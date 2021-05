Candidatos: magos y...

“Todos queremos creer en lo imposible, supongo, convencernos de que pueden ocurrir milagros”. (Paul Auster).



Aperitivo: En México, los cinco estados con mayor rezago social son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, y los 10 municipios que tienen un mayor rezago social son: Batopilas de Manuel Gómez Morín (Chihuahua); Mezquital (Durango); Del Nayar (Nayarit); Cochoapa el Grande (Guerrero); Mezquitic (Jalisco); Chalchihuitán y Sitalá (Chiapas); San José Tenango (Oaxaca); Urique (Chihuahua), y Mixtla de Altamirano (Veracruz). (Índice de Rezago Social 2020, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval).



Desde que empecé a enterarme sobre la supuesta importancia de las campañas electorales, hace ya varios ayeres, cual inocente palomita y creer en las artificiosas promesas y teatrales compromisos de los que luego ni yo mismo me acordaba, amanecía y permanecía con los tímpanos y vista repletos de ofertas, proposiciones y un mundo feliz. La historia de México tiene sus datos, sólo hay que revisarlos, sopesarlos, analizarlos, concluir y... El chiste es que los tiempos de campañas electorales, otra vez, ya están aquí, y ahora trato de resguardarme –no oigo, no oigo, soy de palo- del tsunami de propuestas endebles que buscan el voto para después ¿qué? Ahora los candidatos se ponen, no la camiseta, sino la botarga de magos, videntes, profetas, demiurgos, lo que sea, con tal de seguir, seguir, seguir... ¿Hacia dónde? Lo peor: “¡Uno para todos y todos para uno!” se ha torcido: “Todos contra uno y uno contra todo!” ¿Tienen límites la hipocresía y la ambición?



En fin. T. S. Eliot escribió que la Humanidad no puede soportar mucha realidad. Se entiende. En todo caso, estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad perdurable, escribiera Albert Einstein. Ahí está el detalle.



Celebro que el pasado martes 4 de abril del presente, se haya presentado la Guía para la Atención a Personas con Trastorno del Espectro Autista que ofrece a la sociedad un instrumento para el diagnóstico temprano, consulta, orientación y atención de las personas que viven con dicho trastorno (TEA), y que mucha falta nos hace. Fue un trabajo interdisciplinar e interinstitucional, con la participación de autoridades gubernamentales, organismos autónomos, la LXV Legislatura Local y, sobre todo, de la organización Viautismo Incluyente AC, representada por su presidenta, Beatriz Lechuga Méndez; la secretaria técnica, Célita Viviana Cáceres González; la representante legal, Judith Abigail González Padua, y Lizzete Margarita Flandes Luna, integrante y colaboradora, todas ellas redactoras, investigadoras y autoras de la Guía. Enhorabuena.



Seamos precisos. Ya tenemos la Ley Para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz, y su Reglamento. El artículo 2 de la Ley referida dice: “La presente Ley tiene por objeto:



I. Impulsar la plena integración e inclusión educativa, social, y laboral de las personas con el Trastorno del Espectro Autista en un ambiente libre de discriminación y con un enfoque especializado e integral, mediante la protección de sus derechos humanos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos;



y II. Garantizar la creación e implementación de políticas públicas, programas y acciones institucionales efectivas en favor de las personas con Trastorno del Espectro Autista, de sus padres o de quien legalmente se encuentre a su cargo, en los ámbitos de la salud, entendida ésta en su sentido más amplio y en los ámbitos educativo, social y laboral, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y los demás instrumentos legales aplicables.



Tons, cúmplase la Ley. Mientras, vayamos pensándolo y aplicándonos. Hurgando por ahí, encontré lo siguiente sobre el autismo:



1.- Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Jim Sinclair, 1992.



2.- La esperanza de encontrar alguna explicación estuvo siempre en mi subconsciente. Gunilla Gerland.



3.- Te oigo mejor cuando no te estoy mirando. El contacto visual es incómodo. La gente nunca entenderá la batalla a la que me enfrento para poder hacer esto. Wendy Lawson, 1998.



4.- Toda mi forma de pensar es visual. Temple Grandin.



5.- En todo momento mantengo una lucha para hacer el salto de la percepción al significado. J. G. T. Van Dalen.



6.- La vida es una masa tan confusa de sonidos y visiones por eso sirve de gran ayuda poner orden. Therese Jolife, 1992.



7.- Cuando me siento enfadada y desesperada por todo, la música es la única forma de calmarme por dentro. Therese Joliffe, 1992.



8.- No entendía por qué las personas hablaban entre sí. Me sentí como un extraterrestre. No tenía más idea de cómo comunicarme con las personas, de la que tendría un ser procedente de otro mundo. Sean Barron, 1992.



9.- Si las demás personas pudieran experimentar durante tan solo unos minutos lo que es el autismo, podrían saber cómo ayudar. Therese Joliffe, 1992.



10.- La vida es una verdadera batalla. El titubeo sobre tantas cosas que la gente considera trivial produce mucha tristeza. Therese Joliffe.



11.- Es una falta de respeto reducir el discurso sobre el autismo a nivel de la conducta, sin tener en cuenta los desafíos que enfrenta la persona con autismo para estar bien regulada emocionalmente. Ros Blackburn.



12.- Una gran parte de mi vida se gasta tratando de encontrar el patrón que se encuentra detrás de todo. Therese Joliffe.



De cinismo y anexas



Aguas... ahí vienen las hienas... ¡Ay, el amor en tiempos electorales!

Ahí se ven.