por Morena en los comicios de 2018 y fue derrotado sorpresivamente de última hora por la panista Marijose Gamboa, de quien asegura que al verse abajo en las encuestas de salida, su jefe político, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, le inyectó presuntamente 5 millones de pesos al acarreo de votantes.



Ahora viene la revancha, tanto de Arteaga como de Exsome, quien en 2017 ya contendió también por la alcaldía del puerto de Veracruz y fue vencido por Fernando Yunes Márquez, apoyado con todo por su padre, cuando aún despachaba como gobernador, pero quien actualmente está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.