Y aquí estoy de vuelta, como en los cuentos de hadas, sólo que aquí al lugar donde retorno no se trata de paraíso alguno. Vamos como los cangrejos, caminando para atrás o cuando menos de ladito; cualquier paso o movimiento en falso respecto a la situación en que los genios del desgobierno nos mantienen, lo pagamos con un alto precio.



Sólo como recordatorio cotidiano hago remembranza del realmente bárbaro número de muertos que llevamos en sólo dos años y garra de desgobierno.



Ya está muy sabido el desastre económico del país, basta con hacer un somero recuento del desempleo galopante, la inhumana desaparición de centros tan necesarios como urgentes tales como los hospitales y medicamentos para los niños con cáncer; desaparición de todos los apoyos gubernamentales a familias de escasos recursos, el avance duplicado y en algunos casos triplicado de crímenes de todo tipo; las vidas humanas han pasado a ser la mínima importancia gubernamental, y así en un recuento somero todos hemos visto cuando no sufrido el descuido absoluto rayano en el “valemadrismo”. Los antes pilares del futuro —los niños— han pasado a ser la parte humana destinada a servir de carne de cañón en un tiempo nada lejano.



Qué podemos esperar de un ¿gobierno? unipersonal, autoritario, caprichoso, resentido y con hambre de poder absoluto sobre vidas y haciendas. Si lo ha convertido en un país de ciudadanos con la cabeza agachada, el estómago vacío, un desgobierno y control cuasi absoluto de los órganos de poder y su equilibrio para el buen camino del país.



Ha mostrado con orgullo y saña su capacidad de indigno Judas subterráneo. Utilizó y sigue utilizando, para adueñarse de tierra, vidas y haciendas, más el futuro de México la falsedad, el doble discurso, la violación a la intimidad de las vidas de funcionarios y exfuncionarios que no se doblegan... en fin de maldad escasa jamás podrá señalársele por ser humano alguno...



Su o uno de sus modus operandi: bucear en las vidas públicas y privadas de ex presidentes de la República y demás puestos y/o cargos públicos; con lo que demuestra su insania mental y su rapacidad.



Ha hurgado en las aguas profundas de regímenes anteriores y muy dicho y probado está que quien busca, encuentra. Se rodeó de personas con cero capacidad para los cargos en que los colocó, pero eso sí todos responden cuando el señor pregunta “Qué hora es“: “La que Ud. diga sr, Presidente” Y estamos en el umbral de vivir una real tormenta que puede convertirse en algo peor en la ya en puerta contienda electoral, que en diversos cargos abarcará todo el territorio nacional.



Ha mostrado una vez más su desaseo político y gubernamental al querer imponer a sus “muy distinguidos y ejemplares amigos” en diversos cargos públicos. En fin estamos ya a la vuelta de la esquina para ver de qué color pinta el futuro de nuestro país.