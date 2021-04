El retorno de los idos...

1.- Las listas de los candidatos a diputados por la vía plurinominal [que no se enfrentan a los electores] ahora se ha tornado muy apetecible por los dirigentes políticos que no quieren correr el riesgo de enfrentar en las urnas no sólo a los candidatos de otros partidos, sino más clara y frontalmente, a los electores.



En Veracruz, a raíz de una reforma a la Constitución Local y al Código de elecciones, en la Legislatura que despacharía de 1980 a 1983, los primeros diputados de representación proporcional, primordialmente los del PRI, tomaron sus curules en el antiguo recinto cameral ubicado en Palacio de Gobierno.



Por cierto, el suscrito fue uno de ellos.



Y con eso se inauguraba una nueva forma de llegar al Congreso del Estado.



2.- Hoy las cosas no han cambiado mucho. La lista de plurinominales dejó de ser un espacio para quienes trabajaban para sus partidos al margen de los ruidos; sin distritos pre establecidos y con ciertos atributos para ir al Congreso del Estado.



3.- Hoy, tiempo después, las pluris son para los “líderes” que no gustan de hacer campañas; que no desean enfrentar a los electores, o simplemente, son zonas de confort para ir a las Cámaras sin riesgo alguno; cuestión de revisar los listados de todos los partidos. ¿O no será así?



4.- Cuando esto se forma los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sesión virtual, con una votación de seis votos a favor y uno en contra, ratificaron la decisión del Instituto Nacional Electoral, [INE] de mantener la decisión de cancelar el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.



Como estaba previsto, en la sesión de este martes, el Tribunal discutió el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante, en el que se expone y adujo, que existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena para Félix Salgado Macedonio, por no haber entregado informes de gastos de precampaña.



Este lunes, Salgado Macedonio sostuvo una audiencia de alegatos que le concedió el TEPJF, privada, que fue encabezada por el magistrado Indalfer Infante y en la que participaron, además, los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Janine Atálora, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y Mónica Soto.



Lo que sigue ya es otra historia, porque en términos de ley, Morena deberá, si así lo estiman conveniente a sus intereses, postular otra candidatura.



Y cuando esto se forma, el asunto de Michoacán iba por el mismo rumbo, es decir, cancelar en forma definitiva la candidatura de Raúl Morón.



En este asunto también deberá ir otra candidatura.



La suerte está echada. ¿Y acatarán las resoluciones del Tribunal no sólo los afectados, sino el partido Morena?



Se verá en Chilpancingo y Morelia...



Pero falta el asunto de la sobre representación para la Cámara de diputados...que bien podría ser la tercera resolución en el mismo sentido: Nada de sobre representación en la elección que viene.