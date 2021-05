Generoso acto de desprendimiento, en Hueyapan

Hay hechos que ya poco se dan y se ven en la vida diaria y pública de Veracruz, que, a mi juicio, merecen ser destacados.



El viernes pasado en Hueyapan de Ocampo, en los linderos de la región de los Tuxtlas y el sur del Estado, tuvo lugar un acto piadoso, que habla de la generosidad de dos veracruzanos ejemplares.



El matrimonio integrado por el notario público Manlio Fabio Cazarín Navarrete y su esposa la abogada Nieves Aurora Cazarín Gutiérrez dio muestras de una gran generosidad que dejó constancia también de su devoción religiosa que los ha llevado a practicar siempre la solidaridad con sus semejantes.



Ese día donaron al pueblo de Hueyapan y a los habitantes de los municipios vecinos (Catemaco y Acayucan, los más cercanos) un terreno de 2,500 metros cuadrados, arbolado, con una capilla de lo que ya es el Santuario del Divino Niño Jesús, inspirado en el que existe en Mérida, Yucatán.



El terreno y la construcción, en la calle Juárez, era una propiedad con una antigüedad de 50 años bajo su posesión, con árboles frutales sembrados hace 40. La donación la formalizaron entregando los bienes para su dominio a la Diócesis de San Andrés Tuxtla.



El abogado Cazarín Navarrete fue catedrático y director de la Facultad de Derecho de la UV, nativo de Hueyapan, hoy notario en Coatzacoalcos, y su esposa Nieves Aurora es nativa de Xalapa, integrante de una apreciada familia de la capital del Estado.



Sin ser candidatos a un cargo político o administrativo, dieron muestras de autenticidad, de desprendimiento, sin hacer ningún alarde ni buscar los reflectores mediáticos, como corresponde a un acto generoso de los que ya hoy poco se ven.



Actos así reconfortan y renuevan la esperanza en un mundo mejor, porque, por fortuna, hay quienes están dispuestos a construirlo. Mis respetos para el ejemplar matrimonio.



Campañas, empleos para periodistas



Un mes, solo 30 días –unos dirán que, por fortuna, otros, que qué malo por poco tiempo– demorarán las campañas políticas de los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales.



Quiero creer que entre quienes lo lamentan son apreciados compañeros míos –creo que casi todos amigos– periodistas, muchos que han estado en la banca afectados por la crisis económica que pegó también a los medios y que motivó su despido.



Porque resulta que, por fortuna –así lo creo–, candidatos de diversos partidos les ofrecieron trabajo, aunque temporal, para que los auxiliaran en el manejo mediático de sus campañas y ahí andan, muy activos y, sin ninguna duda, su mano se siente e impacta positivamente en la cruzada electoral de quienes los contrataron.



Lo que deseo resaltar no solo es que, aunque sea temporalmente, se les han creado fuentes de trabajo, sino que poseen y son experiencia, mucha experiencia, ignorada y desperdiciada por el gobierno de Morena.



En la administración estatal y en el Poder Legislativo, qué duda cabe que les sigue faltando experiencia, pero, además, que no acaban de aprender, y que teniendo material humano valioso, que los ayudaría a ir desbrozando el camino, los ignoran olímpicamente.



En lo personal me da gusto ver a mis compañeros en la batalla, aportando lo que saben, con todo su profesionalismo, esto es, defendiendo siglas y colores por encima de sus preferencias personales.



Se trata de mano de obra altamente calificada, que bien pudo haber sido aprovechada por el gobierno y por el partido en el poder, que, sin embargo, es desdeñada por el cuitlahuismo.



Ellos, como cualquier veracruzano jefe de familia, desean trabajo, tener un ingreso para los suyos. Ahora ven que la única oportunidad de lograrlo es que pierda el morenismo, el cuitlahuismo y que gane la oposición. Y en eso están empeñados, sin descanso.



Ayer sobre la hora de la comida, mientras se quejaba del horno en que estaba convertido Coatzacoalcos, la candidata a diputada federal de la coalisión Veracruz ¡Va!, Nereyda Santos, me platicaba también una lección que le dejó el exgobernador Fidel Herrera Beltrán: su trato con la prensa.



“Siempre me recomendó mantener la mejor relación con todos ustedes y lo sigo y lo aplico al pie de la letra”. Esto porque aparte de que me dijo que van bastante bien, me destacó el apoyo que tiene de los periodistas.



Y me ocupo también del tema porque mientras que la oposición, casi la mayoría de todos los partidos, apela a la prensa veracruzana, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arremete un día sí y otro también contra la prensa, incluso contra la extranjera.



¿Es mera coincidencia que de los más diversos partidos, sus candidatos se apoyen en reconocidos periodistas? Creo que no es más que el reconocimiento a su trabajo, a su valía, a sus trayectorias, a su experiencia.



Candidato de RSP dialoga con David



Hablando de periodistas, me pareció ejemplar ayer el ejercicio profesional de Víctor Hugo Arteaga, candidato a diputado local por el distrito X de Xalapa, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), quien mantuvo un diálogo con David Velasco Chedraui, candidato de la alianza Veracruz ¡Va! a la alcaldía de Xalapa.



Dentro de su campaña, el también periodista reafirmó su apuesta a la pluralidad de ideas, y la ilustró con hechos. Pero solo quienes están seguros de sí no rehúyen al encuentro con el otro y buscan el diálogo para construir.



En el encuentro, David destacó la necesidad de atacar el desempleo, la falta de activación económica y la inseguridad. “Es muy lamentable cómo se ha desgastado Xalapa, su economía, que hay más ciudadanos sin empleo y ya ni qué decir de la inseguridad”. Lamentó los subejercicios, que se regresen recursos a cuentas secretas que nadie sabe para qué se utilizan.



Dante y MC crecen en Occidente y en el norte



Parece que con Dante Delgado está resultando cierto aquello de que nadie es profeta en su tierra. Esto porque el veracruzano y su partido, Movimiento Ciudadano están a punto de dar un campanazo político en Nuevo León y en Jalisco.



Sorpresivamente los candidatos de su partido a gobernador en Nuevo León y a alcalde en Monterrey, así como a las alcaldías de Guadalajara y Zapopan han repuntado y se enfilan a un triunfo dentro de un mes.



Así, MC no solo gobernará los estados de Nuevo León y de Jalisco, sino también dos de las metrópolis más importantes del país: Monterrey y Guadalajara. Así, el exgobernador de Veracruz se montará en los cuernos de la luna y se convertirá en una figura a la que necesariamente tendrán que tomar en cuenta en toda negociación sobre la vida pública del país. No se puede olvidar que junto a él está otro valioso veracruzano: Armando Méndez de la Luz.



Y llevan buen candidato en Banderilla



A propósito, ayer conocí al candidato que MC lleva en Banderilla, un municipio de pequeña extensión territorial, con una población de solo 25 mil habitantes, conurbado con Xalapa, pero importante en la dinámica de la vida económica de la capital del Estado.



Escuché con atención al ingeniero Arnulfo Rodríguez González y me pareció que no solo tiene una radiografía puntual de su municipio, sino también bien pensadas las soluciones a sus problemas.



Con un perfil académico inmejorable, con una gran experiencia en el servicio público, con una buena trayectoria empresarial, podría ayudar a Banderilla a proyectarse y a alcanzar la relevancia que le da su ventaja de estar conurbada con Xalapa. Me causó la mejor impresión.



Anilú, a ras de tierra



Ayer también por la tarde, mientras gastaba suela en una marcha proselitista en Cosoleacaque, Anilú Ingram, ahora diputada federal con licencia, me comentaba que la dirigencia nacional de su partido, el PRI, decidió que fuera candidata a diputada local plurinominal, pero que ella estaba preparada para ser uninominal.



Si algo se tiene que destacar de ella es que está muy laboriosa recorriendo todo el Estado en apoyo a los candidatos de su partido y de la alianza Veracruz ¡Va! y no se ha sentado confiada en que ya tiene su curul segura en la calle Encanto de Xalapa. Aportará experiencia. Ya fue presidenta de la Mesa Directiva.