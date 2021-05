Iglesia llama a votar

Nunca como ahora, la Iglesia católica ha decidido involucrarse más activamente en un proceso electoral.



Y es que aunque hace un mes obligó a monseñor Onésimo Cepeda Silva, obispo emérito de Ecatepec, a declinar como candidato a diputado por el distrito electoral 21 con cabecera en ese municipio mexiquense, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el semanario “Desde la Fe”, de la Arquidiócesis Primada de México, junto con la Universidad Pontificia, iniciarán a partir de este jueves 6 de mayo, a un mes de los comicios, una serie de foros con el propósito de motivar a la ciudadanía para que emita un voto informado y razonado sobre las diversas opciones políticas.



Estos encuentros serán inaugurados por el nuncio apostólico Franco Coppola, quien recientemente visitó el municipio de Aguililla, Michoacán, cuyo territorio se disputan sangrientamente bandas del crimen organizado. “La mafia florece donde el Estado no está”, dijo el representante del Papa Francisco en México hace un par de semanas.



“Las temáticas de este primer foro serán reconstrucción del tejido social, vida digna para todos y migración, la urgente atención a la dignidad humana en las fronteras”, detalló este martes la Arquidiócesis Primada de México.



La sesión inaugural contará con la participación del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos; del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García; del doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, y Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.



El segundo foro está previsto para el próximo 20 de mayo y su contenido versará acerca del bien común y la caridad, mientras que el tercer encuentro abordará los temas de la pobreza en el país, el desarrollo integral humano, así como la crisis social y económica, la familia y la educación.



Todos los encuentros podrán seguirse a través de las plataformas digitales de los organizadores y sus redes sociales.



En Veracruz, en su mensaje de Pascua del 11 de abril pasado, el arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios y los 12 obispos del estado, entre titulares, eméritos, auxiliares y administradores apostólicos de las diócesis de Tuxpan, Papantla, Veracruz, Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos, también les remarcaron a sus feligreses que el próximo 6 de junio “tenemos una cita muy importante con la sociedad que no debemos descuidar ni olvidar y por eso debemos prepararnos para participar en ella”.



Dos semanas después, el 24 de abril, la Arquidiócesis de Xalapa emitió otro mensaje para recordarles que “debemos votar para elegir a las personas que desempeñarán algún encargo público por un periodo determinado”.



“Recordemos que votar es un derecho y también una gran responsabilidad ciudadana. Todos debemos ir a las urnas y participar. Con nuestro sufragio definiremos el futuro de nuestro país y de nuestro estado”, difundió el presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero arquidiocesano, quien citó las 4 acciones recomendadas por los obispos veracruzanos: Conocer, Discernir, Votar y Dar Seguimiento.



RSP: BUENA DUPLA PARA ALCALDÍA



Redes Sociales Progresistas (RSP) postuló a la alcaldía de Xalapa a dos extraordinarias mujeres, ambas académicas y expertas en Derecho.



Itzel Jurado Ortiz, candidata propietaria, tiene doctorado por la UPAV y es doctoranda en Derecho Público por la UV. Cuenta con dos décadas de experiencia académica y 7 años de experiencia profesional en Derechos Humanos y justicia alternativa; es pionera, promotora y agente activo de la Justicia Alternativa y de la Cultura de la Paz; fundadora del primer Centro Privado de Justicia Alternativa en Veracruz acreditado por el Poder Judicial; es agente activo de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción; defensora de grupos vulnerables, activista, emprendedora social, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; líder de opinión en materia de justicia alternativa y derechos humanos, y cuenta con experiencia en el servicio público en el Área de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Su suplente es su ex maestra en la Facultad de Derecho, Rosa Hilda Rojas Pérez, abogada egresada de la UV, con maestría en Derecho Civil por la Universitá Degli Studi DI Camerino Macerata, Italia. Aparte de su trayectoria académica de más de 30 años, fue juez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas y ex consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).



Fue, además, la primera jueza en el estado cuando en 2009 se crearon las salas de juicio oral en materia de responsabilidad juvenil.



Itzel nos dice que están conscientes de sus posibilidades reales en la presente contienda municipal que concluirá dentro de escasos 27 días, pero ello no la desmoraliza para dejar huella en la ciudadanía xalapeña con ideas frescas y propuestas novedosas que pretenden darle un mejor destino a la capital del estado desde el Ayuntamiento.



Seguramente obtendrán, al menos, los votos suficientes para asegurar una regiduría en la próxima Comuna. La beneficiaria sería la ex síndica y ex priista Michel Servín Murrieta, quien cuenta con una estructura electoral que hasta marzo había puesto a disposición de Morena en Xalapa a través del entonces secretario general Gonzalo Vicencio, quien a su vez renunció al partido obradorista y se sumó a Fuerza por México, de Pedro Haces, líder nacional de la CATEM.



OTRO REVÉS JUDICIAL A KARIME



La anoche de este miércoles trascendió que un juez federal desechó el amparo con el que Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pretendía frenar la “inminente” solicitud de México al Reino Unido de su detención provisional con fines de extradición, por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos.