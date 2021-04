El pasado oscuro de los Morenos

“Con tres rectas de 90, el TRIFE

Muchos medios de comunicación lo han documentado pero vale la pena insistir sobre el tema del origen político de quienes hoy se dicen limpios y puros y se erigen en paladines de la justicia y enemigos jurados de la corrupción. Bueno pues estos señores apenas hace un tiempito, cuando el “PRIAN” gobernaba, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett Díaz, Esteban Moctezuma Barragán, Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez Urrutia y Ana Guevara, pertenecían al PRI.En el PAN estaban: Manuel Espino, Tatiana Clouthier, Gabriela Cuevas y Germán Martínez. Ellos pertenecían al PAN. Luego en el PRD estuvieron: Pablo Gómez, Marcelo Ebrard, Rosario Robles, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum, Félix Salgado Macedonio, Layda Sansores Pérez, Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna, Martí Batres, Yeidckol Polevnsky y Andrés Manuel López Obrador. Como se advierte los que hoy ya están en MORENA, no son lideres espontáneos.Y del desastre que generó el PRIAN en los últimos años, son también responsables los personajes antes mencionados. Ninguno de los que hoy son funcionarios del Gobierno de Morena, tiene la calidad moral de señalar los lastres del pasado sin poder escupir al cielo, ya que lo que escupan les cae en la cara. Y no podrían dejar de morderse la lengua. El hecho de que engañen a parte del pueblo y quieran seguir creyendo que Morena está conformado por políticos ejemplares, honestos, incorruptibles como paladines de la honestidad, es un derecho que sólo tú aceptas para ser timado.A todas esas personas se les llama: “tránsfugas” o “sátrapas” pero aquí les decimos “vulgares oportunistas” o “grillos chapulines” “camaleones” o “cínicos”, pero honestos, incorruptibles, demócratas o gente respetable, para nada.En este mismo espacio documentamos, en su momento, la serie de abusos y corruptelas en que incurrió el señor José Mancha Alarcón y su mujer, cuando estuvieron en la plenitud del pinche poder, o sea en los dos años de gobierno del señor Miguel Ángel Yunes Linares. Pero como lo hicimos cuando su Procurador a modo era Jorge Winckler Ortiz, obviamente hasta se reían de nuestras denuncias mientras sus paleros a sueldo los llenaban de elogios.Sin embargo, afortunadamente la impunidad no es eterna y el poder tiene fecha de caducidad. Nos enteramos que un Juzgado federal con domicilio en Poza Rica de Hidalgo negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión o presentación ante Juez de José de Jesús Mancha Alarcón, ex presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien seguramente lo tramitó porque siente que le pisan los talones.Con fecha 28 de abril de 2021, los estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificaron de la negativa del 11° Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito de “blindar” a Mancha Alarcón contra cualquier acción de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el expediente 177/2021, Mancha Alarcón tramitó la protección de la justicia federal contra actos privativos de la libertad por parte de la FGR en su contra.En su demanda de fecha 19 de abril, Pepe Mancha solicitó amparo contra cualquier orden de aprehensión/detención o presentación emitida por el Fiscal Federal adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía Federal, con residencia en Veracruz, el cual le fue negado por lo que en próximas horas el candidato Yunista podrá ser detenido por la FGR ya que la orden de aprehensión está vigente y Mancha-Do no tiene la protección de la justicia para evitar ser detenido.Habrá que ver la defensa férrea de sus protectores acusando una "Persecución Política" en contra de ellos...Veracruz descendió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project, y se posicionó en el lugar 26 de 32 a nivel nacional.Este índice mide entre otros factores los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la garantía a los derechos fundamentales, la justicia civil y penal, así como el orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio y el gobierno abierto; advierte que Veracruz se ubica en el último lugar nacional en cuanto a límites al poder gubernamental, respeto a los derechos fundamentales y justicia penal.Además, está en el lugar 30 en cuanto a justicia civil; 24 en ausencia de corrupción y en el 12 en cuanto a Gobierno abierto, lo que muestra un retroceso en las prácticas de los tres poderes del Estado.En cuanto a los límites al poder gubernamental el estado sigue en el último lugar a nivel nacional, con una calificación de 0.34; este factor mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Además, mide la capacidad del poder legislativo local para ejercer contrapesos efectivos y supervisar la actuación del gobierno estatal en la práctica. También mide si los legisladores de los partidos políticos de oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del gobierno sin temor a represalias.¿Conoce funcionarios del gabinete estatal a los que les dieron un gramo de poder pero ejercen una tonelada de autoridad, en perjuicio de quien los nombró?... Si ya hasta comienzan a tomar forma de reses porque después de la próxima elección tendrán que irse.