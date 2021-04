¡Sí milité en el PRI, y qué madres!

Queremos mota en el Congreso, pero no

de la que fuman en Morena sino a Adolfo Mota”

Héctor Yunes Landa

El discurso de confrontación que ha venido manejando desde su arribo a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, debe hacer mella entre la sociedad; pobres contra ricos, clasemedieros contra sus pares, y todos contra todos que es lo que finalmente busca López para seguir manipulando en su favor la simpatía de los más de cincuenta millones de pobres y miserables que viven y son originarios de este noble país.Pero ¿qué es lo que debe enchilar más a un simpatizante de Morena, según el discurso manipulador de AMLO?; encriptar en la conciencia de los jodidos, que están así por culpa de los que no sufren hambres, de los que tienen sus casas propias, que cuentan con un negocito o un empleo bien remunerado, que pueden pasear y tienen capacidad de compra y que hasta se dan el lujo de ahorrar, porque lo que tienen no es producto de su trabajo, no es legítimo, lo robaron gracias a que son priistas, panistas o perredistas, aunque sean apartidistas, el caso que al ciudadano medianamente ignorante o de plano acémila, crea que sus compatriotas son unos corruptos, miembros de la pandilla de los conservadores ratas que no merecen tener nada, y no mexicanos de trabajo que se prepararon en las universidades, que se esforzaron mucho tiempo por hacer crecer un negocito, que trabajan y tienen fuertes responsabilidades, que son mexicanos productivos y punto, no como ellos una partida de holgazanes vividores, llenos de adicciones sin tener un gramo de disposición para esforzarse en ganar lo que se comen.No fue un incidente gracioso para nosotros, pero sí llamó la atención que, durante una conferencia de prensa, Sergio Jiménez, líder de Morena en Colima, haya presentado a Mario Delgado como presidente nacional... del PRI.Hace treinta años, por ejemplo, los líderes y muchos ciudadanos que contaban con educación cívica, sabían que pertenecer a un partido como el PAN, era sinónimo de militar en la derecha, con todo lo que ello implicaba en el sentido ideológico; lo mismo que en el PRI que fue de centro izquierda y derecha “moderada”. Pero como la lectura fue una de las asignaturas que se dejaron pendientes, que no se atendieron, el país fue produciendo generaciones de jóvenes a los que no les interesó saber nada de ideologías políticas ni de militancias partidistas, al PRI en el gobierno le convenía manejar un país de ignorantes.Curiosamente en ese PRI se formaron todos los que hoy son los miembros del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el mismo AMLO, y otros pocos en el PAN. Del PRD ni hablamos porque los dizque militantes de la izquierda mexicana “organizados en un partido político” le dieron una patada por el trasero a López Obrador y tuvo que salir para formar, otro partido, Morena.Los partidos permanecieron, surgieron otros muchos más, como del Verde Ecologista que dizque luchaban por defender la ecología y otros más cuyos propietarios solo buscaban las prerrogativas, el pago del subsidio por parte del gobierno. La ideología se perdió al igual que la convicción partidista y vino la democracia a secas, cada quien que jale con las preferencias que tenga.Y como nuestro sistema político es pluripartidista, pues quien reúna los requisitos puede formar un nuevo partido político a gozar de las mieles de la democracia mexicana. Obviamente el pueblo se cansó de mantener haraganes, de enriquecer funcionarios y decidió echarlos por la vía del voto mayoritario creyendo en las promesas de un vivales que nos engañó a todos prometiendo acabar con la corrupción y la impunidad y combatir a los rateros de las administraciones anteriores.Nosotros consideramos que López no lo hizo, que solo usó la bandera del combate a la corrupción para llegar al poder, que hoy se muestra peor que los que nos saquearon, pero ese es nuestro punto de vista apoyado en decenas de ejemplos, no por eso descalificamos a quienes piensan de manera distinta y siguen creyendo en AMLO y sus discursos mañaneros. Lo que si queremos dejar muy en claro es que todos, sin excepción, los miembros del gabinete de López Obrador tuvieron un pasado priista o panista lo que no los debe condenar a la horca, no, ellos son objeto de las circunstancias políticas de la historia de este país y de la democracia que se respira; fueron priistas o panistas pero ya no lo son, como Mario Delgado por ejemplo, que lo siguen confundiendo con un dirigente priista cuando tiene el mérito de haber destrozado al último gran ideólogo que quedaba en México, al maestro Porfirio Muñoz Ledo.Bien puede decir: ¡Sí milite en el PRI, y qué, renuncié porque no estuve de acuerdo son sus antidemocráticas formas de hacer las cosas, por eso estoy aquí, con ustedes!... Y ya, sería más honesto.En alusión directa a quienes difunden la perversa versión de que el diputado priista Héctor Yunes Landa ha formado otro partido político local, de lo cual se solaza, así como a los jotones “líderes municipales” que piden su expulsión del PRI, empleados de Marlon Ramírez Marín, en Naolinco el diputado Yunes Landa pronunció un elocuente discurso para que lo entiendan, tanto el mini líder como sus gatos:“El PRI es mi origen y destino, por lo que a pesar de las dificultades, nunca he dudado de mi militancia de 42 años. Aquí militaré toda mi vida”, aseguró hoy el diputado federal con licencia Héctor Yunes Landa, durante un encuentro con el priismo de Naolinco. Al acompañar al candidato a diputado federal Adolfo Mota Hernández durante esta etapa de campaña, dijo que los mexicanos ya no quieren un país que se gobierne con ocurrencia, con rencor, con la idea de tomar revancha. “No queremos más un gobierno que critique a los médicos, a los empresarios, a los profesores, a los periodistas y a todo aquél que no esté de acuerdo con él”.Destacó la trayectoria de Adolfo Mota de quien dijo es uno de los políticos más jóvenes y mejor preparados que tiene Veracruz. “Fue un excelente Secretario de Educación; ha sido uno de los más jóvenes diputados locales que ha tenido el estado; y las dos veces que ha sido diputado federal, siempre ha dado la cara por Veracruz. Fue también un gran dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Queremos –dijo- que haya Mota en el Congreso. Pero no de la que los diputados de Morena se preparan en un churro en la máxima tribuna del país para fumársela. Tampoco queremos violadores, manoseadores o abusadores de niños. Entrevistado al término del evento sobre la difusión de un video en redes sociales y medios de comunicación, Yunes Landa dijo a los reporteros que hay quien busca lastimar y dividir al priismo. "Es evidente que su propósito es la confrontación de su militancia, pero seguiré siendo un crítico racional de un gobierno fallido".Y en verdad en estos tiempos ¿quién ocupa el lugar del mejor cuadro priista estatal?, no hay más, Héctor Yunes Landa, diputado federal y quien debe figurar en la lista de plurinominales a diputados locales.El viernes de la semana anterior, tres funcionarios de primer nivel, con acceso a recursos públicos, le renunciaron al acalde xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero. Él, con lagrimas en los ojos les pidió que no renunciaran que lo ayudaran a terminar la administración que encabeza porque no quiere terminar sus días solo en la cárcel.