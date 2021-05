A los Yunes nadie los para

“No que no, si va Yunes Márquez”

Yo

Qué tienen los Yunes del Estero que nadie los puede detener?. Aunque se pida no hay quien de una explicación lógica, y lo que más se acerca a una razón es falta de productos de gallina para enfrentarlos porque pese a tener carpetas abiertas en la Fiscalía General del Estado y hasta en la federal, no se atreven a hacérselas efectivas, lo único que ha llegado a hacer el robusto Secretario de Gobierno Eric Cisneros, que se ha creado fama de rudo y malandro, es filtrar supuestas acciones que se emprenderán en contra del jefe del clan Yunes o de alguno de sus hijos, pero hasta ahí queda, jamás las hacen efectivas y luego resulta que al que le imputan la comisión de delitos es al Secre por andar queriendo espantar con el petate del muerto, se la revierten.Cuando todos dábamos por hecho que el OPLE echaría abajo la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal del puerto de Veracruz, la noche de este lunes, Miguel Ángel recibió del Organismo Público Local Electoral (OPLE) la confirmación definitiva de que su candidatura a la Presidencia Municipal del municipio de Veracruz cumple todos los requisitos de ley.Con esta confirmación, a Miguel Ángel Yunes Márquez ya nada lo detiene y oficialmente inicia su campaña con gran confianza por la sólida ventaja que le dan las encuestas.“Este, es el Proyecto de la Gente; desde hace semanas hemos sentido el apoyo contundente de la enorme mayoría de los jarochos, pero vamos por más. Vamos a caminar todos los rincones de nuestro municipio con el mismo mensaje: el Puerto de Veracruz seguirá en el camino del progreso, marcando la diferencia de lo que un gobierno honesto, capaz y cercano puede hacer”, dijo en un discurso, con sonrisa de oreja a oreja, el frustrado ex candidato a Gobernador, quien volverá a insistir en la gubernatura pasando por el arco del triunfo cualquier impedimento legal que pudiera tener.En su triunfal mensaje a los porteños Chiquiyunes, como le dicen, comentó: “Ustedes conocen mi experiencia y mis resultados, por eso, los invito a todos a sumarse al proyecto de los jóvenes, el proyecto de las mujeres, el proyecto del desarrollo económico, de la seguridad, de la solidaridad y del progreso. ¡El proyecto de la Gente!”.El candidato a Presidente Municipal de Veracruz de la alianza “Veracruz va”, Miguel Ángel Yunes Márquez arranca campaña acompañado por quienes serán sus regidores y que estarán con él en el Cabildo los próximos 4 años.Ahí les vienen aprendices de políticos que presumían de ser eternos.Interesante la entrevista que le publica el diario El País al maestro Porfirio Muñoz Ledo (Ciudad de México, 87 años) se conecta a una videoconferencia con el teléfono celular en la mano. Está a la espera de llamadas, dice El País —durante la entrevista recibe dos— de adhesión a la iniciativa que tiene previsto lanzar (ya lanzó), una plataforma llamada Encuentro por la República en defensa de la Constitución y de órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), convertido en las últimas semanas en el principal blanco de las críticas de Andrés Manuel López Obrador. El veterano político progresista dirigió el PRD en los años noventa, justo antes de que el actual presidente tomara las riendas de ese partido y acelerara su carrera. Un tiempo fueron amigos, pero hoy el diputado y militante de Morena es una de las conciencias más críticas de su proyecto, la Cuarta Transformación. Desde la izquierda, asegura.En conversación con EL PAÍS, Muñoz Ledo expresa su rotundo rechazo a la extensión del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y censura las presiones ejercidas por el Gobierno sobre las autoridades electorales. Al dirigente, que el año pasado buscó convertirse en líder de la formación, le preocupa el comportamiento polarizador de López Obrador, pero sobre todo algunas reformas, empezando por la del Poder Judicial: “Estamos ante un grave peligro de ruptura del orden constitucional”.. Usted presenta un frente en defensa de la Constitución. ¿Qué es y qué busca con ello?Se le llamó frente amplio porque es una gran convocatoria, pero el evento se llama Encuentro por la República. En México hay un gran peligro que anuncia o que ya protagoniza violaciones graves a la Constitución por parte del Ejecutivo federal. Quiero referirme a la lucha cívica por la defensa de las instituciones autónomas. La principal víctima o sujeto de esta cuestión es el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que hemos construido con muchos sacrificios, muchos afanes y muchos contratiempos también. Antes las elecciones las organizaba el Gobierno, la Comisión Federal Electoral, se sentaba con el ministro de Gobernación, con los partidos, organizaba las elecciones fundamentalmente a través del sindicato de maestros por la razón de que es la única institución que está absolutamente en toda la República. Ha habido muchos problemas, poco a poco se había entendido en México que se necesita una institución nacional electoral independiente.Se refiere al INE.Recientemente ha habido unos casos sobre los que ha fallado el INE con los que no está de acuerdo el Gobierno. Pero ha hecho una aplicación estricta de la ley. Como en todas las elecciones hay escándalos. ¿Que el órgano autónomo comete a veces errores? Los comete. Pero es una institución fundamental. El ciudadano presidente ha propuesto que las elecciones las organice el Poder Judicial de la Federación, con el que hace rato estaba enojado. ¿Se imagina a los jueces duplicando su función?Volvamos a su iniciativa. ¿Qué busca?En esta reunión de ciudadanos libres e independientes habrá gente que milite en un partido, yo mismo soy miembro de Morena, habrá del PRI, miembros del PAN, de todos los partidos. El PT no me ha confirmado. No vamos para hacer campaña electoral. No es un acto de oposición. No en favor de ningún partido, sino del fortalecimiento del órgano electoral. Y hay otros órganos que han vistos impugnados sus datos, sus cifras, por ejemplo sobre la construcción del aeropuerto que ahora se cayó. Una institución importantísima para el país, el INEGI [Instituto Nacional Estadística y Geografía] . Es muy importante que haya un centro de información autónomo que dé datos auténticos que nadie pueda controvertir. Sin embargo, el ciudadano presidente frecuentemente dice: “Yo tengo mis cifras”. El jefe del Estado tiene que entender que esas son las cifras oficiales, pero no oficiales en el sentido de oficialista.¿Lleva este comportamiento a una intromisión en otras instituciones?Estamos en una situación muy delicada. El presidente de la República ha llamado a violar la Constitución en un caso sumamente delicado en el que el Senado de la República aprobó una reforma al artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley orgánica del Poder judicial, permitiendo la prolongación del mandato del presidente de la Corte. Esto es muy delicado porque la Constitución dice textualmente que el presidente de la Corte durará en su mandato cuatro años. Punto. Es gravísimo que el presidente apoye eso y que obligue que una mayoría, de la que soy miembro... El presidente se hizo cómplice u obligó o forzó o indujo a la mayoría de la Cámara para que también votara en contra de la Constitución. Y ahora quiere inducir a la Suprema Corte para que se liquide ella misma y decida que puede elegir a su presidente. Esto nos convierte, y lo digo con conciencia y muchísima pena, en una república bananera. No lo merece el país, no lo merecen nuestras instituciones democráticas, no lo merece nadie.La entrevista es muy larga, detallada, por falta de espacio solo compartimos esta parte que nos parece la central del trabajo periodístico que hace el influyente periódico español-global El País.Desde 2017, vecinos que vivían cerca de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) así como usuarios del servicio, temían que la infraestructura pudiera colapsarse, debido a que se presentaban grietas tras el temblor del 19 de septiembre de ese año.Cuatro años después, este lunes 3 de mayo de 2021, la estructura de la estación Olivos, justamente de la Línea 12 del Metro, colapsó con todo y vagones.En 2017, entre la estación Olivos y Nopalera la zona estaba resguardada: sobre Tláhuac desde Guillermo Prieto a Emilio Laurent, no se permitía el acceso de ningún vehículo, y los vecinos tampoco dejaban entrar vehículos de carga pesada. “Ya está todo cuarteado, después del terremoto muchas casas tuvimos afectaciones y también ya estaban pasando camiones de volteo, que pesan toneladas y por eso decidimos cerrar", advertían desde entonces los vecinos con mucha preocupación. 