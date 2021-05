¿Del INE a la UV?

Aunque en algunos círculos académicos de la Universidad Veracruzana (UV) se tomó inicialmente con escepticismo la versión acerca de que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, aspiraba a sustituir en septiembre próximo a la rectora Sara Ladrón de Guevara, ahora el abogado xalapeño parece estar mandando señales más contundentes de que iría en serio su pretensión de dirigir a la máxima casa de estudios durante al menos los siguientes cuatro años.



Y es que además de que supuestamente académicos del Sistema de Enseñanza Abierta de la UV habrían comenzado a impulsar su candidatura, hace una semana Ruiz Saldaña compareció ante el Jurado Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para obtener su tercera licenciatura –ahora en Economía, que se viene a sumar a las de Derecho y Filosofía–, para lo cual defendió su tesis titulada casualmente “Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz”, un tema que dice haber decidido desde agosto de 2018.



“La tesis que sostengo en mi investigación es que la Universidad Veracruzana, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe garantizar a muchos más jóvenes en el Estado su educación terciaria. A la fecha, la cobertura del nivel superior estatal está prácticamente en una tercera parte de la población en edad de estudiar dicho nivel, por debajo de la media nacional, y todavía están por terminar de verse los efectos de la pandemia en la deserción escolar. En otros términos: la Universidad Veracruzana atiende solo al 9% de jóvenes de 19 a 22 años y absorbe únicamente el 16% de egresados y egresadas de educación media superior”, destacó en un texto publicado el 28 de abril pasado.



Asimismo, en su tesis sostuvo que la UV, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe asegurar la calidad educativa. “Mejorar ésta tendría un impacto positivo en el desarrollo de Veracruz porque significaría crear una sociedad más orientada al conocimiento, la innovación, a la competitividad. En las instituciones no sirve la autocomplacencia por lo que en la Universidad Veracruzana no sirve sostener que se es la mejor universidad del sureste del país, sino competir en calidad con las instituciones de educación superior del centro de la República, incluso las privadas”, remarcó.



Igualmente reafirmó que modernizar administrativamente a la UV es condición necesaria para que la misma esté a la altura de las circunstancias sociales y económicas que le exige el Estado. “Esta vertiente de la reflexión, de hecho, me ha llevado a considerar la trascendencia de la buena gestión como garantía de mayor cumplimento de derechos, especialmente los derechos sociales. En ese sentido, a propósito de esta investigación he revalorado la importancia no solo de la economía –consecuencia del estudio de la licenciatura misma– sino de la administración”, puntualizó.



Y retomando ejemplos como el de Yale University, Ruiz Saldaña señaló que “un aspecto importante es que las universidades se vinculen con los sectores públicos y privados ahí donde se asientan sus sedes o campus para generar el desarrollo económico”.



El consejero electoral sería, aparentemente, la carta de un grupo de poder para tomar el control político de la UV, versión que no suena descabellada dado el alineamiento de Ruiz Saldaña al gobierno de la 4T, tal como lo hizo sentir con su desafortunada defensa de la fallida candidatura del polémico senador morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.



Lamentablemente para el aspirante a rector de la UV también tiene en su trayectoria pública un negro antecedente: la denuncia que la maestra en ciencias Leyla Guadalupe Acedo Ung, su ex colaboradora en Sonora y en el INE, interpuso hace seis años en su contra por violencia sexual y laboral, según la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015.



El viernes 14 de agosto de 2015, la diputada Graciela Saldaña Fraile, el diputado Miguel Agustín Alonso Raya, y el senador Luis Sánchez Jiménez –todos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– presentaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a investigar esta denuncia que la presunta víctima presentó ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).



Además de la queja AEUL1507300007 que sobre este mismo caso recibió también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



¡ARRANCAN!



A partir de este martes 4 de mayo arrancan las campañas de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales.



En Xalapa, David Velasco Chedraui, de la alianza PRI-PAN-PRD, iniciará con una rueda de prensa a las 8:45 horas en el Casino Xalapeño para presentar los ejes de su campaña, y posteriormente, a las 15:30 horas, encabezará un mitin en el Campo FREDEPO, en la colonia Reserva del Tronconal.



Por su parte, el abanderado de Morena, PT y PVEM, Ricardo Ahued, quien es el candidato a vencer según la mayoría de las encuestas, realizará recorridos por la Colonia Olmeca, Calzada Luz del Barrio, Colonia Lomas de Sedeño, Colonia El Naranjal, Predio Xallatlán, Colonia Fredepo, Colonia Los Cedros y Colonia Bosques de las Lomas.



El ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, candidato de Movimiento Ciudadano, ofrecerá primero una conferencia de prensa a las 9:00 horas en un céntrico café xalapeño de la avenida Zaragoza para presentar su plan de trabajo, y luego, a las 11:00, iniciará su campaña en la Colonia El Moral.



Itzel Jurado Ortiz, candidata de Redes Sociales Progresistas, presentará su planilla en una conferencia de prensa organizada a las 10:00 en un salón de conocido hotel de la Plaza Zaragoza, en la avenida del mismo nombre, en el centro histórico de Xalapa.



De los candidatos a la diputación local, Segundo Grajales, postulado por la alianza PRI-PAN-PRD por el distrito electoral de Emiliano Zapata, arrancará a las 17:00 horas su campaña en la populosa colonia Vicente López, de Ciudad Cardel, acompañado de la abanderada a la alcaldía de La Antigua, Yuri Rodríguez.



Y la maestra Diana Santiago Huesca, candidata por el distrito XV del puerto de Veracruz, de la alianza Juntos Haremos Historia en Veracruz (PT-Morena-PVEM), realizará su primer acto de proselitismo a las 11:00 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario con módulo deportivo y espacio público en la colonia Amapolas II.