David Velasco va con todo

Este día llega David Velasco Chedraui al inicio de su campaña rumbo a la presidencia municipal de Xalapa con una larga trayectoria y experiencia sobre sus hombros. El joven empresario, que ya gobernó esta capital, que conoce sus colonias, su gente y sus problemas, está listo para dar la batalla. Sabe que la capital se encuentra en el abandono por un gobierno soberbio, inexperto, indolente que no pudo atender las necesidades básicas de la ciudad y su población.En Xalapa la gente tiene memoria y sabe quién es quién. Si la primera acción de un gobernante fue aumentar el costo del agua potable, como en su momento lo hizo el morenista Ricardo Ahued Bardahuil, la gente nunca olvidará esa acción dañina e impopular. A David Velasco Chedraui la gente lo recuerda porque fue el primero que trajo la digitalización a Xalapa, no sólo al interior del gobierno, con el pago del impuesto sobre traslado de dominio vía internet, también porque su gobierno ofreció el primer servicio gratuito de Internet en 6 zonas de la ciudad con el programa “Xalapa Inalámbrico”; además y hay que destacarlo, otorgó servicio de internet gratuito a las bibliotecas municipales beneficiando a miles de estudiantes.A ese gobierno le debemos también, por ejemplo, el primer Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa y la participación, por primera vez en la historia, de los Programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, donde se invirtieron más de 106 millones de pesos para la ejecución de 275 obras y acciones. Si la memoria no me falla, el gobierno de David Velasco Chedraui fue el que constituyó el primer Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, una instancia, al igual que los albergues, que han sido abandonados por los gobiernos morenistas.Las obras y las acciones que se recuerdan en esta ciudad son innumerables. El gobierno de David Velasco Chedraui fue nombrado, en 2010, por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) como el municipio más transparente de Veracruz, lo que habla de la manera pulcra con la que se condujo durante su periodo como alcalde de la capital. Pasado un minuto de las 12 de la noche, David Velasco Chedraui inaugura su casa de Campaña en la Avenida 20 de Noviembre, a la altura de la Araucaria y por la mañana, dará un mensaje a los medios de comunicación desde el Casino Jalapeño y por la tarde, a las 16 horas, se reunirá con colonos en la colonia Reserva del Tronconal.David Velasco Chedraui empieza con el pie derecho y va con todo, con su experiencia y trayectoria, para regresarle su dignidad a la orgullosa Atenas Veracruzana.Por su parte el exrector de la Universidad Veracruzana y candidato a la alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, aseguró tener “las manos limpias” en comparación con algunos de sus opositores políticos.Dijo que las y los ciudadanos son libres de juzgar y valorar a los candidatos y candidatas que estarán en campaña a partir del 04 de mayo en calles de las colonias y centro de Xalapa.El exrector acudió al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral para dar a conocer que el próximo martes iniciará su campaña política.“Yo tengo las manos limpias, ninguno de los que hoy aspiran a la alcaldía ha manejado 5 mil millones de pesos al año y que además haya entregado buenos resultados y buenas cuentas y con el orgullo de decir, ni un peso me robé” afirmó.Con respecto a los otros candidatos a la alcaldía de Xalapa, Arias Lovillo dijo “que la ciudadanía juzgue, valore, yo es la primera vez que estoy en el proceso, lo que puedo demostrar es que he tenido capacidad para desarrollarme capazmente en todos los ámbitos, como rector de la Universidad Veracruzana, como secretario académico de la Universidad de Guanajuato, presidente de la Organización Interamericana en todo tenemos resultados, resultados que están documentados y que son muy buenos”.Comentó que no solicitará seguridad personal, porque es un ciudadano de paz, “nunca he usado seguridad personal, ni siquiera cuando fui rector universitario por lo que en esta ocasión no será la excepción”. Finalmente convocó a que las autoridades del gobierno del estado cuiden y protejan a todos los candidatos y candidatas a algún puesto de elección popular de todos los partidos políticos.En la lucha por la alcaldía de la capital del Estado, también participan y destacan la dirigente del partido Unidad Ciudadana Veracruz, de nueva creación, quien ha estado dentro de la política estatal hasta que fue diputada Local en el anterior Congreso, y de su destacada actuación nació el proyecto de crear un nuevo partido político y lanzarse en busca de la alcaldía.También está presente el maestro Uriel Flores Aguayo, con el apoyo de las siglas del partido PODEMOS. Uriel es un distinguido xalapeño quien ha participado dentro de la administración pública municipal y estatal, ha sido diputado local y goza de un gran reconocimiento social que le servirá para enfrentar con éxito esta nueva empresa de buscar la alcaldía de su natal Xalapa.La deuda pública de Veracruz registra actualmente un monto total de 48,358 millones de pesos (mdp), la cual se constituye por 42,976 mdp de deuda bancaria directa, 3,382 mdp de dos bonos cupón cero y un crédito recientemente aprobado (enero 2021) por el Congreso del Estado por un monto de 2,000 mdp. Esto representa un incremento de la deuda pública en 2,644 mdp comparada con el valor registrada en septiembre de 2018, cuando alcanzó un valor de 45,714 mdp.Se puede observar que el 89 % del valor total de la deuda actual, esto es 41,135 mdp se contrataron con el fin de llevar a cabo el refinanciamiento de las obligaciones financieras existentes al momento de la contratación: 4% del total, es decir, 1,840 mdp se contrataron cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y solo 7%, es decir, 3,382 mdp tuvo como propósito realizar inversión pública. Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 1,840, 4% Refinanciamiento, 41,135, 89% Inversión pública productiva, 3,382, 7% Veracruz. Cuando el entusiasmo iba creciendo ante la ausencia del peor Secretario de Gobierno que hemos tenido en Veracruz, en toda su historia, hace su reaparición Eric Cisneros Burgos y el gozo se fue al pozo. En fin, nada es eterno.