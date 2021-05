...ya viene en camino la gaceta de publicaciones políticas...

1.- La lucha contra el Covid-19 no pierde actualidad; no al menos en México que ha entrado apenas a la vacunación de las personas de 50 a 59 años de edad. Y en todas las regiones del país esperan con esperanzas que lleguen pronto la etapa de inoculación.



En esa expectativa, ayer surgió una nota internacional originada en Washington que pretende darle vuelta a la rueda del poder inoculatorio: “...El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció su apoyo a un levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra la Covid-19, a fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo.



Aunque los derechos de propiedad intelectual para las empresas son importantes, Washington "apoya la exención de esas protecciones para las vacunas para la Covid-19", dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.



"Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias".



India y Sudáfrica –espacios de mundo- exigen la liberación temporal de las patentes de vacunas para poder acelerar la producción, pero algunos países están en contra, incluido Francia, que aboga más bien por donaciones a las naciones más desfavorecidas. Las poderosas compañías farmacéuticas, por su parte, se oponen globalmente a la suspensión de sus patentes con el argumento de que ello disuadiría de hacer costosas investigaciones.



Tai reconoce que las negociaciones en la OMC "llevarán tiempo dado el carácter consensual de la institución y la complejidad de los temas en juego".



"El objetivo (...) es proporcionar la mayor cantidad de vacunas seguras y eficaces al mayor número de personas lo más rápido posible", insistió Tai, en un contexto de avance generalizado de la pandemia, especialmente en India.



"El gobierno seguirá intensificando sus esfuerzos, en colaboración con el sector privado y todos los socios potenciales, para ampliar la fabricación y la distribución de vacunas", agregó la embajadora.



Y nuestro país, por su parte, no cesa en obtener el inmunizante para los millones que esperan las vacunas.



Cosas del tiempo y los dólares.



2.- La lucha por el poder llega hasta los más modestos lugares de la geografía mexicana, y como siempre: los “caciques” manipulan a los bisoños que por “azares del destino”, obtienen las postulaciones partidistas, y los golpes más evidentes se los llevan los morenistas que se ven “acosados” por los cartuchos quemados del PRI, del PAN y del PRD que brincan como grillos saltarines “resolviéndoles” los problemas guindas para integrar las planillas, llenas, como se aprecia en los listados, de azules, tricolores y amarillos que lucen ahora, los nada vistosos chalecos guindas repartiendo volantes, revistas y pegando calcomanías en vehículos, en las “esquinas de movimientos” en cabeceras y congregaciones.



Ahora la austeridad la padecen los tricolores en el estado que, aparte de que no congregan militantes en sus eventos, hasta andan en la charoleada para que les inviten cachuchas y playeras.



En este tema, Marlon Ramírez Marín lidera a los charoleros: no tienen ni para los pasajes de los Delegados de la promoción del voto, y menos para “los viáticos” de cada día.



Y sus vecinos de enfrente, lucen por ahora, mayor capacidad de desplazamiento. Los “ahorros” cuentan...



Y aseguran, de pasadita, que la capital del estado y Veracruz puerto, se irán a la buchaca del tridente de PRI-PAN-PRD....



3.- Y se necesitará algo más que “teflón” para que se les escurra la corrupción a muchos candidatos, porque la corrupción no se unta al cuerpo, se pega a los bolsillos y cuentas bancarias...



4.- ¿Y para cuando la publicación en la Gaceta del Estado del listado de candidatos locales al Congreso y municipales? O esperarán ajustes de... nombres para que “queden dentro de las planillas los “macizos”.