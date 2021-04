Solidarios

... El lunes pasado, la organización ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), emitieron un comunicado en el que advierten que desde el año 2009, el estado de Veracruz se ha mantenido entre los cinco de la república mexicana con más agresiones contra la prensa, en tanto que en el 2020 fue el cuarto con 52 casos de agresión a periodistas y medios de comunicación.Asimismo, agregan estas organizaciones, el estado de Veracruz es también la entidad federativa con más asesinatos de periodistas, al menos 30 desde el año dos mil.El comunicado de ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, emitido el lunes pasado, ( https://bit.ly/3xvQ3zt ) fue a propósito de la intimidación que el actual secretario de gobierno de la presente administración estatal, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hizo en contra del periódico Notiver que se edita en la ciudad de Veracruz, luego de que este medio diera a conocer la posible comisión del delito de defraudación fiscal y contrabando por parte del funcionario estatal.Las organizaciones firmantes del documento emitido el lunes, “recuerdan a las autoridades de Veracruz que, al ostentar cargos de carácter público, deben tolerar el escrutinio de la sociedad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establecen que las personas servidoras públicas se ubican en una posición de mayor tolerancia al escrutinio público debido a la naturaleza pública de sus actividades”.Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan en el comunicado del lunes, “indica que las agresiones contra la prensa se ven potenciadas por las declaraciones estigmatizantes de parte de las autoridades públicas contra personal de prensa, lo que puede promover amenazas, violencia física o psicológica, intimidaciones y hostigamientos, así como la práctica del acoso masivo en línea”.Por ello, ARTICLE 19, el CPJ y RSF fijaron su postura ante la intimidación a Notiver, al exigir “a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez: Omitir cualquier estigmatización o abuso del poder público contra la prensa en virtud de su obligación de tolerar los discursos críticos e incluso chocantes por tratarse de temas de interés público, y por el contrario reconocer la importancia que tiene el ejercicio periodístico para el fortalecimiento de la democracia.Abstenerse de abusar de los recursos legales, ya sea de carácter civil o penal, los cuáles limitan el debate público y el flujo de información plural, necesario en una sociedad democrática”, petición a la que nos sumamos desde esta tribuna.... Las unidades médicas del ISSSTE en la entidad veracruzana, iniciaron la campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis, completando con ello esquemas en niñas y niños de uno a nueve años de edad.Por ello el ISSSTE en Veracruz hace un llamado a los padres y madres de familia, así como a personas tutoras y cuidadoras de niños y niñas, a que los lleven a vacunar a los centros de salud y clínicas de las instituciones de seguridad social.La campaña contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis continuará hasta el 25 de junio próximo. Para el caso de Xalapa, el ISSSTE hace extensiva la campaña para los municipios de Aztlán, Coatepec, Altotonga, Perote, Xico y Rinconada, así como para los puestos periféricos del Fovissste e Inmecafe... Pues con la novedad que los mismos de siempre serán nuevamente diputados locales por lo que queda del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, pues ya se conoció la lista de los candidatos plurinominales que aun perdiendo el PRI, que es lo más seguro, serán legisladores en los próximos tres años.Los tres primeros en la lista de los “Pluris” del PRI en Veracruz para el Congreso local son Marlon Ramírez Marín, actual dirigente- que no líder- del PRI en el estado de Veracruz; Anilú Ingram Vallines, actual diputada federal con licencia y nadamás no nadamenos que el chicuelo Héctor Yunes Landa, quien desde esta curul casi asegurada, estará presto para ir nuevamente en pos de la candidatura al gobierno del estado de Veracruz.Como siempre ha sucedido con el PRI, muchos se quedan en el camino, en espera de que la revolución les haga justicia.... Quien no canta mal las rancheras es el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Gonzalo Morgado Huesca, quien dijera el siempre bien recordado “Yayo” Gutiérrez, se sacó la lotería sin comprar billete, pues va como primero en la lista de los “Pluris” del partido “Podemos” al Congreso local.Imagine usted amable lector a estos cuatro “tuertos” en tierra de ciegos.... [email protected] o bien @guadalupehmar