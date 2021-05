“No es posible que se quieran lavar las manos”

Marisol Tapia

...pero lo harán...

1.- De que los hay, los hay; y no es muy problemático dar con ellos. El senador que le disputaba al también senador Ricardo Monreal el “control” de la Cámara de Senadores, ambos del partido Morena, Martí Batres Guadarrama presentó ayer jueves, una “novedosa” iniciativa de reforma a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, [en plena época electoral] con el fin de que los consejeros electorales “se abstengan de emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen” a los actores políticos durante la contienda electoral.En la sesión de la Comisión Permanente, Batres Guadarrama aseguró “...que hoy en día el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, actúa más como un partido político que como un órgano electoral imparcial sin compromiso con ninguna de las fuerzas políticas contendientes...”“Tanto el presidente del INE (Lorenzo Córdova), como otros consejeros han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones con el objetivo de inclinar la balanza a favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra coalición de fuerzas políticas”.Dijo que no le corresponde al INE y mucho menos a los consejeros definirse ideológicamente y políticamente en una contienda electoral.Por lo que, el senador morenista presentó una iniciativa de reforma a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 35, “para adicionar un párrafo que diga lo siguiente: “...en todo momento, las consejeras y consejeros electorales deberán abstenerse de realizar conductas y emitir opiniones que impliquen favorecer o perjudicar a las personas candidatas y/o a los partidos políticos afectando la contienda electoral, y vulnerando con ello el principio de parcialidad su actuación y desempeño se llevará a cabo observando estrictamente los principios constitucionales señalados en el párrafo anterior...”.Lo que le faltó aclarar es que si esto aplica para todos los servidores públicos, incluido el señor Presidente...Segurito que los senadores la aprobarán “sin quitarle una coma”...2.- Y lo que sigue va en la misma dirección, sólo que a “toro pasado”: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó un exhorto para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se apegue a los parámetros existentes en cuanto a propaganda gubernamental.Seguramente y sin ponerse de acuerdo, por unanimidad, los magistrados de la Regional Especializada coincidieron en la necesidad de hacerle ver a López Obrador que debe de cumplir con los principios constitucionales de equidad e imparcialidad, en el contexto del proceso electoral que está en curso.El proyecto, que se sometió a discusión y votación en la sesión pública a través de videoconferencia, fue por la queja que presentó el PRD en contra del presidente López Obrador por la difusión de un mensaje, el pasado 30 de marzo, por los primeros 100 días del tercer año de gobierno.La Sala Regional Especializada determinó que en ese mensaje no existió promoción personalizada del Presidente; sin embargo, sí constituyó propaganda gubernamental.Y seguro que el mensaje fue inobjetablemente acatado...3.- La candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, Doctora Mónica Rangel Martínez, aseguró que su candidatura “está firme” y esperará a que la autoridad electoral [INE] reconozca que ha cumplido cabalmente con la ley.4.- “Intensa la lucha política” que se observa en distritos, cabeceras municipales y congregaciones del estado, entre los actores de todos los partidos políticos: Unos juegan con cartas marcadas; otros con caciques identificados, y los menos con el apoyo de las militancias, a quienes por cierto, apenas están conociendo [y más a quienes afirman que serán regidores]. Pero todos dicen que van bien; que tienen el apoyo “del pueblo bueno”, y que ganarán su elección, [seguro que con cargo al dinero de sus bolsillos] así se trate de Xalapa, Veracruz-puerto, Boca, Emiliano Zapata o Huayacocotla.5.- “Todos sabemos lo que ocurrió con la Línea 12 en la anterior administración”: Claudia Sheinbaum Pardo.La jefa de Gobierno recordó que desde la administración de Miguel Ángel Mancera, una empresa estableció que era indispensable que el tramo que corre de Tláhuac a Mixcoac tuviera un mantenimiento y un trabajo diario de ajuste de las vías. Afirmó que esto se seguía haciendo. Anotó que en el peritaje internacional "van a salir las causas y los responsables”.Las causas y las responsabilidades del accidente en la Línea 12 del Metro “se van a saber con los peritajes realizados por empresa DNV y de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX)”, afirmó.“Se va a entregar toda la información y ahí va a haber un peritaje donde van a salir todas las causas del incidente y las responsabilidades, y al mismo tiempo, un análisis denominado causa raíz, es decir qué provocó en términos generales desde su construcción esta situación y eso lo estamos poniendo en manos de externos”.Por lo pronto no habrá Comisión Legislativa que se aboque a una investigaciónP.D.- CONFUCIO: No uses un cañón para matar un mosquito...