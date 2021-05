Al Tren Maya, ni quien se suba

“Todo lo que se clavaron en la

línea 12 fue para la campaña de AMLO”

Yo

En el arranque de miles de campañas para cargos de elección popular en todo el país, la tragedia se presenta cobrando la vida de 24 personas y dejando un saldo de más de setenta personas heridas, con la caída de la Línea 12 del Metro que construyeron los flamantes improvisados de la 4T como trampa mortal para los capitalinos.Cuando nos disponíamos a descansar, tras una tarde intensa de trabajo periodístico investigando dónde, cómo y todos los detalles de las campañas electorales, Ciro Gómez Leyva nos pone una imagen, de las primeras que se tomaron del metro fracturado, una ballena que según vecinos del lugar habían advertido que presentaba fallas en su estructura, se partió en dos al paso de los vagones repletos de defeños y cayó al vacío dejando una estela de dolor y muerte.A pararnos de inmediato a monitorear los canales de televisión y el Internet para enterarnos de la noticia, más bien tragedia dantesca que borraba todo espíritu de algarabía por el arranque de las campañas y nos colocaba un crespón luctuoso.Por la mañana los detalles, personas que aún deambulaban como zombies entre el desastre, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Llanto, lamentaciones, culpas, exigencias a las autoridades y todo tipo de manifestaciones de esta naturaleza que se presentan cuando sucede algo de esta magnitud, un accidente en el que se pierde más de una veintena de vidas, de personas que viajaban rumbo a sus domicilios tras un día de trabajo intenso y que no llegaron a alcanzar su objetivo porque el tren el que se transportaban a sus hogares, como todos los días lo hacían, rompió la viga de concreto por donde se desplazaba y se vino abajo.Decía el periodista Iñaqui Manero en su escuchado noticiero diario de las seis de la mañana: dispongámonos a escuchar la misma frase de siempre “se investigarán las causas y se llegará hasta el fondo de este asunto, caiga quien caiga” y así nos pasamos la vida esperando que caiga el responsable de una tragedia como esta que costó la vida de tanta gente, el cual nunca cae, pero la promesa, como cliché obligado, se tiene que hacer, a chaleco.El expresidente Vicente Fox se lanzó duro contra el gobierno de la 4T al responsabilizarlo de la tragedia en la Línea 12 del Metro que hasta el momento ya suma 24 víctimas mortales, una más en el corte de la mañana que hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.En una cascada de tuits, el exmandatario colocó una fotografía con los dos vagones del tren en vilo al caerse una trabe del tramo elevado de esa ruta acompañado del siguiente mensaje: “Obvio, drásticas reducciones presupuestales, ahorros mal entendidos. ¿Qué esperaban? Y no faltó quien opinó: Cuando sucedía una tragedia en tiempos en que gobernaban el PRI y del PAN, los partidos opositores en las Cámaras se querían comer vivos al Presidente o Gobernador en turno. ¿Qué van a decir hoy MORENA, PT, VERDE ECOLOGISTA y demás partidos satélite, en torno a la desgracia de la Línea 12 del Metro?Involucrados en la construcción de esta mortal obra que tiene como saldo preliminar 24 muertos y más de 70 heridos son: El flamante Canciller y prospecto presidencial, Marcelo Ebrard Casaubón; el mismísimo Mario Delgado, presidente del CEN de Morena a quien en diciembre de 2006, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, lo designó como Secretario de Finanzas del Distrito Federal, ubicándolo como la persona más joven en la historia de la Secretaría en asumir ese cargo con 34 años y obviamente la chavorruca Claudia Sheybaum, quien tenía la responsabilidad de checar permanentemente que todo lo relacionado con ese transporte masivo transcurriera bien, dándole el mantenimiento adecuado y atendiendo las advertencias que le hicieron."Ya sabemos que no es posible organizar el paso de los contingentes de apoyo político a un candidato por distintos rumbos de la ciudad, pero que desmadre armaron ayer al arranque de sus campañas para presidentes municipales y diputados locales.El ambiente, pese al tremendo calor que azotó en la capital del Estado, era de algarabía, de fiesta, de pachanga pero solo entre los grupos de partidos opositores a Morena, cuando éstos aparecían la gente sacaba su mejor repertorio de carretonero y a mentar madres: ¡Ni un voto por Morena!, era lo más suavecito, pero hubo quienes le recordaron su madre al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quienes se refirieron a su señora pareja o lo que sea como adicta al sexo porque la vieron en el cine Variedades cuando ahí se exhibían las primeras películas porno de Xalapa y ella las presenciaba, según por razones de estudios mentales o de comportamiento sociológico. Le encantaba ver sexo entre hombres, y en fin cosas de la vida privada del señor Rodríguez Herrero, que en buena hora ya se va. Y ojalá gane el candidato de un partido opositor para que lo llame a cuentas y vaya parar al bote, donde tendrá buffete para deleitarse.Ayer queríamos hablar del tema de moda, las campañas políticas, pero resulta que mejor no, decidimos que pasen unos días para poder opinar, porque el arranque fue igual en todos los casos: las mismas promesas, los mismos compromisos, las mismas jaladas y eso se va a agotar, los compromisos que no se cumplen. Lo mejor es: Ni un voto por Morena, son muy ratas yo tengo pruebas que presentaré como denuncia, cuando sea oportuno ante la FGE, de cómo un tal Iván me robó 180 mil pesos.Escríbanos a [email protected]