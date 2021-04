Los Yunes tienen lo que se merecen

“Los morenos están seguros de

arrasar, como en el 18, en la elección”

El ingenuo

Miles de ciudadanos veracruzanos, entre ellos más del noventa por ciento de comunicadores, rechazan abiertamente que la autoridad permita que el chamaco Miguel Ángel Yunes Márquez, participe en la elección para la alcaldía del puerto de Veracruz hoy en manos de su hermano Fernando, porque saben de la forma autoritaria y déspota de comportarse en el poder de este joven que quiso ser heredero en el gobierno estatal de su padre en la pasada elección.Razones sobran para hacer lo que se pueda a fin de impedir que, violando la ley porque no acredita residencia, Miguel Chico como le dicen se convierta en candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.Miguelito es una persona arrogante, abusiva, comerciante del poder, que cuando lo tiene se siente dueño del territorio y de las vidas de quienes lo habitan. Una muestra de estas abominables conductas las practicó cuando fue alcalde de Boca del Río, donde con dinero del erario municipal construyó un inmueble para escuchar música sinfónica, al que denominó “Foro Boca de Miguel Angel Yunes”, cuando la construcción corrió por cuenta del erario municipal, pero lo consideraba suyo.Para nadie es un secreto que fue este muchacho quien recomendó a su padre que todo lo relacionado con la comunicación social se hiciera mediante las redes sociales, un instrumento moderno pero muy eficiente, y Miguel Ángel le hizo caso, nombró a un tal Elías Assad Danini, como Coordinador de Comunicación Social de su gobierno, pero prohibió a sus colaboradores tener contacto con los representantes de los medios, con los periodistas. Los resultados de esta absurda política de comunicación ya los conocemos, su distanciamiento con los periodistas generó la construcción mediática de una imagen completamente negativa; de represor, de enemigo de la sociedad, de corrupto y de no tener otro interés que heredar el cargo a su hijo por eso invirtió los fondos públicos de dos años en una campaña de compra del voto, que obviamente no le funcionó.Acostumbrados a nunca perder, los Yunes del Estero terminaron la gestión gubernamental de dos años al frente del gobierno, de forma desastrosa, y partieron no sin antes amenazar con que ahí no terminaba la actividad política de la familia, que regresarían.Un buen tiempo no se dejaron ver, se sabe que Miguel Ángel Yunes Márquez, el derrotado aspirante a la gubernatura, se fue con su familia a vivir en el extranjero mientras el menor de los hermanos, Fernando, se quedó como alcalde del puerto de Veracruz, como preparando el terreno para que llegara su carnal y le deje la silla que ocupará como trampolín para volver a intentar ser candidato al gobierno del Estado.De su partido el PAN, hoy con un presidente (Joaquín Rosendo Guzmán Avilés) que no se presta a chanchullos como lo hicieron con Pepe Mancha, fueron rechazados, y forzaron una consulta para medirse con sus adversarios, consulta que manipularon pero que además no sirvió porque el PAN, el PRI y el PRD decidieron aliarse por el bien de los veracruzanos, para tratar de echar del poder a los improvisados que tomaron por asalto el poder, dando oportunidad a Yunes Márquez de participar solo que el joven no cumple con el requisito de la residencia de tres años, mínimo.Acostumbrados a pisotear leyes y reglas y a presionar a las personas con tal de salirse con la suya, el joven Yunes Márquez presentó un acta de residencia, solo que falsificada u obtenida a fuerza lo que se ha convertido en un escándalo porque como se trata de un asunto legal ya intervino la autoridad.Bueno pues resulta que la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a la Jefa de Manzana que expidió y firmó la "Carta de Residencia Apócrifa" en favor Miguel Ángel Yunes Márquez en la ciudad de Veracruz para favorecerlo y así intentar sortear el artículo del código electoral referente a la "Residencia Efectiva", de 3 años en dicho municipio, que Yunes Márquez no cumple.La Jefa de Manzana "Doctora" de profesión, vive en el fraccionamiento Reforma (calles Magallanes y Martí) lugar donde Yunes Márquez afirmó tener su domicilio por medio de un recibo de luz de la CFE recién modificado a finales del año 2020, donde se cambió el nombre del verdadero propietario quien es constructor consentido del "Clan-Yunes" de nombre Mariano Acosta por el de Miguel Ángel Yunes Márquez. La hoy investigada por la FGR aseguró el día en que ella entregó esa constancia fue personal de la Dirección de Gobernación Municipal del ayuntamiento de Veracruz a pedirle que les hiciera el favor de firmarles dicho documento por lo que al verse presionada expidió la carta de residencia en favor de Yunes Márquez, sin saber las consecuencias legales que esto le traería.La FGR giró cita de presentación para la jefa de manzana en cuestión, quién de inmediato busco al director del ayuntamiento de Veracruz para que la asesorara, se supo extraoficialmente que ya le pusieron un abogado y todo lo que necesite para que no diga cómo fue que ella firmó dicha constancia apócrifa, y quiénes fueron los funcionarios municipales del ayuntamiento de Veracruz que la obligaron a validarla. Ahora está en manos de la FGR la situación de dicha mujer quien, por hacer un favor presionada por funcionarios municipales, ahora está metida en un gran problema legal que le puede costar hasta ir a la cárcel.El periodista Salvador García Soto, autor de la columna “Serpientes y Escaleras” que se publica en el diario EL UNIVERSAL, nos ilustra en su entrega de ayer sobre la situación electoral de los estados de Sonora y Baja California. “En dos estados del norte del país las alarmas se han encendido para Morena –nos informa García Soto-: en Sonora y en Baja California los candidatos morenistas, Alfonso Durazo y Marina del Pilarque arrancaron con amplia ventaja, hoy están prácticamente en empates técnicos con sus contrincantes más cercanos. En el caso de Durazo, de acuerdo con las últimas encuestas el candidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara, ya lo alcanzó y en política es bien sabido el dicho del “caballo que alcanza gana”, mientras que en Baja California a la señora del Pilar le viene pisando los talones el polémico candidato del PES, Jorge Hank Rhon, a quien sondeos recientes ubican ya a solo cinco puntos de la abanderada morenista. Y entre los yerros y excesos del gobernador Jaime Bonilla en Baja, que lo mismo expropia clubes privados que endeuda al estado con 3 mil millones de pesos a unos meses de dejar el cargo, y los problemas que sigue teniendo la campaña de Durazo a quien siguen percibiendo como un “candidato chilango” en su propia tierra, en una de esas en las dos entidades que comparten el Golfo de Cortés la competencia se cierra cada vez más y podría haber sorpresas y reveses para el morenismo… Mientras tanto en Nuevo León, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, salió a pedir “perdón” a los nuevoleoneses y a reconocer que había mentido cuando dijo que no conoció a Keith Raniere, que nunca se reunió con él y que ni siquiera sabía que era la secta Nxivm. “Cometí un error al haber dicho que no lo conocía (al fundador) y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”, reconoció la candidata, quien se tardó un mes para reconocer públicamente su error. Se ve difícil que eso le reditúe en las encuestas. Por cierto, que la petición de disculpas y el reconocimiento de su error es parte de la nueva estrategia que el equipo de campaña de la morenista quiere echar a andar a un mes de las elecciones. Y es que Clara Luz y su gente se quejan del grave error que cometieron al negar su reunión con Keith Raniere fue uno de los consejos que les dio Hugo Scherer, el consultor que se encargaba en esos momentos de su estrategia mediática de campaña. Después de varios jaloneos y tensiones en el que la candidata y su grupo más cercano culpaban a Scherer y a su estrategia de su precipitada caída al tercer lugar de las encuestas, finalmente parece que Clara Luz logró quitarse al consultor que le habían recomendado directamente de Palacio y busca, con una nueva estrategia de campaña, remontar su lejano tercer lugar. ¿Le alcanzarán las cuatro semanas que faltan para la votación?”.¿En qué basarán su confianza los miembros del gabinete morenista veracruzano para pensar que van a arrasar, como en el 18, en las próximas elecciones? Deberían salir a los distritos y municipios a cerciorarse de la realidad, o enviar gente de confianza que les informe, van muy mal a pesar de los pleitos internos de los partidos de la alianza “Va por México”. Y no es choro.Escríbanos a [email protected]