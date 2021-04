Los coletazos electorales...

1.- El juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concluyó que con la medida [suspensión definitiva] no ocasiona ningún perjuicio al interés social, al conceder la primera suspensión definitiva con la que un ciudadano no podrá ser obligado, por tiempo indefinido, a entregar sus datos personales y biométricos para ser incluidos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).



El Juez argumentó, además, que “...aunque la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en la que se crea el PANAUT establece que esta base de datos servirá para compartir información con autoridades de seguridad en casos de investigaciones criminales, su sola existencia no tiene como consecuencia inmediata, la disminución de la incidencia delictiva que dio lugar a la iniciativa en cuestión.



El Juez fue contundente y así asentó: “...En consecuencia, el quejoso no podrá ser obligado a entregar sus datos personales y biométricos al PANAUT y tampoco será cancelada su línea telefónica móvil por la falta de registro en dicha base de datos hasta que el juez resuelva el amparo en definitiva...”



"La suspensión definitiva se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada, consistente en registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro".



Este asunto va a crecer más debido a que más ciudadanos y organizaciones relacionadas con la materia registral telefónica, irán desgranando la mazorca que, al final del camino, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta resuelva el diferendo



¡Otra más!



2.- Ningún partido se salva de las protestas de su militancia. Sucede en el PRI por la colocación en la lista de plurinominales de aspirantes, según los increpadores, que no merecen la gracia de la certeza para llegar al Congreso Local en este caso.



Pero donde la lucha es encarnizada, cuerpo a cuerpo, es por las regidurías en las planillas. Inclusive la de Xalapa no aguantó la mirada de los políticos de niveles regidurías. Y es que Ahued se sirvió a lo grande al integrar la corporación edilicia futura, con personas que no conocen ni por fuera las oficinas del partido postulante.



Pero todo tiene remedio: El ofrecimiento de un trabajo a futuro calmará las protestas que son, al fin y al cabo, por un huesillo.



3.- Una vez mayo entrado, esto se habría acabado. Día del trabajo, la Batalla de Puebla; el día de las Madres, el día del Maestro, y lo que se acumule porque el tiempo de campaña es muy corto y no alcanza para protestas permanentes...



4.- Como consecuencia del fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, es un exceso y un “golpe a la incipiente democracia mexicana”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero llamó a respetar la resolución y no caer en la provocación.



Y parece que esa será la ruta final: Salgado Macedonio se quejará ante organismos internacionales por esa resolución que lo dejó sin candidatura y Raúl Morón seguirá su camino: Lo que pasó se fue y la vida sigue...



Buena receta que debería ser imitada por quien o quienes se encuentren en las mismas situaciones, o parecidas.