Que Cisneros irá hoy a pedir milagros al Cristo Negro

En la cuenca del Papaloapan esperan que este lunes 3 de mayo Día de la Santa Cruz y día mayor de la fiesta del Señor de Otatitlán (el Cristo Negro) reaparezca por aquel rumbo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien está desaparecido desde que la reportera Noemí Valdez publicó el 21 de abril que la Procuraduría Fiscal de la Federación lo investiga por la posible comisión del delito de defraudación fiscal y contrabando.



Luego de que ese día salió a negar la especie, no se ha vuelto a saber más de él no obstante el proceso electoral en curso y cuando se supone que es el operador político del Gobierno del Estado. Ni siquiera se sabe que esté preparando aplicarle el delito de ultrajes a la autoridad a más opositores que puntean en las encuestas



Sus paisanos creen que irá de rodillas al Santuario del Cristo Negro a pedirle el milagro para que lo saque de la bronca y de paso que su partido y el gobierno cuitlahuista no pierdan las elecciones de alcaldes y diputados locales y federales, o más bien dicho para que recuperen terreno porque llevan perdidas las tres. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos harán guardia para el momento en que aparezca.



Empiezan las campañas contra las cuerdas



Desde mediados de la semana pasada y sobre todo el pasado fin de semana escuché de dirigentes promorenos y opositores que, a unas horas de arrancar las campañas de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, Morena lleva perdidas la mayoría de las diputaciones federales, la mayoría simple en el Congreso local (la mitad más uno) y la mayoría de las alcaldías.



“Antes de que arranque la campaña”, me dijo un dirigente opositor, para significarme que esperan aumentar la ventaja.



Y el PES arremete contra Cuitláhuac



Y ayer domingo, el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores, de visita en Veracruz para tomar la protesta a los candidatos de su partido, no solo dejó en claro que no son un satélite de Morena, sino que acusó que ese partido se está “robando” sus cuadros y acusó al gobernador Cuitláhuac García se ser un antidemócrata.



En un acto celebrado en Medellín aceptó que sí coinciden con AMLO pero que al gobernador “ya se le olvidó” que se buscaba la democracia” por lo que le demandó que sea “un demócrata y que deje participar”, dando a entender que no solo les “roban” los cuadros sino que los bloquean. “Nosotros sí estamos en la Cuarta Transformación, los que parece que ya no están en la 4T son los de Morena”. Estuvo acompañado por el dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares. Corren el riesgo de que también los acusen de ultrajes a la autoridad.



Se cae la mañanera; harán escándalo; refundirán a Duarte



Casi pasó inadvertido, pero en su columna del jueves pasado, Raymundo Riva Palacio publicó en El Financiero que ante el panorama adverso a su gobierno (y en consecuencia a Morena) por la caída que sufre ya su mañanera, entre otros reveses, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una “temporada de perros para todos” cuyo objetivo es inhibir el voto y buscar una baja participación del electorado.



Dentro de ese clima, dijo Riva Palacio, se encuadra la embestida contra Miguel Ángel Yunes Linares y su familia y acusaciones adicionales que prepara la Fiscalía General de la República contra Javier Duarte, con el objetivo, “se infiere, de seguir alimentando la narrativa presidencial de la corrupción del viejo régimen”, que le permitan, sin hacerlo abiertamente, meterse a la campaña electoral. “El ataque electorero viene”, dijo el columnista. Y Duarte pagará parte de los platos rotos. Y ya no tardan en extraditar de Londres a su exesposa Karime.



“Ruedan” juntos, en la misma pista, Mota y la candidata de RSP



Vaya que hizo ruido la foto que Adolfo Mota Hernández, candidato a diputado federal de Veracruz ¡Va! (PAN-PRI-PRD), subió el sábado en sus cuentas de las redes sociales donde se le ve en abrazo y tomándose una selfie (autofoto) con la candidata al mismo cargo, Diana Retureta Bonilla, del partido Redes Sociales Progresistas.



“Me dio gusto convivir en esta Rodada de la Amistad con mi amiga la candidata por el partido Redes Sociales Progresistas de México, Diana Retureta Bonilla del Mpio. de Emiliano Zapata. ¡Unidos somos más fuertes! ¡Qué viva #Veracruz!”, escribió Adolfo. Diana respondió: “El deporte es fundamentalmente para el desarrollo integral de la sociedad. Me dio gusto saludarlo al final de la rodada, la democracia siempre estará enriquecida con los diferentes contextos e ideales políticos que tenemos y cada quien, desde su trinchera, trabajará para que la ciudadanía tome la mejor opción”.



¡Uf! A ver si no al dirigente estatal de RSP, Antonio Lagunes Toral, y a Diana les quieren aplicar el delito de ultrajes a la autoridad por actuar con libertad y atreverse a tanto.



Fidel asoma en la campaña en Veracruz



¿Fidel Herrera Beltrán en la campaña electoral de Veracruz? Pues sí.



En el último fin de semana de abril hubo tres hechos que no dejan lugar a duda que el exgobernador Fidel Herrera Beltrán mantiene viva su presencia en muchos veracruzanos.



Ocurrió en Tamiahua, en Naranjos y en Tuxpan. Cuando el joven Javier Herrera Borunda recordó que los ideales de su partido, el PVEM, son amor, justicia y libertad, dijo que en el tema de la justicia había que llevarla a un contexto más allá de ser justos y leales, que por lo tanto había que ser fieles “con nuestro pensamiento, mostrar fidelidad con nuestro actuar” y que Veracruz “late con fuerza, late verde”, hubo entonces espontáneos –me lo narraron al menos dos testigos dignos de todo crédito– que irrumpieron en gritos de ¡Fidel! ¡Fidel!



Este fenómeno muestra dos cosas: la vigencia en Veracruz del exgobernador once años después de que dejó el gobierno y a pesar de estar recluido en la Ciudad de México por su delicado estado de Salud, y que en lugar de que el grito fuera ¡AMLO! ¡AMLO! por eso de sus programas sociales, o ¡Cuitláhuac! ¡Cuitláhuac! por alguna cosa que haya hecho, resulta que al que aclaman es al tío Fide. Algo no está funcionando en Morena.



Y eso sin que su hijo lo haya mencionado por su nombre en sus intervenciones.



Sergio, Fernando y David, juntos



Que otra foto que les enfermó del estómago a los del palacio de gobierno fue la que se publicó el pasado fin de semana donde se ven juntos el diputado local Sergio Hernández y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, panistas, abrazados con David Velasco Chedraui, priista, a quien ofrecieron todo su apoyo como candidato a la alcaldía de Xalapa.



En la coalición Veracruz ¡Va! están cerrando filas, como lo demuestra también la campaña de Américo Zúñiga acompañado, siempre que puede, por su suplente el panista Agustín Basilio de la Vega.



En Jáltipan Veracruz ¡Va! lleva candidato de lujo



En el sur del Estado, en Jáltipan, estaba proyectado que el candidato a alcalde fuera el ingeniero José Mauricio Molina Mayo, pero sorpresivamente desde el 29 de enero pasado anunció (se vio y escuchó en un video) su decisión de no contender por razones, dijo, estrictamente personales y laborales. Agradeció al PAN, su partido, y a todos los liderazgos que lo respaldaron y expresó que apoyaría sin restricciones a quien resultara designado por el Comité Directivo Estatal (en esa azufrera ciudad corrió la versión de que habría sido uno de los aspirantes que habría recibido amenazas).



Entonces el CDE del PAN propuso como candidato de la alianza Veracruz ¡Va! a Mario Cambranis Torres, con mucha experiencia política y administrativa, pues ya fue regidor, secretario del ayuntamiento y tesorero municipal, subdirector de la Sefiplan estatal y funcionario de la red social de la Sedesol.



El candidato, administrador de empresas, está diplomado por la UV en Gestión Municipal, Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, por la UNAM y la SHCP en Presupuesto Basado en Resultados, Disciplina Financiera y Contabilidad Gubernamental, y participó en un seminario sobre Administración Pública y Buenos Gobiernos, en la Georgetown University.



Casi se da por seguro su triunfo y se sabe que impulsará, con todo, la manifestación cultural característica de ese municipio: el fandango.