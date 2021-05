Irónicamente con el inicio de las campañas de la “gorda caballada” que integran los candidatos de los distintos partidos políticos al gobierno municipal de Xalapa se intensificó la falta del suministro del agua potable en al menos 25 colonias de la ciudad capital del estado, número que se incrementará conforme se acerque el verano.A esta problemática se suma otro grave componente, el del excesivo cobro en los recibos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, que también irónicamente, cobran puntualmente por lo que no abastecen que es el vital líquido.Esa falta de agua que justifican los funcionarios de la CMAS argumentando que es severo el estiaje- época del nivel más bajo del caudal de un río o corriente de agua- no convence a los usuarios que cada año escuchan lo mismo, pero nada de las acciones e inversiones para dotar de infraestructura de almacenamiento de este líquido, o para el aprovechamiento del agua de lluvia.Sobre esto último se ha dicho mucho, demasiado, pero en realidad poco o nada se ha actuado.El estiaje no es nada nuevo, aunque los funcionarios de la CMAS quieran convencer de ello, para ocultar la carencia de acciones e inversiones para que la falta de agua no se repita año con año.Por ello mencionamos al inicio amables lectores, que esta problemática de la falta de agua, excesos de cobro e inactividad de la CMAS, es evadida por la “gorda caballada” integrada por los candidatos de los diversos partidos políticos a un cargo de elección popular, sobre todo de los que aspiran a relevar al doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, en la presidencia municipal de la ciudad capital del estado.No hemos leído, mucho menos enterados, de que alguno de esos candidatos haya abordado el tema de la problemática de la falta de agua en la ciudad de Xalapa. Lo han evadido con retórica propia de las campañas de prometer, como eso de que una capa de teflón le impedirá corromperse. No se rían, así lo dijo.Por ello amables lectores, aquel candidato o candidata a la alcaldía o diputación local o federal por el municipio y zona de Xalapa, que llegue con su discurso de que antes si había agua pero se la robaron, o que el teflón que usan también sirve para que se les resbale cualquier responsabilidad, estará hablando en el desierto porque los xalapeños quieren que se atienda el asunto de la carencia y tandeo del agua, así como el de los cobrones de la CMAS, que cobran puntalmente por algo que no abastecen satisfactoriamente.... Merece el asunto de las protestas del personal del Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, pues desde hace varios meses se han quejado del mal trato de sus superiores, la falta de insumos y también la falta de vacunación contra el COVID.Hace unos días, trabajadores de ese nosocomio salieron a la calle para hacerse escuchar en sus demandas, sobre todo en la destitución de Rubén Eduardo Vázquez García, Clementina Soni Trinidad, René Reyes Sánchez, Claudia Juárez Reséndiz, Francisco Julián Hernández Dorantes y Xóchitl Marcelino Rodríguez, el primero de ellos director de ese hospital.Cuando los trabajadores se organizan y salen a la calle a hacer público un hecho en particular, es señal de que el asunto ya rebasó los límites internos y requiere con urgencia la atención de la superioridad, sobre todo en este caso donde los quejosos han recibido como respuesta más hostilidad y hasta publicaciones detractoras en redes sociales.... El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo (CCPNP), dio a conocer el pasado lunes la convocatoria para los interesados en participar en este certamen, en su versión correspondiente al año 2020.En rueda de prensa a distancia, de acuerdo a los lineamientos sanitarios establecidos por la pandemia del Coronavirus, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, A.C. entregará en esta vigésima versión, reconocimientos a los mejores trabajos periodísticos en ocho categorías distintas, que se hayan publicado del primero de enero al 31 de diciembre del año 2020, en medios de comunicación impresos, radiofónicos, televisivos o contenidos de plataformas digitales.Las categorías en las que los periodistas podrán registrar sus trabajos periodísticos son: Crónica, Entrevista, Reportaje, Cobertura Multiformato. Periodismo de Investigación, Fotografía, Caricatura, Periodismo de Opinión y Divulgación de la Ciencia y Difusión de la Cultura.Cada uno de los ganadores recibirá 50 mil pesos y una escultura diseñada por Juan Soriano. Los resultados se darán a conocer el cinco de noviembre próximo y la entrega de los premios será el 19 de noviembre.Consulta las bases en la convocatoria https://www.periodismo.org.mx/bases.php ... [email protected] o bien @guadalupehmar