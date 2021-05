Con nuevo Congreso, termina la 4T

“Estamos en el gobierno, no

por el INE, sino por el pueblo”

AMLO

Los veracruzanos hemos vivido con la equivocada idea de que el poder Ejecutivo, el Gobernador y sus contlapaches, son la máxima autoridad en el estado, porque así nos lo han hecho sentir por sexenios los titulares de ese poder, unos menos abusivos y otros más pero a capricho haciendo y deshaciendo sin que nadie les diga nada. En este gobierno morenista de la llamada 4T ese poder dictatorial lo sufrimos en su máximo esplendor a través de dos funcionarios; el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García y su Secretario Eric Cisneros. Ambos responsables de lo que ha pasado en la entidad en estos dos años y medio, el poder Legislativo ha sido complaciente con todo lo que le han ordenado aprobar.Cualquiera nos definiría como “pueblo con un gobierno de usos y costumbres” porque así estaba el esquema cuando llegaron los de la 4T y no les interesó cambiar, al contrario para qué, pero además no tenían con qué hacerlo, es decir políticos eficientes con experiencia dentro de la administración pública y el parlamento para enmendarle la plana al Ejecutivo y los titulares de los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado, entre otros.Hubiera sido un cambio importante si en este nuevo gobierno de la 4T hubieran instaurado una auténtica división de poderes. Y hay que insistir que es el Congreso la institución de donde emana el poder de una democracia, y que mejor que estuviera compuesto por políticos estudiados, que hicieran valer la fuerza de su representación frente al poder Ejecutivo y al Judicial, pero en este gobierno no fue posible con cabezas huecas como las que llegaron trepados en la ola del amloismo, jugando a formar parte de un nuevo gobierno que según está diseñado para transformar, sin entender cuando menos qué es lo que los pusieron a hacer como integrantes de la Legislatura Local.Una característica esencial de la Federación es que cada estado de la República tiene sus propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo de los estados no está formado por dos Cámaras (o sea, no es bicamaral), sino por una sola, la de diputados. Al igual que los diputados del Congreso de la Unión, los diputados de los Congresos Estatales son representantes del pueblo elegidos mediante votación y duran en sus puestos tres años. También gozan del derecho de inmunidad y tampoco pueden aceptar ningún otro empleo mientras ocupan el cargo.Un Congreso Estatal tiene autoridad en muchísimos aspectos: educativos, legales, presupuestales, municipales, etcétera. Entre sus funciones económicas están, por ejemplo, la de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; también la de examinar las cuentas públicas entregadas por el ejecutivo estatal, es decir, por el gobernador. Como parte de sus funciones de tipo judicial, el Congreso Estatal puede intervenir en caso de que algún gobernante o servidor público del estado corneta algún delito; también puede resolver los problemas que surjan entre el gobernador y los tribunales de la nación. Sería interminable la lista de las funciones que cumple un Congreso Estatal: puede crear un nuevo Municipio al interior del estado; designar un gobernador sustituto, si el gobernador titular faltara; cambiar provisionalmente la residencia de alguno de los tres poderes del estado; etcétera.Lo que queremos decir es que en la praxis es más importante el poder Legislativo que el Ejecutivo, todas las acciones importantes que proyecta el ejecutivo las tiene que poner a consideración de los diputados quienes en sesión votan y aprueban o rechazan la petición del Gobernador, por eso nos adelantamos a vaticinar que esta administración gubernamental ya perdió el poder, con los diputados plurinominales que se integrarán al Congreso de los partidos de oposición, es suficiente para darnos cuenta que harán polvo a los pocos representantes de Morena que lleguen a ganar su elección.Y miren si no: tienen su lugar seguro, como diputados plurinominales en el próximo Congreso, el experimentado legislador panista (doctrinario) Enrique Cambranis Torres, excoordinador de su bancada, exdiputado federal, vocero de la diputación de su bancada en el Congreso federal; Anilú Ingram Vallines, diputada federal y expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Héctor Yunes Landa, expresidente de la Jucopo, excandidato a gobernador, exsenador, exvicecoordinador de la bancada priista en San Lázaro, exsubsecretario de gobierno y ex de infinidad de importantes tareas políticas a nivel nacional y actual diputado federal y Gonzalo Morgado Huesca, exdirigente estatal del PRI, exdiputado federal y local dos veces en cada una y el único político que conoce la geografía política estatal (todos los rincones), con sus dirigentes políticos, empresariales y sociales incluidos, experto negociador y reconocido exfuncionarios público estatal y federal.Ellos, los diputados locales plurinominales mencionados en el párrafo anterior, más los que ganen su elección que pertenezcan a la alianza PRI, PAN, PRD, por vez primera harán valer la fuerza política del poder legislativo. Los veremos en acción haciendo trizas a los improvisados morenos, quienes estarán compareciendo en el nuevo Congreso, por las burradas que han hecho, por los innumerables actos de corrupción en los que han incurrido y por lo que han dejado de hacer.Aquí el punto no es que los diputados opositores a Morena, zorros de la política, quieran cumplir con sus representados poniendo orden en la casa, no, con la friega que le van a pegar a los actuales funcionarios estatales será suficiente para que los veracruzanos jamás voten por Morena y en consecuencia los miembros de la alianza “Va por Veracruz” recuperarán la gubernatura. En estas circunstancias no habrá dinero que les alcance a los miembros del gobierno para comprar el voto de los nuevos legisladores, lo más importante no será echarse a la bolsa un poco de frijol con gorgojo, no, lo fuerte vendrá del 24 en adelante... Lo estaremos viendo, narrando y, porqué no, aplaudiendo. Todos queremos un Veracruz mejor.Lo conocimos cuando era un jovencito emprendedor y visionario. Carlos Salvador Abreu Domínguez es uno de esos xalapeños con muchas cualidades, entre ellas o la que más sobresale es su compromiso social, siempre luchando por hacer valer la justicia ante los abusos y preocupado por los paisanos.Ha destacado en el ambiente empresarial hasta llegar a ocupar el cargo de Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación, Delegación Xalapa. Hoy el Partido del Trabajo lo abandera como su candidato a diputado federal por el distrito urbano de Xalapa, es por eso que Carlos Abreru despliega una intensa actividad por todos los rincones del distrito que le corresponde representar, pidiendo el voto ciudadano... Suerte al joven empresario.Sobre el caso de las frustradas candidaturas a los gobiernos de sus estados, de Félix Salgado Macedonio y Morón López, el maestro Miguel López Azuara subió un texto a las redes sociales en el que, entre otras cosas comenta:“Sucede que ambos fueron impuestos por el crimen organizado. Los Rojos pusieron a Macedonio por sus conocidos vínculos con los cárteles. Lo mismo pasó en Michoacán con Morón. López tenía que pagarle a los cárteles el favor que representó el financiamiento de 18 años de campaña extraoficial.”“Pero se encontró con un obstáculo inesperado. El alto mando castrense se opuso a que se entregaran más estados a la delincuencia organizada. López ya había entregado a Oaxaca a la Coordinadora, cártel de porros disfrazado de sindicato, y otras regiones del país a los grupos del narcotráfico.”“Los generales vieron en el hecho de entregar por completo Guerrero y Michoacán a gobernadores de la Maña una pérdida inaceptable y demasiado cínica de la soberanía, ergo del control del Estado.”“López no podía negarse a cumplir su palabra, con los narcos no se juega, por lo que urdieron un plan: no cumplir con las reglas del INE para que fuera este instituto autónomo el que se aventara el tiro de bajarlos.”... Muy interesante.Es cierto, tras las amenazas que lanzó contra Notiver de demandarlo por el delito de daño moral, el señor Eric Cisneros Burgos desapareció del mapa veracruzano. Nadie sabe dónde anda desde hace varios días, los veracruzanos se lo agradecemos y el Gobernador más, lo ha dejado descansar pues no lo ha empinado como acostumbra. ¿Andará arreglando lo de la investigación que hacen de sus fortunas ocultas?Escríbanos a [email protected]